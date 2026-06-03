Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
Индивидуальная
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
Погружение у кораллового рифа короля Абдаллы с опытными инструкторами PADI
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Амман
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €325 за человека
Индивидуальная
Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун
Запад и Восток: узнать, как формировалась история Иордании в античный период и Средние века
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за человека
Индивидуальная
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €125 за человека
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €220 за человека
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам Иордании и Мёртвому морю
Мозаики Мадабы, вершина горы Небо и целебные воды
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €265 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Амману
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Каждый День
Сегодня в 09:00
$280 за человека
Индивидуальная
Экскурсия к месту крещения Иисуса Христа
Начало: Амман
$280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Супер! Татьяна, спасибо вам большое! Замечательная экскурсия: интересная информация в адекватной подаче, хорошо продуманный маршрут, комфортное использование времени и на
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А
Экскурсия по Амману и Джерашу получилась очень цельной — хорошо раскрывается переход от римско-византийского наследия к исламскому развитию региона. Маршрут
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З
Всё замечательно!
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К
Водилу можно похвалить — ездит аккуратно, без спешки и резких движений. Очень дружелюбный и всегда вовремя появляется. Машина тоже была чистенькая, что сразу приятно.
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Г
Водитель ездил очень внимательно, машина была чистой. Приехал точно в срок. В общем всё почти идеально, могу смело посоветовать.
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К
Водитель ездил очень аккуратно и приветливо общался. Машина была чистая, а время всегда соблюдалось точно.
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Н
Водитель был очень приветливый и с детьми обходился отлично. В машине реально удобно, комфортно, кондиционер справлялся на ура. Салон сделан
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Г
Водитель был очень вежливым и не спешил на дороге. Машина содержалась в чистоте, а время соблюдалось точно без опозданий.
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Чудесная экскурсия! Чудесная Татьяна и её команда! Очень рады, что попали в её надёжные руки. Огромная благодарность и радость от экскурсии. Без сомнений - лучшая! Профессионально, весело, внимательно, на высоком уровне. Для самого требовательного клиента. Мы остались очень довольны.
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отличная экскурсия по Амману и Джерашу — день пролетел незаметно. Грамотно продуманный маршрут, без спешки, но при этом удалось увидеть
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Всего 26 отзывов в Аммане
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Ответы на вопросы от путешественников по Амману
Самые популярные экскурсии в Аммане
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Сколько стоит экскурсия по Амману в августе 2026
Сейчас в Аммане можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 36 до 430. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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