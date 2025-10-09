-
Бали: Нуса-Пенида, Вулкан Батур, водопады, снорклинг с мантами
Нуса-Пенида: серфинг, восхождение на вулкан, снорклинг с мантами
«Сегодня день начнем с закрытия еще одного Важного Гештальта в вашей жизни - Серфинг во волнам Океана»
22 мар в 10:00
от 154 800 ₽
215 000 ₽ за человека
6%
Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен
Бали, Нуса-Пенида, Ява: 29 локаций: храмы, вулканы, пляжи, рисовые террасы, водопады
2 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 169 000 ₽
179 000 ₽ за человека
9%
Легендарный вау-тур: Бали, Ява и Нуса-Пенида
Максимально полный маршрут, который мы организуем с 2019 года
«Сёрфинг, вулканы и водопады переплетаются с моментами тишины — баней в джунглях, чайными церемониями и рассветами у океана»
2 мар в 10:00
11 мая в 10:00
от 175 781 ₽
193 151 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Яве в категории «Сёрфинг»
Какие места ещё посмотреть в Яве
Сколько стоит тур в Яве в феврале 2026
Сейчас в Яве в категории "Сёрфинг" можно забронировать 3 тура от 154 800 до 175 781 со скидкой до 28%.
Туры на русском языке в Яве (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Сёрфинг», цены от 154800₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель