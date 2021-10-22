Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес А Александр 5 Сама экскурсия была интерестная, локации суровые как и все в Исландии. Не повезло только с погодой, но это не помешало увидеть больше чем обычно видят туристы.

Отзыв на: Золотое кольцо Исландии T Tatjana 5 Михаил спасибо, нам очень понравилось, мы посетили незабываемые места. Понравилась также доброжелательная атмосфера, без спешки. Могу смело рекомендовать друзьям и знакомым за качественную работу. Спасибо Вам!

Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес Е Екатерина 5 Выбрали Юлию гидом для нашей первой поездки в Исландию в Сентябре. Все было невероятно! Начиная с плана поездки, который Юлия грамотно составила, учитывая наши пожелания, наш бюджет, время и сезон пребывания в этой чудесной стране, заканчивая внимательным подходом к нашим предпочтениям и малейшим деталям. Максимально интеллигента и приятна в общении, что нас сразу подкупило. Поездка получилась одной из лучших в нашей жизни, и все благодаря Юлии. Уже на месте, с согласованным планом, она учитывала маленькие, но очень важные для нас детали - куда заехать, где вкусно поесть, где остановиться в пути, как завести нас в магазин, куда мечтали попасть, чтобы встроиться в график. Юлия отлично водит, прекрасно знает дороги и нюансы маршрута, рассказывает интересные факты о стране и жизни, показывает самые красивые места. Ещё она с энтузиазмом создала нам незабываемую коллекцию снимков и видео, удачно подобрав ракурсы и места для фотографий. Это лучший опыт с экскурсией и гидом, что у нас был. Безмерно благодарны, и рекомендуем Юлию, если важно участливое отношение, внимание к деталям и умная, приятная компания в поездке!

Отзыв на: Исследовать южный берег Исландии Т Татьяна 5 Мне очень понравилась экскурсия на южный берег. От красоты природы захватывает дух. Экскурсия проходила в комфортных условиях и доброжелательной атмосфере. Миша отличный гид: веселый и пунктуальный, всегда готов показать чуть больше чем заявлено в программе.

Отзыв на: Золотое кольцо Исландии Ж Жанна 4 Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Очень красивые места. Все понравилось. Спасибо Михаилу за присланные фото, а так же за нужную и полезную информацию по Исландии. Теперь захотелось посетить эту замечательную страну и весной-летом!

Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес Е Евгения 5 Очень понравилась экскурсия. Юля встретила нас прям в аэропорту, что было очень удобно. Красивые места, пейзажи. У Юли с собой был термос с чаем и вкусный шоколад, это очень скрашивало пронизывающие ветра Исландии:) Юля может сделать красивые ваши фотографии как на телефон, так и на фотоаппарат! Очень советую!

Отзыв на: Золотое кольцо Исландии Н Наталья 5 Все организованно на высшем уровне. Прекрасная машина для поездки. Михаил очень позитивный человек. Узнали об Исландии много нового. Природа впечатляет. Много зависит от гида и поэтому Михаил создаёт хорошее настроение туристам. Были в заснеженный период года, но это совсем не усложнило проведение мероприятия. Очень рекомендую! Спасибо! И хороших вам впечатлений!

Отзыв на: Исследовать южный берег Исландии G Georg 4 Экскурсия была очень хорошо спланирована. Она продолжалась 10 часов и мы в полной мере насладились природой. Уезжать не хотелось. Михаил, именно тот человек, который должен проводить такие экскурсии. Он говорит не много, (а на природе, мне кажется, много говорить не надо), лаконично и четко отвечает на вопросы, прекрасно водит машину. Мы получили огромное удовольствие.

Отзыв на: Весь Рейкьявик за один день Ю Юлия 5 Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!