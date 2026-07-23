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удалось покормить с рук исландских лошадок.

Кроме этого оказались ценными множественные рекомендации по исландским традиционным блюдам, ресторанам и знаковым местам Рейкьявика.

Путешествие проводилось на автомобиле Tesla. Это тоже был интересный опыт знакомства с электрокаром.

Сергей гражданин Исландии, много лет живёт и работает в этой стране и может поделиться опытом и рассказать многое о жизни в Исландии и ответить на интересующие вопросы.

Нам было приятно и полезно пообщаться с Сергеем. Мы узнали много нового и получили незабываемый опыт.

Я надеюсь, что если мы соберёмся посетить Исландию ещё раз, то мы воспользуемся экспертизой Сергея.

Это был наш первый опыт знакомства с Исландией, и мы искренне верим, что не последний.