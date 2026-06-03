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Экскурсии в Аммане

Найдено 12 экскурсий в Аммане на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €430 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аммане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
Погружение у кораллового рифа короля Абдаллы с опытными инструкторами PADI
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €75 за человека
Знакомьтесь, Амман
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Знакомьтесь, Амман
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €325 за человека
Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун
Запад и Восток: узнать, как формировалась история Иордании в античный период и Средние века
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за человека
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €125 за человека
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Пешая
4 часа
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €220 за человека
Из Аммана - к святым местам Иордании и Мёртвому морю
На машине
9 часов
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам Иордании и Мёртвому морю
Мозаики Мадабы, вершина горы Небо и целебные воды
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €265 за человека
Индивидуальная экскурсия по Амману
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Амману
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Каждый День
Сегодня в 09:00
$280 за человека
Экскурсия к месту крещения Иисуса Христа
3 часа
Индивидуальная
Экскурсия к месту крещения Иисуса Христа
Начало: Амман
$280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ekaterina
Амман + Джераш: от древности до современности
Супер! Татьяна, спасибо вам большое! Замечательная экскурсия: интересная информация в адекватной подаче, хорошо продуманный маршрут, комфортное использование времени и на
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посмотреть, и на посидеть-отдохнуть, и на кофе, и на фотографии, и на сувениры, и пр. И просто по-человечески было очень приятно! Вернусь:)

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А
Амман + Джераш: от древности до современности
Экскурсия по Амману и Джерашу получилась очень цельной — хорошо раскрывается переход от римско-византийского наследия к исламскому развитию региона. Маршрут
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выстроен логично, без ощущения разрозненных точек.

Татьяна дает не только историческую часть на хорошем уровне, но и добавляет живой локальный контекст за счет собственного опыта жизни в стране. Это существенно усиливает восприятие — появляется понимание не только прошлого, но и текущей среды.

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З
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
Всё замечательно!
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К
Выгодный трансфер в Аммане
Водилу можно похвалить — ездит аккуратно, без спешки и резких движений. Очень дружелюбный и всегда вовремя появляется. Машина тоже была чистенькая, что сразу приятно.
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Г
Выгодный трансфер в Аммане
Водитель ездил очень внимательно, машина была чистой. Приехал точно в срок. В общем всё почти идеально, могу смело посоветовать.
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К
Выгодный трансфер в Аммане
Водитель ездил очень аккуратно и приветливо общался. Машина была чистая, а время всегда соблюдалось точно.
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Н
Выгодный трансфер в Аммане
Водитель был очень приветливый и с детьми обходился отлично. В машине реально удобно, комфортно, кондиционер справлялся на ура. Салон сделан
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с ощущением люкса, внутри даже телевизор есть и два мягких дивана, на которых после долгого перелета можно было вытянуть ноги и расслабиться. За окном красивые виды, так что время в пути прошло незаметно. До нужного места добрались без проблем, водитель даже сам выходил и уточнял дорогу у местных, чтобы точно не ошибиться. Огромное спасибо за такую поездку!

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Г
Выгодный трансфер в Аммане
Водитель был очень вежливым и не спешил на дороге. Машина содержалась в чистоте, а время соблюдалось точно без опозданий.
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Елена
Амман + Джераш: от древности до современности
Чудесная экскурсия! Чудесная Татьяна и её команда! Очень рады, что попали в её надёжные руки. Огромная благодарность и радость от экскурсии. Без сомнений - лучшая! Профессионально, весело, внимательно, на высоком уровне. Для самого требовательного клиента. Мы остались очень довольны.
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Константин
Амман + Джераш: от древности до современности
отличная экскурсия по Амману и Джерашу — день пролетел незаметно. Грамотно продуманный маршрут, без спешки, но при этом удалось увидеть
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все главное и прочувствовать атмосферу города и древних руин. Гид интересно рассказывал про историю Иордании и современные реалии, отвечал на любые вопросы и делился личными наблюдениями — было легко, живо и совсем не похоже на скучную лекцию.

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Всего 26 отзывов в Аммане

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Ответы на вопросы от путешественников по Амману

Самые популярные экскурсии в Аммане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Амман + Джераш: от древности до современности;
  2. Выгодный трансфер в Аммане;
  3. Выгодный трансфер в Аммане;
  4. Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба;
  5. Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана.
Сколько стоит экскурсия по Амману в августе 2026
Сейчас в Аммане можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 36 до 430. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем вам продуманные и надежные экскурсии из Аммана в 2026 году. Наши гиды помогут вам открыть для себя все достопримечательности Иордании на русском языке по доступным ценам от €36. Вместе с нами вы сможете получить незабываемые впечатления от поездки