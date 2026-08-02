Мои заказы

Экскурсии в Рейкьявике

Найдено 11 экскурсий в Рейкьявике на русском языке, цены от €41. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за человека
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
На машине
Конные прогулки
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €600 за всё до 2 чел.
Исследовать южный берег Исландии
На машине
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Исследовать южный берег Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €690 за человека
Золотое кольцо Исландии
На машине
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €510 за всё до 2 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €380 за всё до 2 чел.
Весь Рейкьявик за один день
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Завтра в 08:00
10 авг в 15:00
от €500 за всё до 10 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Чёрные и золотые пески, вулканы и лавовые поля, морские котики, тролли и легенды - всё в одном дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €700 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Рейкьявике
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рейкьявике
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €41 за всё до 3 чел.
Золотое Кольцо Исландии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое Кольцо Исландии
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: каждый день в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Самая популярная экскурсия - Золотое Кольцо
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Самая популярная экскурсия - Золотое Кольцо
Путешествие по Золотому Кольцу - это уникальная возможность увидеть лучшие природные и культурные достопримечательности Исландии за один день
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договорённости с туристами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1200 за всё до 8 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Откройте для себя красоту Южного побережья Исландии. Потрясающие водопады и вулканические пляжи оставят незабываемые впечатления
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
€750 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Лариса
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Мы были впервые в Исландии. Экскурсия прошла интересно. Т. к. она проходила на автомобиле, удалось многое посмотреть. Необычная страна, интересный город. Советую изучение страны начинать с этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать не только о природе
читать дальшеуменьшить

и достопримечательностях, но и о жизни в Исландии в целом. Понравилось, что Сергей пунктуальный, грамотно распределяет время и выбирает оптимальный маршрут поездки, чтобы избежать толп туристов. Мы успели посмотреть все запланированные локации без спешки. Отдельно хочется поблагодарить за аккуратное вождение и комфортный автомобиль. Однозначно рекомендуем Сергея как гида!

Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
Благодарим Сергея за отличную поездку по Золотому кольцу Исландии. Все прошло максимально комфортно. Интересно было узнать
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Мы очень много путешествуем, поэтому гидов на своем пути встречали много! Анна одна из лучших представителей этой профессии!
1. Она прекрасно
читать дальшеуменьшить

знает остров и обладает огромным количеством информации о нем, которой вы не найдёте в общедоступных источниках 2. Она отличный рассказчик!!!
3. Очень интеллигентный и внимательный человек!
4. Она не только провела свою экскурсию, но и дала полезные рекомендации по всему нашему маршруту по Исландии!
5. У нее чистая красивая машина, а она прекрасный водитель!
Что еще вам надо для путешествия!😜

Вам был полезен этот отзыв?
С
Исследовать южный берег Исландии
Михаил превзошёл все наши ожидания: приехал за нами в отель заранее, машина была комфортная, поездка не утомительная, но насыщенная…. все
читать дальшеуменьшить

рассказал, показал, остановились пофоткали люпины (они в это время года невероятные), перекусили местными специалитетами. В общем, остались в приятном восторге, влюбились в Исландию, впечатлились разнообразием: водопады, ледник, пляж… мечтаем теперь приехать зимой Михаилу еще раз огромная благодарность за незабываемый день!

Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Анна потрясающий гид! Было очень интересно и комфортно увидеть с ней Рейкьявик! Экскурсия проходит на машине и частично пешком, то
читать дальшеуменьшить

есть есть возможность сделать красивые фотографии и в то же время не устать и не замерзнуть. 3 часа экскурсии пролетели незаметно, Анна успела нам рассказать и историю Исландии, и про жизнь местных жителей и дала рекомендации. От всей души рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
A
Исследовать южный берег Исландии
Всё понравилось, экскурсию проводила гид Ольга, побывали на всех запланированных локациях, отличные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Выгодный трансфер в Рейкьявике
Водитель очень понравился — приехал точно в срок и сразу помог с багажом. Машина тоже в порядке, комфортная. Еще предложил заехать в магазин, чтоб кое-что взять с собой. Однозначно советую, заслуживает максимальную оценку!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
У Анны предстояла сложная задача, познакомить нас с Исландией за 3 часа во время долгой пересадки в аэропорту и она
читать дальшеуменьшить

с ней прекрасно справилась! Нам очень понравилась легкость организации, адаптация под различные условия.

Мы вообще не скучали и узнали очень много информации, рассказ структурирован, Анна отвечала с легкостью на все вопросы.

Спасибо вам большое, как приедем в Исландию, обязательно выберем вас как Гида 🎄🫶🏻

Вам был полезен этот отзыв?
К
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
Анна настоящий профессионал и замечательный гид! Она выполняет свою работу очень качественно и проводит экскурсии действительно с душой и с любовью к людям!
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции. Плюс повезло с погодой. Плюс бонусом помогли с трансфером) куда сходить в Рейкьявике)
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.+4
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Спасибо за отличную организацию. Классная экскурсия, локации подобраны идеально). Очень интересно послушать историю Исландии, местные традиции.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 112 отзывов в Рейкьявике

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику

Самые популярные экскурсии в Рейкьявике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента;
  2. Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии;
  3. Исследовать южный берег Исландии;
  4. Золотое кольцо Исландии;
  5. Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой.
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в августе 2026
Сейчас в Рейкьявике можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 41 до 1200. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Откройте для себя все достопримечательности Рейкьявика и Исландии с нашими экскурсиями по доступным ценам от €41. Наши экскурсии проводятся на русском языке, что позволит вам получить максимум информации о достопримечательностях в Рейкьявике и по всей Исландии