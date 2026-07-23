Мы проедем по круговому маршруту, на котором сосредоточены живописнейшие достопримечательности Исландии.
Это Золотой водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
Это Золотой водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут начинается и заканчивается в Рейкьявике. Его главные точки:
- Кратер вулкана Керид с озером
- Водопад Гюдльфосс чтобы полюбоваться его мощью, поднимемся на природную смотровую площадку
- Ферма с настоящими исландскими лошадками, которых вы сможете покормить
- Долина гейзеров Хёйкадалюр здесь расположены самые известные исландские гейзеры Строккюр и Гейсир. Последний, кстати, и дал название всем гейзерам мира!
- Национальный парк Тингведлир и разлом тектонических плит. Это место колыбель исландской культуры, и именно здесь в 930 году было проведено первое заседание исландского парламента Альтинга. Это сердце Исландии, которое находится в рифтовой долине. Вы увидите трещины, образовавшиеся из-за расхождения континентальных плит, а также походите по ним! К слову, отдельные сцены сериала «Игра престолов» были сняты тоже здесь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y 2023
- По пути будут рестораны, в которых мы можем сделать остановку. Еда оплачивается отдельно
- Я заберу вас из удобного вам места в Рейкьявике и по окончании отвезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Я живу в Исландии с 2007 года и знаю остров не как турист, а как местный житель. Я лично специализируюсь на индивидуальных VIP-турах для небольших групп до 4 человек —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать не только о природе и достопримечательностях, но и о жизни в Исландии в целом.
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А
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
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Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
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Н
Нашим гидом был Семён. Получили большое удовольствие от общения с ним, услышали много интересной информации про современную жизнь в Исландии, про природу и историю этой страны. Очень важно, что не было ощущения, что Семён хочет быстрее отработать своё время и оставить нас. Наоборот, он завез нас в офигенное место, которого даже не было в программе. Семён, огромное вам спасибо!
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Елена только что 17 июля мы получили впечатлющий опыт экскурсии с Сергеем по маршруту "Золотое кольцо". Мы посетили разлом тектонических плит, долину гейзеров, невероятный водопад и вулканическое озеро. Нам даже
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М
Экскурсию проводила Анна — было невероятно интересно! Она очень увлекательно рассказывала, делясь множеством интересных фактов, и выбрала для маршрута красивые и необычные локаций. Атмосфера на экскурсии была лёгкой и дружелюбной. Огромное спасибо Анне за профессионализм и любовь к своему делу!
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