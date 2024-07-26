Однодневные – экскурсии в Рейкьявике

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Рейкьявике на русском языке, цены от €440. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Золотое кольцо Исландии
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от 440 за всё до 2 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
На машине
Конные прогулки
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от 460 за всё до 2 чел.
Исследовать южный берег Исландии
На машине
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от 600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
    Елена только что 17 июля мы получили впечатлющий опыт экскурсии с Сергеем по маршруту "Золотое кольцо". Мы посетили разлом тектонических плит,
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    долину гейзеров, невероятный водопад и вулканическое озеро. Нам даже удалось покормить с рук исландских лошадок. Кроме этого оказались ценными множественные рекомендации по исландским традиционным блюдам, ресторанам и знаковым местам Рейкьявика. Путешествие проводилось на автомобиле Tesla. Это тоже был интересный опыт знакомства с электрокаром. Сергей гражданин Исландии, много лет живёт и работает в этой стране и может поделиться опытом и рассказать многое о жизни в Исландии и ответить на интересующие вопросы. Нам было приятно и полезно пообщаться с Сергеем. Мы узнали много нового и получили незабываемый опыт. Я надеюсь, что если мы соберёмся посетить Исландию ещё раз, то мы воспользуемся экспертизой Сергея. Это был наш первый опыт знакомства с Исландией, и мы искренне верим, что не последний.

  • M
    Margarita
    25 июля 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Мы были на замечательной, интересной экскурсии. Нам очень понравилось!
  • М
    Маргарита
    23 июля 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.
  • И
    Илья
    22 июля 2024
    Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
    Сергей отлично организовал маршрут, учел все необходимые пожелания особенно с учетом интересов и удобства для детей, подсказал полезные лайфхаки! Огромное спасибо!
  • E
    Elena
    12 июля 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Отлично провели время, передвигаясь в комфортном автомобиле и с приятным гидом. Спасибо Михаил, мы получили незабываемые впечатления, и искренне полюбили Исландию. Очень внимательный, ответственный водитель и приятный собеседник!
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Ольга - чудесный рассказчик. Знающая и любящая Исландию. Нам все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в августе 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 440 до 600. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 42 ⭐ отзыва, цены от €440. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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