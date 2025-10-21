читать дальше

по Амману, включающий не только "туристический мастхев", но и локальные интересности. Гид Басим проводил по Восточному Амману, показал на рынке проверенные точки с выпеканием лепешек, провел экскурсию по Национальному Музею Иордании, и удивил рассказами по арабской каллиграфии, лингвистике и левантским диалектам.



У нас была смешанная группа из детей и взрослых с самым разным бекграундом и интересами (от химии и геодезии до экономики и менеджмента), и гиду все равно удалось одинаково вовлечь всю команду слушателей, никого не оставив равнодушными. Отдельное большое спасибо Татьяне за возможность неформального диалога, решения организационных моментов, далеко выходящих за рамки обязанностей гида (помощь с такси в другие дни, помощь в переводе на арабский в магазинах, помощь в решении вопросов с таксистами и не только).



И отдельная благодарность за рекомендованные маршруты по всей стране: удалось много что потом посмотреть самостоятельно уже после окончания экскурсии. У Татьяны много разных маршрутов, обратите внимание на другие ее экскурсии в профиле Трипстера.



В общем, если вы еще думаете "брать или не брать" – срочно берите, рекомендую:)

Большинство других организаторов и гидов в Аммане из числа местных могут вполне оказаться ненадежными товарищами, в то время как Татьяна – находка для всех путешественников! Чистые и заслуженные 11/10.