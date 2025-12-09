Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€125 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
Погружение у кораллового рифа короля Абдаллы с опытными инструкторами PADI
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €75 за человека
