Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
Мы проедем по круговому маршруту, на котором сосредоточены живописнейшие достопримечательности Исландии.
Это Золотой водопад — Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
Это Золотой водопад — Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут начинается и заканчивается в Рейкьявике. Его главные точки:
- Кратер вулкана Керио с озером
- Водопад Гюдльфосс — чтобы полюбоваться его мощью, поднимемся на природную смотровую площадку
- Кормление настоящих исландских лошадей
- Долина гейзеров Хёйкадалюр — здесь расположены самые известные исландские гейзеры — Строккюр и Гейсир. Последний, кстати, и дал название всем гейзерам мира!
- Разлом между тектонических плит в национальном парке Тингведлир. Это место — колыбель исландской культуры, и именно здесь в 930 году было проведено первое заседание исландского парламента — Альтинга. Это сердце Исландии, которое находится в рифтовой долине. Вы увидите трещины, образовавшиеся из-за расхождения континентальных плит, а также походите по ним! К слову, отдельные сцены сериала «Игра престолов» были сняты тоже здесь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y 2023. Также могу провести на BMW X5 2022 года с доплатой — 230€ за двоих и 115€/чел., если вас больше.
- По пути будут рестораны, в которых мы можем сделать остановку. Еда оплачивается по меню.
- Я заберу вас из удобного вам места в Рейкьявике и по окончании отвезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergey — ваш гид в Рейкьявике
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Живу в Исландии с 2007 года и отлично знаю страну. Специализируюсь на индивидуальных и групповых турах до 4 человек для людей, которые любят комфорт. Все туры проходят на новых автомобилях премиум-класса, таких как BMW X5 2022 и Tesla Model Y 2023. Обещаю показать вам Исландию и рассказать про неё с разных интересных сторон, без скучных выдержек из путеводителей. Пишите мне, если хотите провести время весело, познавательно и с комфортом!
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