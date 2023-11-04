Sergey — ваш гид в Рейкьявике

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Живу в Исландии с 2007 года и отлично знаю страну. Специализируюсь на индивидуальных и групповых турах до 4 человек для людей, которые любят комфорт. Все туры проходят на новых автомобилях премиум-класса, таких как BMW X5 2022 и Tesla Model Y 2023. Обещаю показать вам Исландию и рассказать про неё с разных интересных сторон, без скучных выдержек из путеводителей. Пишите мне, если хотите провести время весело, познавательно и с комфортом!

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