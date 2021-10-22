Все экскурсии в Рейкьявике
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Рейкьявике – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от €200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Рейкьявике почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Исландии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
9ч
€400
за 1-4 чел.
каждый день в 9:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€320
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Исландии
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Индивидуальная экскурсия
6ч
€240
за 1-10 чел.
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Насладиться инопланетными пейзажами одного из самых необычных мест на Земле
Индивидуальная экскурсия
10ч
€300
за 1-8 чел.
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Проехать по Золотому кольцу острова — от парка Тингветлир до водопада Гудльфос
Индивидуальная экскурсия
10ч
€450
за 1-10 чел.
Исследовать южный берег Исландии
Сказочные водопады, термальный бассейн, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж
Индивидуальная экскурсия
5ч
€280
за 1-6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
Последние отзывы «Экскурсии Рейкьявика»
- ААлександр22 октября 2021Сама экскурсия была интерестная, локации суровые как и все в Исландии. Не повезло только с погодой, но это не помешало увидеть больше чем обычно видят туристы.
- TTatjana15 октября 2021Михаил спасибо, нам очень понравилось, мы посетили незабываемые места. Понравилась также доброжелательная атмосфера, без спешки. Могу смело рекомендовать друзьям и знакомым за качественную работу. Спасибо Вам!
- ЕЕкатерина5 октября 2021Выбрали Юлию гидом для нашей первой поездки в Исландию в Сентябре. Все было невероятно! Начиная с плана поездки, который Юлия грамотно составила, учитывая наши пожелания, наш бюджет, время и сезон пребывания в этой чудесной стране, заканчивая внимательным подходом к нашим предпочтениям и малейшим деталям. Максимально интеллигента и приятна в общении, что нас сразу подкупило. Поездка получилась одной из лучших в нашей жизни, и все благодаря Юлии. Уже на месте, с согласованным планом, она учитывала маленькие, но очень важные для нас детали - куда заехать, где вкусно поесть, где остановиться в пути, как завести нас в магазин, куда мечтали попасть, чтобы встроиться в график. Юлия отлично водит, прекрасно знает дороги и нюансы маршрута, рассказывает интересные факты о стране и жизни, показывает самые красивые места. Ещё она с энтузиазмом создала нам незабываемую коллекцию снимков и видео, удачно подобрав ракурсы и места для фотографий. Это лучший опыт с экскурсией и гидом, что у нас был. Безмерно благодарны, и рекомендуем Юлию, если важно участливое отношение, внимание к деталям и умная, приятная компания в поездке!
- Отзыв на: Исследовать южный берег ИсландииТТатьяна2 октября 2021Мне очень понравилась экскурсия на южный берег. От красоты природы захватывает дух. Экскурсия проходила в комфортных условиях и доброжелательной атмосфере. Миша отличный гид: веселый и пунктуальный, всегда готов показать чуть больше чем заявлено в программе.
- ЖЖанна19 марта 2020Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Очень красивые места. Все понравилось. Спасибо Михаилу за присланные фото, а так же за нужную и полезную информацию по Исландии. Теперь захотелось посетить эту замечательную страну и весной-летом!
- ЕЕвгения3 марта 2020Очень понравилась экскурсия. Юля встретила нас прям в аэропорту, что было очень удобно. Красивые места, пейзажи. У Юли с собой был термос с чаем и вкусный шоколад, это очень скрашивало пронизывающие ветра Исландии:) Юля может сделать красивые ваши фотографии как на телефон, так и на фотоаппарат! Очень советую!
- ННаталья3 марта 2020Все организованно на высшем уровне. Прекрасная машина для поездки. Михаил очень позитивный человек. Узнали об Исландии много нового. Природа впечатляет. Много зависит от гида и поэтому Михаил создаёт хорошее настроение туристам. Были в заснеженный период года, но это совсем не усложнило проведение мероприятия. Очень рекомендую! Спасибо! И хороших вам впечатлений!
- Отзыв на: Исследовать южный берег ИсландииGGeorg5 сентября 2019Экскурсия была очень хорошо спланирована. Она продолжалась 10 часов и мы в полной мере насладились природой. Уезжать не хотелось. Михаил, именно тот человек, который должен проводить такие экскурсии. Он говорит не много, (а на природе, мне кажется, много говорить не надо), лаконично и четко отвечает на вопросы, прекрасно водит машину. Мы получили огромное удовольствие.
- Отзыв на: Весь Рейкьявик за один деньЮЮлия14 июля 2019Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!
- Отзыв на: Весь Рейкьявик за один деньЕЕлена12 ноября 2018Михаил просто невероятный. Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!