Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Амман
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Иордании
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €325 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Амману
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Каждый День
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
12 часов
Открыть пустыню Вади-Рам
Оказаться среди марсианских пейзажей самой красивой пустыни и проехать по красным пескам на джипе
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав3 мая 2024Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2024
Сейчас в Аммане в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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