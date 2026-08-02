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знает остров и обладает огромным количеством информации о нем, которой вы не найдёте в общедоступных источниках 2. Она отличный рассказчик!!!

3. Очень интеллигентный и внимательный человек!

4. Она не только провела свою экскурсию, но и дала полезные рекомендации по всему нашему маршруту по Исландии!

5. У нее чистая красивая машина, а она прекрасный водитель!

Что еще вам надо для путешествия!😜