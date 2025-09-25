Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
27 сен в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
27 сен в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
