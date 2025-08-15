Описание тура
Индивидуальный тур по цене группового. Личный формат. Свобода путешествия. Внимание к деталям. Вы отдыхаете в маршруте, где всё организовано заранее.
Этот тур для тех, кто хочет увидеть разный Бали и соседние острова без логистических забот и без подстройки под других людей. Вы путешествуете парой, семьёй или соло. Без ожиданий, без толпы, без чужих решений.
На местах с вами проверенные водители, гиды и инструкторы. Переезды, лодки, билеты, проживание и активности заранее согласованы и выстроены в комфортном ритме.
Активные дни сменяются более спокойными. При желании любую часть программы можно заменить на Спа, отдых у океана или дополнительное свободное время. Маршрут формируется индивидуально. Программа по дням - это ориентир, основанный на самом популярном сценарии наших гостей.
Формат под ключ включает:
встречу в аэропорту
трансферы между регионами и островами
лодки и билеты
проживание в отелях и виллах с завтраками
экскурсии и активности, иногда будут включены обеды
координацию команды начиная с подбора удобных для вас авиабилетов.
Вы отдыхаете. Остальное — наша ответственность.
Почему этот тур отличается от остальных? - Мы не продаём пакеты. Мы проектируем путешествия. Бали - наша основная специализация. Мы работаем здесь напрямую с водителями, гидами, инструкторами и отелями. Каждый месяц мы организуем 35 индивидуальных туров. За год — более 50 поездок и свыше 120 гостей. И самое важное — 100% удовлетворённость по отзывам (почитайте, что говорят о нас на Youtravel).
Каждый маршрут собирается вручную. Без шаблонов. Без одинаковых дней как у всех.
У нас большое портфолио проверенных размещений, активностей и локальных партнёров - от уединённых вилл в джунглях до отелей у океана. Поэтому мы можем гибко комбинировать локации и впечатления под конкретных людей, а не под усреднённую группу. Мы делаем по-настоящему индивидуальные путешествия, но удерживаем цену на уровне групповых за счёт прямой локальной организации. Без перелётов русскоязычных тимлидеров. Без гидов-экспатов (что официально запрещено на Бали).
Мы работаем в юридическом поле страны и поддерживаем местных специалистов - сильных, ответственных, в том числе русскоговорящих. На маршруте с вами работают локальные команды. А вы всегда остаетесь на связи с онлайн-экспертом и нашей поддержкой.
Вы не попадаете в поток. Вы получаете маршрут, собранный под вас.
Программа тура по дням
Приземление в тропический рай
Добро пожаловать на Бали. В аэропорту вас встречает личный водитель и уже через 30-40 минут вы оказываетесь в одном из самых комфортных районов острова - Нуса-Дуа.
Заселение в выбранный отель. Этот день специально оставлен лёгким: после перелёта важно выдохнуть, принять первый тропический душ, искупаться в море и почувствовать ритм острова.
Обычно гости проводят день в свободном режиме: отдыхают у бассейна, гуляют по компактному курортному району, выходят к пляжу или просто отсыпаются.
По желанию в первый день можно добавить:
прогулку по Нуса-Дуа и смотровую площадку Waterblow знакомство с культурой Индонезии на вечернем шоу Devdan кулинарный мастер-класс с балийским шефом (очень объединяет пары и семьи) посещение фермы спасённых черепах ужин у океана или спа после дороги для любителей культуры - посещение Pacifica Museum в Нуса-Дуа: одна из лучших коллекций искусства Азиатско-Тихоокеанского региона, от балийской живописи до работ европейских мастеров. Спокойный, красивый музей - идеален для мягкого погружения в культуру острова.
Размещение подбираем вместе после бронирования: от романтичных отелей у моря до видового глэмпинга на скале — ориентируясь на ваш вкус и формат путешествия.
Если прилёт поздний или ночной — без переживаний, организуем трансфер и заселение в любое время.
Первый вечер — про покой, близость и мягкое погружение в атмосферу Бали.
Пляжи Улувату и храм на краю океана
Сегодня вы отправляетесь на полуостров Улувату — к самым живописным пляжам южного Бали и одному из главных храмов острова.
По дороге заезжаем на пляжи Melasti Beach и Pandawa Beach: бирюзовая вода, белый песок и скалы над океаном. Здесь можно просто купаться и отдыхать, а по желанию добавить серфинг с инструктором или полёт на параплане над океанскими утёсами.
Дальше — прогулка вдоль скал к легендарному Uluwatu Temple. Храм расположен на краю высокой скалы, и именно здесь особенно чувствуется связь острова со стихиями. Это одно из лучших мест на Бали для эффектных фотографий и встречи заката над Индийским океаном (обезьянки тут действительно шустрые — держим вещи под контролем).
Вечером, если совпадает по расписанию, можно выбрать формат завершения дня:
яркое культурное шоу Devdan Show в Нуса-Дуа или традиционный танец огня Kecak Fire Dance Uluwatu прямо на скалах Улувату — для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу заката в толпе и под ритм мантр.
Питание в этот день: завтрак в отеле, обед и ужин выбираем по настроению на пляжах или в Нуса-Дуа — я подскажу проверенные места.
Дополнительно по желанию (по запросу):
остановка у храма гармонии религий в Нуса-Дуа для короткой прогулки и фото посещение Garuda Wisnu Kencana Cultural Park — грандиозного культурного парка с одной из самых высоких статуй в мире заезд на традиционный рынок за фруктами и локальными продуктами
Маршрут дня остаётся гибким: можно сделать больше пляжа, больше культуры или больше активности — под ваше настроение.
Каньонинг и Западный Бали
Север Бали Западный Бали Менджанган
Утро начинается с одного из самых ярких приключений на Бали — каньонинга в районе Sambangan.
Это дикий каньон в джунглях, где вас ждут спуски по водопадам, природные каменные горки и купание в изумрудных чашах. Всё проходит под контролем двух профессиональных инструкторов: страховка, экипировка и поддержка на каждом этапе.
В течение 23 часов вы проживаете настоящее приключение в духе Индианы Джонса — с драйвом, смехом и ощущением полного контакта с природой.
После каньонинга — переезд на Запад Бали, в сторону Menjangan Island — один из самых тихих и нетуристических регионов острова.
Пейзажи постепенно меняются: джунгли уступают место саванне, дорога становится свободнее, а вокруг всё больше пространства и воздуха.
Финалом дня становится размещение в уединённом отеле у моря. Здесь можно замедлиться, искупаться в океане, встретить закат и просто выдохнуть после насыщенного дня.
Вечером — ужин, тишина и подготовка к знакомству с подводным миром Менджангана на следующий день.
Необитаемый остров Менджанган
Путешествие на необитаемый остров и снорклинг на лучшем коралловом рифе Бали
Этот день посвящён морю, пространству и замедлению.
Утром — лодочная прогулка к Menjangan Island — одному из самых чистых и малолюдных уголков острова, расположенному на территории West Bali National Park.
Прозрачная вода, живые кораллы и богатый подводный мир делают это место одним из лучших для снорклинга на Бали. Здесь нет массового туризма — только океан, риф и ощущение уединения.
После погружения вы высаживаетесь на берег необитаемого острова. Белый песок, тишина, бирюзовая вода — и дикие олени, которые свободно выходят к пляжу. Это редкий и очень особенный момент близости к природе.
Во второй половине дня — возвращение в отель на Западном Бали. Можно искупаться в бассейне, прогуляться вдоль берега и встретить спокойный закат над морем.
День без спешки и переездов — только океан и пространство.
О. Ява - Восхождение на Иджен и сердце Бали
Ночью водитель доставляет вас к парому, и вы отправляетесь на остров Ява. На стороне Явы вас встречает команда, и около 03:00 начинается восхождение на Mount Ijen.
Подъём проходит в сопровождении гида. С фонарями, защитными очками и фильтрующими масками вы выходите к зоне серных испарений и огромному кислотному озеру с бирюзовой водой внутри кратера. Затем — рассвет на гребне кальдеры и знакомство с местными шахтёрами, которые до сих пор вручную добывают серу.
После спуска — возвращение на Бали и долгожданный завтрак в прибрежном отеле.
Далее маршрут уходит вглубь острова — через центральные регионы Бали.
Обед запланирован с панорамным видом на кальдеру Mount Batur. Из видового ресторана на краю обрыва открывается масштабный вулканический пейзаж диаметром более 14 км — мощная точка после ночного приключения.
Следующая остановка — источники Себату и участие в традиционной церемонии очищения Мелукат. Это спокойный, телесный опыт, который помогает мягко перезагрузиться после Иджена.
Путешествие продолжается к рисовым террасам Tegallalang Rice Terraces: прогулка среди зелёных склонов, фотопойнты с видом на долину и пауза в бамбуковом пространстве с напитками.
Во второй половине дня — прибытие в Ubud.
Свободный вечер в городе: прогулки по центру, королевский дворец и храм Saraswati Temple, где тишина переплетается с музыкой воды.
Если хочется сделать день мягче
После Иджена маршрут можно облегчить:
добавить паузу в West Bali National Park (джип-сафари по запросу)
остаться ещё на ночь в прибрежном отеле
или сделать промежуточную ночёвку в Bondalem у моря — для восстановления перед центральным Бали
Это даёт больше воздуха между вулканом и Убудом и делает переход особенно комфортным.
Культура и традиции Бали в Убуде
Эксклюзивная встреча с местными жителями
Знакомство с культурой изнутри: Вас встретит представитель высшей касты Бали, который проведет для вас личную экскурсию по своей семейной деревне.
Участие в жизни общины: Вы сможете принять участие в настоящей церемонии подношений духам, узнаете о местных традициях и философии.
Обед в балийском доме: Пообедаете с семьей вашего гида, пробуя домашние блюда и общаясь в неформальной обстановке. Это уникальный опыт погружения в культуру, недоступный обычным туристам.
Священный лес обезьян (Monkey Forest) — обязательный пункт программы в Убуде. Это уникальный природно-культурный заповедник, где вас ждет:
Роскошные джунгли: Прогулка по тенистым аллеям среди гигантских баньянов и тропической растительности.
Взаимодействие с приматами: Наблюдение за несколькими сотнями длиннохвостых макак в их естественной среде обитания. Можно сделать уникальные фотографии.
Культурное наследие: На территории находятся три индуистских храма Xiv века, украшенные резными каменными скульптурами, которые иллюстрируют балийские мифы.
Важно: Будьте внимательны с очками, бутылками с водой и сумками — обезьяны могут проявить интерес.
Идеально подходит для любителей природы, фотографии и погружения в местный колорит.
Питание: завтрак и обед (в семье) включены. Ужин — самостоятельно в Убуде.
Rafting & amp; Spa Day
Утром водитель забирает вас прямо от виллы и отвозит к реке Ayung River — одной из самых живописных на Бали.
Впереди около 10 км сплава по тропическому каньону: джунглевые скалы, рисовые террасы, небольшие водопады и причудливые каменные формы. В течение примерно двух часов вы проходите весёлые пороги вместе с инструктором, наслаждаясь сочетанием лёгкого адреналина и красоты природы.
Рафтинг здесь подходит даже для тех, кто делает это впервые — маршрут безопасный, а команда сопровождает на всём протяжении.
Во второй половине дня или вечером (как вам комфортнее) — время для глубокого расслабления в одном из лучших велнес-центров Ubud. Балийский массаж, тёплые ванны, ароматные масла и тишина джунглей помогают телу и голове полностью перезагрузиться.
Мы подскажем самые достойные варианты Спа под ваш запрос — от атмосферных бутик-пространств до премиальных велнес-комплексов.
День, где активность мягко переходит в отдых.
Трансфер на остров Лембонган через парк птиц
После завтрака вы отправляетесь в восточную часть Бали:
заезд на водопад Tukad Cepung Waterfall или Kanto Lampo Waterfall — красивые локации для фото среди джунглей
посещение храма Besakih Temple — главного святилища острова у подножия вулкана Агунг
Далее - визит в Bali Bird Park, где собраны сотни экзотических птиц со всего Индонезийского архипелага и других регионов мира.
В рамках программы Lunch with Bird Stars вы обедаете в окружении ярких тропических птиц. Лёгкий, необычный и очень живой опыт, который добавляет дню эмоций перед морским переездом.
После обеда маршрут продолжается к порту, откуда вы отправляетесь на фастботе на Nusa Lembongan. Морская прогулка занимает немного времени и становится естественным переходом от материкового Бали к спокойной островной атмосфере.
По прибытии на остров вас встречает трансфер и доставляет в отель у пляжа с белоснежным песком.
Оставшаяся часть дня свободна — для отдыха, купания в океане, прогулки вдоль берега и первого знакомства с размеренным ритмом Лембонгана.
Закат здесь особенно красив — идеальный момент, чтобы просто замедлиться и почувствовать, что вы уже на острове.
Nusa Lembongan и Nusa Penida
Океанский снорклинг у трёх знаковых спотов Нуса Пенида + каякинг в мангровых зарослях Ocean Snorkeling at Three Iconic Nusa Penida Spots + Mangrove Kayak Experience
Утром вы отправляетесь в океан — к лучшим точкам для снорклинга вокруг Nusa Penida.
Это не просто купание, а настоящее морское приключение: скаты-манта в открытой воде, морские черепахи, коралловые сады и насыщенная подводная жизнь Индийского океана. Команда работает аккуратно и профессионально, вы получаете всё необходимое оборудование и время, чтобы спокойно насладиться процессом.
После возвращения — пауза на обед и отдых.
Во второй половине дня вас ждёт смена ритма: спокойная прогулка на каяке по мангровым лесам Nusa Lembongan. Тихая вода, корни мангр, отражения неба — это контраст к океанской динамике и идеальный способ почувствовать остров изнутри.
Далее — свободное время.
Можно пройтись по белоснежным пляжам, заглянуть в арт-пространство Rai Art Space, понаблюдать за местной жизнью или просто остановиться в одном из кафе с видом на воду.
Закат рекомендуем встретить у Devils Tears — здесь волны с силой разбиваются о скалы, создавая мощное природное шоу.
По желанию: заранее бронируем расслабляющий массаж в одном из лучших спа острова или подсказываем ресторан у моря для атмосферного ужина.
День океана. День свободы. День, который запоминается надолго.
Иконы Нуса Пениды и возвращение на Бали
Утром на локальной лодке от Жёлтого моста Лембонгана вы отправляетесь к берегам Nusa Penida.
По прибытии вас встречает водитель, и начинается автомобильное путешествие по самым зрелищным точкам острова.
В программе:
Diamond Beach — белоснежный пляж в обрамлении известняковых скал и бирюзовой воды Kelingking Beach — легендарный утёс в форме тираннозавра и одна из самых узнаваемых панорам Индонезии Rumah Pohon Tree House — культовый домик на дереве с видом на океанские бухты
Вы пообедаете в ресторане с видом на океан, а затем будет время для купания и отдыха у моря.
После экскурсионной части вы отправляетесь на фастботе напрямую с Пениды на Бали.
К вечеру — заселение в отель в Kuta.
Вечер свободный:
прогулка по набережной лёгкий шопинг в Beachwalk Shopping Center и закат над западным побережьем Бали
Мягкий свет, океанский бриз и ощущение красиво прожитого дня.
Финальный день и продолжение путешествия
В день вылёта вы отправляетесь в аэропорт к своему рейсу, унося с собой частичку этого удивительного острова и его тёплый тропический дух.
Если вылет поздний, день можно прожить красиво и без спешки:
взять ещё один урок серфинга в Куте
сходить в аквапарк или на массаж
прогуляться по набережной
устроить лёгкий шопинг
просто провести последние часы у океана
Мы подстроим финальный день под ваше время вылёта и настроение.
Если у вас есть дополнительные дни
И вот тут начинается самое интересное.
Если хочется просто потюленить, подскажем лучшие регионы для спокойного пляжного отдыха.
Если тянет на новые впечатления — можно расширить маршрут:
Восточная Ява: рассвет на Mount Bromo
Путешествие на Komodo National Park
Восхождение на Mount Rinjani
Сумбава: плавание с китовыми акулами
Дикий подводный рай Raja Ampat
Перезагрузка в племени Mentawai Islands
Джунгли Sumatra с орангутанами
Мы можем организовать любое продолжение: перелёты, лодки, проживание, гидов и активности.
Север Бали: свежесть и простор
Nusa Dua Jatiluwih Unesco Bedugul Sambangan The Cool Highlands of Bali
Оставляя побережье Nusa Dua позади, вы отправляетесь вглубь острова - в прохладный горный регион Бали, который я часто называю балийской Швейцарией.
Дорога постепенно поднимается вверх. Воздух становится свежее, а пейзажи меняются на зелёные склоны, джунгли и вулканические ландшафты. По пути - остановка у священного 700-летнего дерева. Это место с особой атмосферой, где хочется замедлиться, посмотреть вверх сквозь крону и просто почувствовать масштаб времени.
Далее - заезд на локальную шоколадную фабрику. Здесь делают шоколад из какао, выращенного на Бали: можно попробовать разные вкусы и взять пару плиток в дорогу.
После этого вас ждут рисовые террасы Jatiluwih Rice Terraces - объект Всемирного наследия Юнеско. Небольшая прогулка по тропам среди многоуровневых склонов, фотопойнты с панорамными видами и лёгкий перекус в ресторанчике прямо среди рисовых полей.
Следующая точка - храм Ulun Danu Beratan Temple в районе Bedugul. Он словно парит над гладью озера на фоне гор. Это одно из самых фотогеничных мест Бали, связанное с культом воды и балийской философией гармонии с природой.
Финалом дня станет переезд и размещение на вилле в регионе Sambangan. Прохлада, тишина и уединение создают идеальные условия для отдыха после насыщенного, но мягкого дня.
Вечером — расслабление, ужин и подготовка к завтрашним приключениям в джунглях.
Дополнительные дни на Бали (по желанию)
Ваш тур завершён, но многие гости остаются на Бали ещё на 23 дня, чтобы спокойно переварить впечатления и прожить остров без спешки.
В эти дни можно:
съездить в Safari Park и провести день среди дикой природы открыть Восточный Бали: Tirta Gangga, древнее племя Bali Aga в Tenganan, Virgin Beach и храм Lempuyang с видом на вулкан Агунг погулять по Чангу кафе, океан, серф-вайб и закаты
Мы поможем собрать эти дни под ваш ритм.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Частный водитель на всём маршруте
- Топливо и парковки
- Все трансферы между регионами и отелями
- Быстрые лодки и паромы (Bali Lembongan Penida Bali)
- Лодочные трансферы к Menjangan и на снорклинг
- Питьевая вода в дороге
- Размещение в отелях и виллах по программе
- Завтраки во всех отелях
- Обеды во время активных дней (каньонинг, снорклинг, рафтинг, деревенская церемония)
- Традиционный балийский буфет во время культурной программы
- Активности и входные билеты
- Храмовый комплекс с шоу Kecak Dance & amp; Fire или шоу-девдан в зависимости от расписания
- Ulun Danu Beratan Temple
- Unesco рисовые террасы Jatiluwih
- Шоколадная фабрика
- 700-летнее дерево
- Национальный парк Menjangan
- Devils Tears (Lembongan)
- Diamond Beach (Nusa Penida)
- Monkey Forest (Ubud)
- Bali Bird Park + Lunch with Bird Stars
- Джунгли-каньонинг с полным комплектом снаряжения (гидрокостюм, каска, страховка, обувь, жилет, обвязка, полотенце)
- Инструктаж, страховка и сопровождение профессиональных гидов
- Фото и видео с каньонинга
- Снорклинг-туры (Menjangan, Lembongan)
- Маски, ласты, жилеты
- Подводные фото и видео
- Каякинг в мангровых зарослях
- Рафтинг с инструктором, экипировкой, страховкой и душевыми
- Вулкан Иджен c Трансфером до базового лагеря
- Медицинская справка для восхождения
- Защитные очки, газовая маска, налобный фонарь
- Паром туда и обратно на Яву
- Очищающая церемония Melukat
- Русскоговорящий гид во время церемонии
- Посещение традиционного балийского дома
- Прогулка по деревне с гидом
- Церемония в традиционной одежде
- Создание подношений canang sari
- Spa-процедуры 2 раза от нас вам в подарок
Что не входит в цену
- Авиаперелет до места назначения и обратно (от 680$ для участников из Москвы)
- Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию (30-50$ на чел.)
- Виза по прилёту в аэропорту Денпасара Бали (35$ наличными или картой иностранного банка)
- Любая деятельность, не описанная в разделе Что включено
- Самостоятельное питание (обеды и ужины из расчета 20-30$/день на чел.), алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 680$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по $20-30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека. Сувениры на Бали по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться в день вылета или за день до вылета в Куте, а также в первые дни, находясь в Нуса Дуа.
Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.
Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.
Пожелания к путешественнику
Чтобы ваше путешествие прошло максимально гладко и комфортно, мы рекомендуем учесть несколько моментов:
Здоровье и самочувствие:
Для комфортного участия в активностях (каньонинг, треккинг) желательно хорошее общее физическое состояние.
Обязательно сообщите нам о любых хронических заболеваниях, аллергиях или особенностях питания.
Документы и формальности:
Убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен не менее 6 месяцев на момент выезда из Индонезии.
Рекомендуем оформить расширенную медицинскую страховку, покрывающую активные виды отдыха.
Ответственность за получение визы лежит на туристах, но мы с радостью предоставим всю необходимую информацию и консультацию.
Финансы и бюджет:
Рекомендуем иметь при себе наличные (доллары/индонезийские рупии) для личных расходов, покупок и чаевых.
Имейте в виду, что питание (обеды и ужины), а также сувениры и личные траты не входят в стоимость тура.
Что взять с собой:
Удобная обувь для ходьбы, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор и средство от комаров — наши главные рекомендации.
Для посещения храмов пригодятся саронг и легкая одежда, прикрывающая плечи и колени (их также можно арендовать на месте).
Другие важные моменты:
Настоятельно рекомендуем соблюдать правила уважительного поведения в священных местах (храмах) и по отношению к местным жителям.
Просим проявить гибкость и понимание — возможны небольшие изменения в программе из-за погоды или обстоятельств, чтобы обеспечить ваш комфорт и безопасность.
Наше путешествие идеально подойдет тем, кто ценит комфорт, открыт к новым впечатлениям и путешествует с позитивным настроем!
Главное — ваш настрой на незабываемое приключение! Обо всем остальном позаботимся мы.