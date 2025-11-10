Золотое Кольцо Исландии - это маршрут, который охватывает ключевые природные и исторические достопримечательности страны.
Национальный парк Þingvellir, место исторической значимости, предлагает путешественникам уникальную возможность прикоснуться к истории. Гейзер, который дал название
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные ландшафты
- 🏞 Исторические места и парки
- 💦 Величественные водопады
- 🌋 Знаменитые гейзеры
- 📸 Отличные возможности для фото
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Национальный парк Þingvellir
- Гейзер
- Водопад Gullfoss
Описание экскурсииЗолотое кольцо Исландии — это визитная карточка страны и самый популярный маршрут, который включает в себя множество природных и культурных достопримечательностей. Среди них самые известные: это и Национальный парк Þingvellir — исторически значимое место для всех исландцев; и знаменитый Гейзер, давший название всем другим гейзерам мира; и потрясающий по своей красоте водопад Gullfoss или Золотой водопад. И многое, многое другое!
По договорённости с туристами
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Gullfoss (Золотой водопад) и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами
Завершение: Индивидуально по запросу туристов (место проживания или аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с туристами
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
