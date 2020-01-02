Еще несколько необычных экскурсий в Рейкьявике

Окружите себя Исландией, окунитесь в ее природу, историю 📖, традиции. Как это сделать? Совершить экскурсию ⛳ «Золотое кольцо» и познакомиться с ключевыми достопримечательностями 🏛️ острова.

Национальный парк 🌳 Тингветлир (Þingvellir) объявлен объектом Всемирного наследия. Здесь можно заглянуть в чрево земли и увидеть, как раскололись материки (Евразия и Северная Америка). Из образовавшегося в лощине озера выступают рваные края Срединно Атлантического хребта. В переводе Тингветлир означает «поле собраний». На цветных берегах, разбросанных по долине заливов, родилась европейская демократия: парламент (Альтинг) в X веке примирил враждующие племена и объявил христианство национальной религией.

Возможно, в память о былых баталиях, земля в этих краях дымит парами, бурлит и клокочет. Из нескольких десятков гейзеров термальной долины Хёйкадалюр (Haukadalur) самые знаменитые― Строккур (Strokkur) и Гейсир (Geysir). Первый «стреляет» каждые 5 минут, второй ― все больше спит, утомленный славой (еще бы, само слово «гейзер» произошло от его имени), но если проснется, выдает столб горячей воды высотой до 60 метров.

На золотом маршруте все особенное: река Хвитау (Hvíta), срываясь в каньон, становится золотым водопадом Гудльфосс. Озеро Керид (Kerid) ворожит синим взглядом. Поездка подарит магический заряд сил. Кольцо впечатлений от красавицы Исландии ваше сердце примет с любовью и благодарностью, а фотографии 📸 не дадут забыть, что вы обещали вернуться.