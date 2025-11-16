Вы отправитесь в природный заповедник у восточного берега Мёртвого моря. Здесь вас ждут живописные пейзажи ущелья Вади-Муджиб: грандиозные водопады и причудливые скалы. Приключенческая часть экскурсии — увлекательный пеший маршрут с преодолением водных преград.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Заповедник Аль-Муджиб простирается от гор Карак до Мадабы, с перепадом высот более 1300 метров. Постоянный поток воды из семи притоков поддерживает здесь богатое биоразнообразие: более 300 видов растений, многочисленные виды местных и перелётных птиц. Труднодоступные плато служат убежищем для редких горных козлов, включая нубийского — одного из самых изящных в мире.

Здесь вас ждёт недолгий пеший маршрут (от 1 до 3 км) с переходами через небольшие водные преграды. Эта прогулка не требует особой выносливости и смелости, но вы всё равно почувствуете себя настоящим покорителем природы Иордании. Полюбуетесь водопадами, скалами причудливых форм и сделаете эффектные фото.

Организационные детали

Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota

Пеший маршрут подходит для людей со средним уровнем физической подготовки

С вами буду я или другой проводник из нашей команды

Дополнительные расходы