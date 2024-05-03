Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
31 окт в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
31 окт в 08:30
1 ноя в 08:30
от €200 за человека
Индивидуальная
Исторические тайны Аммана
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
31 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
от €325 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав3 мая 2024Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аммане
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Амману в октябре 2025
Сейчас в Аммане в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Аммане (Иордания 🇯🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь