Вы отправитесь в природный заповедник у восточного берега Мёртвого моря. Здесь вас ждут живописные пейзажи ущелья Вади-Муджиб: грандиозные водопады и причудливые скалы. Приключенческая часть экскурсии — увлекательный пеший маршрут с преодолением водных преград.
Описание экскурсии
Заповедник Аль-Муджиб простирается от гор Карак до Мадабы, с перепадом высот более 1300 метров. Постоянный поток воды из семи притоков поддерживает здесь богатое биоразнообразие: более 300 видов растений, многочисленные виды местных и перелётных птиц. Труднодоступные плато служат убежищем для редких горных козлов, включая нубийского — одного из самых изящных в мире.
Здесь вас ждёт недолгий пеший маршрут (от 1 до 3 км) с переходами через небольшие водные преграды. Эта прогулка не требует особой выносливости и смелости, но вы всё равно почувствуете себя настоящим покорителем природы Иордании. Полюбуетесь водопадами, скалами причудливых форм и сделаете эффектные фото.
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota
- Пеший маршрут подходит для людей со средним уровнем физической подготовки
- С вами буду я или другой проводник из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в заповедник — $33 за чел.
- Обед — от $20 за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таер — ваша команда гидов в Аммане
Провели экскурсии для 126 туристов
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Меня зовут Таер, я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками.
