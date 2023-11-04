Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии

Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только

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Мы проедем по круговому маршруту, на котором сосредоточены живописнейшие достопримечательности Исландии.

Это Золотой водопад — Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут начинается и заканчивается в Рейкьявике. Его главные точки:

  • Кратер вулкана Керио с озером
  • Водопад Гюдльфосс — чтобы полюбоваться его мощью, поднимемся на природную смотровую площадку
  • Кормление настоящих исландских лошадей
  • Долина гейзеров Хёйкадалюр — здесь расположены самые известные исландские гейзеры — Строккюр и Гейсир. Последний, кстати, и дал название всем гейзерам мира!
  • Разлом между тектонических плит в национальном парке Тингведлир. Это место — колыбель исландской культуры, и именно здесь в 930 году было проведено первое заседание исландского парламента — Альтинга. Это сердце Исландии, которое находится в рифтовой долине. Вы увидите трещины, образовавшиеся из-за расхождения континентальных плит, а также походите по ним! К слову, отдельные сцены сериала «Игра престолов» были сняты тоже здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y 2023. Также могу провести на BMW X5 2022 года с доплатой — 230€ за двоих и 115€/чел., если вас больше.
  • По пути будут рестораны, в которых мы можем сделать остановку. Еда оплачивается по меню.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Рейкьявике и по окончании отвезу обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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