Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Аммане на русском языке

1 чел. По популярности На машине 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Амман + Джераш: от древности до современности Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока Начало: В лобби вашего отеля от €400 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест Начало: От вашего отеля от €200 за человека На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная Исторические тайны Аммана Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков от €325 за человека Другие экскурсии Аммана Последние отзывы на экскурсии С Станислав Знакомьтесь, Амман Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!

