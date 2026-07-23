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Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии

Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
Мы проедем по круговому маршруту, на котором сосредоточены живописнейшие достопримечательности Исландии.

Это Золотой водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир, включённый в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (некоторые сцены «Игры престолов» были сняты именно здесь), легендарная долина гейзеров Хёйкадалюр. Приготовьтесь к захватывающим видам!
5
10 отзывов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии

Описание экскурсии

Что вас ожидает
Наш маршрут начинается и заканчивается в Рейкьявике. Его главные точки:

  • Кратер вулкана Керид с озером
  • Водопад Гюдльфосс чтобы полюбоваться его мощью, поднимемся на природную смотровую площадку
  • Ферма с настоящими исландскими лошадками, которых вы сможете покормить
  • Долина гейзеров Хёйкадалюр здесь расположены самые известные исландские гейзеры Строккюр и Гейсир. Последний, кстати, и дал название всем гейзерам мира!
  • Национальный парк Тингведлир и разлом тектонических плит. Это место колыбель исландской культуры, и именно здесь в 930 году было проведено первое заседание исландского парламента Альтинга. Это сердце Исландии, которое находится в рифтовой долине. Вы увидите трещины, образовавшиеся из-за расхождения континентальных плит, а также походите по ним! К слову, отдельные сцены сериала «Игра престолов» были сняты тоже здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y 2023
  • По пути будут рестораны, в которых мы можем сделать остановку. Еда оплачивается отдельно
  • Я заберу вас из удобного вам места в Рейкьявике и по окончании отвезу обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Я живу в Исландии с 2007 года и знаю остров не как турист, а как местный житель. Я лично специализируюсь на индивидуальных VIP-турах для небольших групп до 4 человек —
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это комфортные путешествия без спешки по продуманным маршрутам. Все такие поездки проходят на новых автомобилях премиум-класса: BMW X5, Tesla Model Y, Porsche Taycan. При этом у меня есть команда опытных гидов, с которыми мы работаем уже много лет. Они проводят более доступные по стоимости туры и могут предложить отличный формат путешествия для тех, кто ищет более бюджетный вариант. На странице представлены не все маршруты, которые мы проводим. Есть также расширенные и многодневные туры по Исландии. Если вы не нашли подходящий вариант, просто напишите мне, и я предложу лучший маршрут для вашего путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать не только о природе и достопримечательностях, но и о жизни в Исландии в целом.
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Понравилось, что Сергей пунктуальный, грамотно распределяет время и выбирает оптимальный маршрут поездки, чтобы избежать толп туристов. Мы успели посмотреть все запланированные локации без спешки. Отдельно хочется поблагодарить за аккуратное вождение и комфортный автомобиль. Однозначно рекомендуем Сергея как гида!

Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
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А
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
Гид Аня провела интересную и позновательную экскурсию. Рекомендуем!
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Dmitrii
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
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Н
Нашим гидом был Семён. Получили большое удовольствие от общения с ним, услышали много интересной информации про современную жизнь в Исландии, про природу и историю этой страны. Очень важно, что не было ощущения, что Семён хочет быстрее отработать своё время и оставить нас. Наоборот, он завез нас в офигенное место, которого даже не было в программе. Семён, огромное вам спасибо!
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Елена
Елена только что 17 июля мы получили впечатлющий опыт экскурсии с Сергеем по маршруту "Золотое кольцо". Мы посетили разлом тектонических плит, долину гейзеров, невероятный водопад и вулканическое озеро. Нам даже
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удалось покормить с рук исландских лошадок.
Кроме этого оказались ценными множественные рекомендации по исландским традиционным блюдам, ресторанам и знаковым местам Рейкьявика.
Путешествие проводилось на автомобиле Tesla. Это тоже был интересный опыт знакомства с электрокаром.
Сергей гражданин Исландии, много лет живёт и работает в этой стране и может поделиться опытом и рассказать многое о жизни в Исландии и ответить на интересующие вопросы.
Нам было приятно и полезно пообщаться с Сергеем. Мы узнали много нового и получили незабываемый опыт.
Я надеюсь, что если мы соберёмся посетить Исландию ещё раз, то мы воспользуемся экспертизой Сергея.
Это был наш первый опыт знакомства с Исландией, и мы искренне верим, что не последний.

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М
Экскурсию проводила Анна — было невероятно интересно! Она очень увлекательно рассказывала, делясь множеством интересных фактов, и выбрала для маршрута красивые и необычные локаций. Атмосфера на экскурсии была лёгкой и дружелюбной. Огромное спасибо Анне за профессионализм и любовь к своему делу!
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