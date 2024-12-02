Большое путешествие – туры в Убуде

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Убуде на русском языке, цены от $1 779. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
На машине
1 отзыв
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
5 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$1 779 за человека
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
На машине
11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000 за человека
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Сёрфинг
12 дней
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Позавтракать с орангутанами, попробовать местный кофе и исследовать знаковые локации острова
Начало: Аэропорт Денпасара, время зависит от времени вашег...
28 дек в 10:00
11 янв в 10:00
2 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    2 декабря 2024
    Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
    Хочу поделиться самым лучшим путешествием! Хотя я посетила более 30 стран. Благодаря Ирине я смогла получить много новых, интересных впечатлений.
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    Ирина это лучший руководитель, наставник, организатор. Я буду советовать только такого организатора как она. Ирина сделала мой отпуск на острове Бали незабываемый, мы посетили наверно все уголки этого волшебного острова. Спасибо Вам огромное, за Ирину!!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Большое путешествие»

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  1. Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
  2. Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
  3. Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Сколько стоит тур в Убуде в декабре 2024
Сейчас в Убуде в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 779 до 244 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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