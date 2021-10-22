Экскурсии Рейкьявика

Все экскурсии в Рейкьявике

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Рейкьявике – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от €200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Рейкьявике почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Исландии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Золотое Кольцо Исландии
Индивидуальная экскурсия
400
за 1-4 чел.
Золотое Кольцо Исландии
каждый день в 9:00
Золотое кольцо Исландии
Индивидуальная экскурсия
4.9
21
320
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Исландии
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Индивидуальная экскурсия
5
3
240
за 1-10 чел.
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Насладиться инопланетными пейзажами одного из самых необычных мест на Земле
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Индивидуальная экскурсия
10ч
300
за 1-8 чел.
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Проехать по Золотому кольцу острова — от парка Тингветлир до водопада Гудльфос
Исследовать южный берег Исландии
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
10ч
450
за 1-10 чел.
Исследовать южный берег Исландии
Сказочные водопады, термальный бассейн, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии
Весь Рейкьявик за один день
Индивидуальная экскурсия
5
2
200
за 1-10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке

Последние отзывы «Экскурсии Рейкьявика»

  • Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
    А
    Александр
    22 октября 2021
    5
    Сама экскурсия была интерестная, локации суровые как и все в Исландии. Не повезло только с погодой, но это не помешало увидеть больше чем обычно видят туристы.
  • Отзыв на: Золотое кольцо Исландии
    T
    Tatjana
    15 октября 2021
    5
    Михаил спасибо, нам очень понравилось, мы посетили незабываемые места. Понравилась также доброжелательная атмосфера, без спешки. Могу смело рекомендовать друзьям и знакомым за качественную работу. Спасибо Вам!
  • Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
    Е
    Екатерина
    5 октября 2021
    5
    Выбрали Юлию гидом для нашей первой поездки в Исландию в Сентябре. Все было невероятно! Начиная с плана поездки, который Юлия грамотно составила, учитывая наши пожелания, наш бюджет, время и сезон пребывания в этой чудесной стране, заканчивая внимательным подходом к нашим предпочтениям и малейшим деталям. Максимально интеллигента и приятна в общении, что нас сразу подкупило. Поездка получилась одной из лучших в нашей жизни, и все благодаря Юлии. Уже на месте, с согласованным планом, она учитывала маленькие, но очень важные для нас детали - куда заехать, где вкусно поесть, где остановиться в пути, как завести нас в магазин, куда мечтали попасть, чтобы встроиться в график. Юлия отлично водит, прекрасно знает дороги и нюансы маршрута, рассказывает интересные факты о стране и жизни, показывает самые красивые места. Ещё она с энтузиазмом создала нам незабываемую коллекцию снимков и видео, удачно подобрав ракурсы и места для фотографий. Это лучший опыт с экскурсией и гидом, что у нас был. Безмерно благодарны, и рекомендуем Юлию, если важно участливое отношение, внимание к деталям и умная, приятная компания в поездке!
  • Отзыв на: Исследовать южный берег Исландии
    Т
    Татьяна
    2 октября 2021
    5
    Мне очень понравилась экскурсия на южный берег. От красоты природы захватывает дух. Экскурсия проходила в комфортных условиях и доброжелательной атмосфере. Миша отличный гид: веселый и пунктуальный, всегда готов показать чуть больше чем заявлено в программе.
  • Отзыв на: Золотое кольцо Исландии
    Ж
    Жанна
    19 марта 2020
    4
    Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Очень красивые места. Все понравилось. Спасибо Михаилу за присланные фото, а так же за нужную и полезную информацию по Исландии. Теперь захотелось посетить эту замечательную страну и весной-летом!
  • Отзыв на: Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
    Е
    Евгения
    3 марта 2020
    5
    Очень понравилась экскурсия. Юля встретила нас прям в аэропорту, что было очень удобно. Красивые места, пейзажи. У Юли с собой был термос с чаем и вкусный шоколад, это очень скрашивало пронизывающие ветра Исландии:) Юля может сделать красивые ваши фотографии как на телефон, так и на фотоаппарат! Очень советую!
  • Отзыв на: Золотое кольцо Исландии
    Н
    Наталья
    3 марта 2020
    5
    Все организованно на высшем уровне. Прекрасная машина для поездки. Михаил очень позитивный человек. Узнали об Исландии много нового. Природа впечатляет. Много зависит от гида и поэтому Михаил создаёт хорошее настроение туристам. Были в заснеженный период года, но это совсем не усложнило проведение мероприятия. Очень рекомендую! Спасибо! И хороших вам впечатлений!
  • Отзыв на: Исследовать южный берег Исландии
    G
    Georg
    5 сентября 2019
    4
    Экскурсия была очень хорошо спланирована. Она продолжалась 10 часов и мы в полной мере насладились природой. Уезжать не хотелось. Михаил, именно тот человек, который должен проводить такие экскурсии. Он говорит не много, (а на природе, мне кажется, много говорить не надо), лаконично и четко отвечает на вопросы, прекрасно водит машину. Мы получили огромное удовольствие.
  • Отзыв на: Весь Рейкьявик за один день
    Ю
    Юлия
    14 июля 2019
    5
    Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Весь Рейкьявик за один день
    Е
    Елена
    12 ноября 2018
    5
    Михаил просто невероятный. Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
🇮🇸