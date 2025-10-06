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Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен
Бали, Нуса-Пенида, Ява: 29 локаций: храмы, вулканы, пляжи, рисовые террасы, водопады
«Любителям приключений: Активный маршрут с погружением в природу и культуру»
6 окт в 10:00
22 сен в 10:00
от 159 000 ₽
169 000 ₽ за человека
Легендарный вау-тур: Бали, Ява и Нуса-Пенида
Максимально полный маршрут, который мы организуем с 2019 года
«Затем мы наполним тебя приключениями и яркими эмоциями — от рафтинга и серфинга до прыжков в водопад и ночного восхождения на вулкан и вдохновим невероятной красотой острова без толп туристов в окружении участников на одной волне»
14 июл в 10:00
11 авг в 10:00
от 185 738 ₽ за человека
Премиум-тур в Индонезию: 3 острова, 12 дней активной программы от местных экспертов
В основе наших путешествий - глубокое погружение в культуру и природу Индонезии, трёх островов: Бали, Ява, Нуса-Пенида
«В основе наших путешествий — глубокое погружение в культуру и природу Индонезии, трех островов: Бали, Ява, Нуса-Пенида»
24 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 334 531 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Яве в категории «Природа и пейзажи»
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