13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
5 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$1 779 за человека
11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000₽ за человека
12 дней
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Позавтракать с орангутанами, попробовать местный кофе и исследовать знаковые локации острова
Начало: Аэропорт Денпасара, время зависит от времени вашег...
28 дек в 10:00
11 янв в 10:00
€2 700 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья2 декабря 2024Хочу поделиться самым лучшим путешествием! Хотя я посетила более 30 стран. Благодаря Ирине я смогла получить много новых, интересных впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Большое путешествие»
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