Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон21 октября 2025Отличная экскурсия, нам очень понравилось столько классных впечатлений. Гид Татьяна великолепна, очень информативно и не скучно рассказывает и делает очень креативные фото. Крайне рекомендую!
- ВВадим21 октября 2025Команда Татьяны организовывает потрясающие экскурсии, притом в крайне сжатые сроки: буквально за день ее команда собрала для нас отличный маршрут
