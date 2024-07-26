7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €440 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €460 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €600 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Елена только что 17 июля мы получили впечатлющий опыт экскурсии с Сергеем по маршруту "Золотое кольцо". Мы посетили разлом тектонических плит,
- MMargarita25 июля 2024Мы были на замечательной, интересной экскурсии. Нам очень понравилось!
- ММаргарита23 июля 2024Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.
- ИИлья22 июля 2024Сергей отлично организовал маршрут, учел все необходимые пожелания особенно с учетом интересов и удобства для детей, подсказал полезные лайфхаки! Огромное спасибо!
- EElena12 июля 2024Отлично провели время, передвигаясь в комфортном автомобиле и с приятным гидом. Спасибо Михаил, мы получили незабываемые впечатления, и искренне полюбили Исландию. Очень внимательный, ответственный водитель и приятный собеседник!
- ИИрина13 июня 2024Ольга - чудесный рассказчик. Знающая и любящая Исландию. Нам все очень понравилось!
- ТТатьяна4 июня 2024Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
- ВВера22 мая 2024Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Однодневные»
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