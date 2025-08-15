Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Индивидуальный тур по цене группового. Личный формат. Свобода путешествия. Внимание к деталям. Вы отдыхаете в маршруте, где всё организовано заранее.

Этот тур для тех, кто хочет увидеть разный Бали и соседние острова без логистических забот и без подстройки под других людей. Вы путешествуете парой, семьёй или соло. Без ожиданий, без толпы, без чужих решений.

На местах с вами проверенные водители, гиды и инструкторы. Переезды, лодки, билеты, проживание и активности заранее согласованы и выстроены в комфортном ритме.

Активные дни сменяются более спокойными. При желании любую часть программы можно заменить на Спа, отдых у океана или дополнительное свободное время. Маршрут формируется индивидуально. Программа по дням - это ориентир, основанный на самом популярном сценарии наших гостей.

Формат под ключ включает:

встречу в аэропорту

трансферы между регионами и островами

лодки и билеты

проживание в отелях и виллах с завтраками

экскурсии и активности, иногда будут включены обеды

координацию команды начиная с подбора удобных для вас авиабилетов.

Вы отдыхаете. Остальное — наша ответственность.

Почему этот тур отличается от остальных? - Мы не продаём пакеты. Мы проектируем путешествия. Бали - наша основная специализация. Мы работаем здесь напрямую с водителями, гидами, инструкторами и отелями. Каждый месяц мы организуем 35 индивидуальных туров. За год — более 50 поездок и свыше 120 гостей. И самое важное — 100% удовлетворённость по отзывам (почитайте, что говорят о нас на Youtravel).

Каждый маршрут собирается вручную. Без шаблонов. Без одинаковых дней как у всех.

У нас большое портфолио проверенных размещений, активностей и локальных партнёров - от уединённых вилл в джунглях до отелей у океана. Поэтому мы можем гибко комбинировать локации и впечатления под конкретных людей, а не под усреднённую группу. Мы делаем по-настоящему индивидуальные путешествия, но удерживаем цену на уровне групповых за счёт прямой локальной организации. Без перелётов русскоязычных тимлидеров. Без гидов-экспатов (что официально запрещено на Бали).

Мы работаем в юридическом поле страны и поддерживаем местных специалистов - сильных, ответственных, в том числе русскоговорящих. На маршруте с вами работают локальные команды. А вы всегда остаетесь на связи с онлайн-экспертом и нашей поддержкой.

Вы не попадаете в поток. Вы получаете маршрут, собранный под вас.