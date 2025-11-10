Описание Выбрать день Ответы на вопросы



Золотое Кольцо Исландии - это маршрут, который охватывает ключевые природные и исторические достопримечательности страны. 5 причин купить эту экскурсию

🏞 Исторические места и парки

💦 Величественные водопады

🌋 Знаменитые гейзеры

📸 Отличные возможности для фото

Что можно увидеть Национальный парк Þingvellir

Гейзер

Водопад Gullfoss

Описание экскурсии Золотое кольцо Исландии — это визитная карточка страны и самый популярный маршрут, который включает в себя множество природных и культурных достопримечательностей. Среди них самые известные: это и Национальный парк Þingvellir — исторически значимое место для всех исландцев; и знаменитый Гейзер, давший название всем другим гейзерам мира; и потрясающий по своей красоте водопад Gullfoss или Золотой водопад. И многое, многое другое!

