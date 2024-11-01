3 дня
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадями и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$3 500 за всё до 2 чел.
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
15 ноя в 22:00
5 мар в 08:00
$1 779 за человека
4 дня
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное в...
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$4 000 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «В ноябре»
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