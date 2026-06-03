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с ощущением люкса, внутри даже телевизор есть и два мягких дивана, на которых после долгого перелета можно было вытянуть ноги и расслабиться. За окном красивые виды, так что время в пути прошло незаметно. До нужного места добрались без проблем, водитель даже сам выходил и уточнял дорогу у местных, чтобы точно не ошибиться. Огромное спасибо за такую поездку!