11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000₽ за человека
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
5 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$1779 за человека
скидка
10%
3 дня
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадями и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
31 янв в 08:00
28 фев в 08:00
3500$3150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга18 декабря 2024Вот и закончился мой тур на Бали, мой Девичник) Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь. Были и красивые
- ННаталья2 декабря 2024Хочу поделиться самым лучшим путешествием! Хотя я посетила более 30 стран. Благодаря Ирине я смогла получить много новых, интересных впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «В марте»
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