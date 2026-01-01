Индонезия: другой Бали, вулканы Явы и Нуса-Пенида
Роскошный, нетуристический Бали без толп, инопланетные вулканы Явы, клифы и пляжи Нуса-Пениды
«Ява — это про невероятные вулканы»
27 апр в 10:00
от 195 877 ₽ за человека
-
28%
Бали: Нуса-Пенида, Вулкан Батур, водопады, снорклинг с мантами
Нуса-Пенида: серфинг, восхождение на вулкан, снорклинг с мантами
«Скалы Нуса Пениды, снорклинг с мантами, впечатляющие водопады и каньоны, вулканы и знаменитые рисовые террасы»
22 мар в 10:00
от 154 800 ₽
215 000 ₽ за человека
Бали, Нуса-Пенида и вулканы острова Ява
Вас ждет очень насыщенное, но сбалансированное путешествие
«Совершим восхождения на два действующих вулкана»
20 мар в 10:00
14 ноя в 10:00
от 155 069 ₽ за человека
-
9%
Бали: насыщенное путешествие! Нуса-Пенида, вулкан на Яве
12 дней экшн-тур, три острова, экспедиция, максимум эмоций на экваторе
«Ночью поднимаемся к кратеру вулкана Иджен — это не просто восхождение»
1 мар в 10:00
27 дек в 10:00
от 167 312 ₽
183 635 ₽ за человека
-
6%
Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен
Бали, Нуса-Пенида, Ява: 29 локаций: храмы, вулканы, пляжи, рисовые террасы, водопады
«12 дней приключений, три острова, три вулкана и 29 локаций»
2 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 169 000 ₽
179 000 ₽ за человека
