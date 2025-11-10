Мои заказы

Самая популярная экскурсия - Золотое Кольцо

Путешествие по Золотому Кольцу - это уникальная возможность увидеть лучшие природные и культурные достопримечательности Исландии за один день
Золотое Кольцо Исландии - это маршрут, который охватывает ключевые природные и исторические достопримечательности страны.

Национальный парк Þingvellir, место исторической значимости, предлагает путешественникам уникальную возможность прикоснуться к истории. Гейзер, который дал название
всем гейзерам мира, впечатляет своей мощью и величием. Водопад Gullfoss, также известный как Золотой водопад, поражает своей красотой и силой. Этот маршрут - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть лучшее, что может предложить Исландия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞 Исторические места и парки
  • 💦 Величественные водопады
  • 🌋 Знаменитые гейзеры
  • 📸 Отличные возможности для фото
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Национальный парк Þingvellir
  • Гейзер
  • Водопад Gullfoss

Описание экскурсии

Золотое кольцо Исландии — это визитная карточка страны и самый популярный маршрут, который включает в себя множество природных и культурных достопримечательностей. Среди них самые известные: это и Национальный парк Þingvellir — исторически значимое место для всех исландцев; и знаменитый Гейзер, давший название всем другим гейзерам мира; и потрясающий по своей красоте водопад Gullfoss или Золотой водопад. И многое, многое другое!

По договорённости с туристами

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами
Завершение: Индивидуально по запросу туристов (место проживания или аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с туристами
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

