В марте – туры в Убуде

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Убуде на русском языке, цены от 1779 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
На машине
2 отзыва
11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000 за человека
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
На машине
1 отзыв
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
5 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$1779 за человека
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Конные прогулки
скидка
10%
3 дня
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадями и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
31 янв в 08:00
28 фев в 08:00
3500$3150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    18 декабря 2024
    Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
    Вот и закончился мой тур на Бали, мой Девичник) Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь. Были и красивые
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    комфортные виллы +отель, и утренняя йога; и красивые церемонии, рестораны/кафе, водопады, пляж;, и тантра йога, и создание серебряных украшений для себя-восторг, и целитель, прогулки по улочкам Убуда…. Если честно….. впечатлений было столько, что их ещё нужно переварить Ез Настя и Алеся….. очень светлые красивые девушки… комфортно и тепло было с первых минут! Это талант - находить красивейшие локации, и организовать всё так, чтобы мы вообще не задумываясь об организационных вопросах. Каждый раз поражалась с какой лёгкостью и скоростью решались любые вопросы!) Я искренне благодарна за эти дни, за тёплую дружественную атмосферу. За собравшуюся компанию) За то, что моё знакомство с Бали было именно таким насыщенным и красивым

  • Н
    Наталья
    2 декабря 2024
    Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
    Хочу поделиться самым лучшим путешествием! Хотя я посетила более 30 стран. Благодаря Ирине я смогла получить много новых, интересных впечатлений.
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    Ирина это лучший руководитель, наставник, организатор. Я буду советовать только такого организатора как она. Ирина сделала мой отпуск на острове Бали незабываемый, мы посетили наверно все уголки этого волшебного острова. Спасибо Вам огромное, за Ирину!!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «В марте»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
  2. Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
  3. Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Сколько стоит тур в Убуде в декабре 2024
Сейчас в Убуде в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 1779 до 244 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В марте», 3 ⭐ отзыва, цены от 1779₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль