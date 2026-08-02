Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Исследовать южный берег Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €690 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €510 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Чёрные и золотые пески, вулканы и лавовые поля, морские котики, тролли и легенды - всё в одном дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €700 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рейкьявике
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €41 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое Кольцо Исландии
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: каждый день в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Самая популярная экскурсия - Золотое Кольцо
Путешествие по Золотому Кольцу - это уникальная возможность увидеть лучшие природные и культурные достопримечательности Исландии за один день
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договорённости с туристами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Откройте для себя красоту Южного побережья Исландии. Потрясающие водопады и вулканические пляжи оставят незабываемые впечатления
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
€750 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мы были впервые в Исландии. Экскурсия прошла интересно. Т. к. она проходила на автомобиле, удалось многое посмотреть. Необычная страна, интересный город. Советую изучение страны начинать с этой экскурсии.
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К
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать не только о природе
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Н
Мы очень много путешествуем, поэтому гидов на своем пути встречали много! Анна одна из лучших представителей этой профессии!
1. Она прекрасно
1. Она прекрасно
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С
Михаил превзошёл все наши ожидания: приехал за нами в отель заранее, машина была комфортная, поездка не утомительная, но насыщенная…. все
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Анна потрясающий гид! Было очень интересно и комфортно увидеть с ней Рейкьявик! Экскурсия проходит на машине и частично пешком, то
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A
Всё понравилось, экскурсию проводила гид Ольга, побывали на всех запланированных локациях, отличные впечатления!
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Е
Водитель очень понравился — приехал точно в срок и сразу помог с багажом. Машина тоже в порядке, комфортная. Еще предложил заехать в магазин, чтоб кое-что взять с собой. Однозначно советую, заслуживает максимальную оценку!
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К
У Анны предстояла сложная задача, познакомить нас с Исландией за 3 часа во время долгой пересадки в аэропорту и она
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К
Анна настоящий профессионал и замечательный гид! Она выполняет свою работу очень качественно и проводит экскурсии действительно с душой и с любовью к людям!
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Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции. Плюс повезло с погодой. Плюс бонусом помогли с трансфером) куда сходить в Рейкьявике)
+4
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Всего 112 отзывов в Рейкьявике
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Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику
Самые популярные экскурсии в Рейкьявике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в августе 2026
Сейчас в Рейкьявике можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 41 до 1200. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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