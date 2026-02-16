Индонезия: другой Бали, вулканы Явы и Нуса-Пенида
Роскошный, нетуристический Бали без толп, инопланетные вулканы Явы, клифы и пляжи Нуса-Пениды
«Плаваем с этими гигансткими созданиями в открытом океане (разумеется, это абсолютно безопасно), а сама дорога к мантам и обратно — мини-круиз вокруг всего острова, во время которого увидим вчерашние пляжи с воды»
27 апр в 10:00
от 195 877 ₽ за человека
28%
Бали: Нуса-Пенида, Вулкан Батур, водопады, снорклинг с мантами
Нуса-Пенида: серфинг, восхождение на вулкан, снорклинг с мантами
«Прокатимся на катере по нему и сделаем фото с Храмом»
22 мар в 10:00
от 154 800 ₽
215 000 ₽ за человека
Бали, Нуса-Пенида и вулканы острова Ява
Вас ждет очень насыщенное, но сбалансированное путешествие
«Во время нашей морской прогулки мы остановимся в 4х точках, где, если повезет, поплаваем с мантами, а также поснорклим среди красивых кораллов, рыбок и морских черепах»
20 мар в 10:00
14 ноя в 10:00
от 155 069 ₽ за человека
9%
Бали: насыщенное путешествие! Нуса-Пенида, вулкан на Яве
12 дней экшн-тур, три острова, экспедиция, максимум эмоций на экваторе
1 мар в 10:00
27 дек в 10:00
от 167 312 ₽
183 635 ₽ за человека
24%
Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
«Морская прогулка занимает немного времени и становится естественным переходом от материкового Бали к спокойной островной атмосфере»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 181 933 ₽
239 428 ₽ за человека
