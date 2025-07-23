19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Золотого кольца Исландии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные, а температура комфортная для путешествий. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учесть, что погода может быть более переменчивой, а некоторые дороги могут быть закрыты. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но условия могут быть сложнее из-за снега и короткого светового дня.

Золотое кольцо - идеальный маршрут для знакомства с природой Исландии. В рамках экскурсии вы посетите национальный парк Тингвелдир, где был основан старейший парламент Альтинг, увидите извержение гейзеров в долине Хёйкадалюр и попробуете местный суп с бараниной. Кульминацией станет водопад Гюдльфосс, который поразит своей мощью и красотой. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его максимально удобным и приятным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Истоки Исландии в национальном парке Тингвелдир

Вы побываете в месте, знаменитом не только ошеломляющими пейзажами, но и древней историей — в 10 веке здесь был основан старейший в мире парламент Альтинг. Именно в национальном парке Тингвелдир сходились дороги всех регионов Исландии, принимались важнейшие решения в истории государства и фактически зарождалась исландская культура. А необычные ландшафты Тингвелдира поразят вас гигантскими рифтами — разрывами земной коры, которые образовались из-за расхождения в этой точке планеты Северо-Американской и Евразийской литосферных плит.

Путешествие в долину гейзеров

Сделав остановку у озера, образовавшегося в кратере вулкана, мы отправимся в долину Хёйкадалюр — одно из пяти существующих в мире гейзерных полей. Здесь вы увидите фантастические исландские пейзажи, окутанные паром, и рассмотрите многочисленные гейзеры с чистейшей водой, среди которых — знаменитые Великий Гейзер и Строккюр, каждые 10 минут выбрасывающий струи воды на высоту до 30 метров! А после сможете отдать должное блюдам местной кухни и попробовать знаменитый kjötsúpa (мясной суп) из исландской баранины.

Мощь водопада Гюдльфосс

Кульминацией путешествия станет Золотой водопад — один из самых известных природных объектов Исландии, который расположился на обрыве горной гряды и образован двумя каскадами. Пройдя по тропинке сквозь водяное облако, мы окажемся на естественной смотровой площадке Гюдльфосса. Здесь вам предстоит прочувствовать всю титаническую мощь и красоту стихии, наблюдая, как поток лазурно-голубой воды бежит с оглушительным ревом по горному хребту и срывается с 32-метровой высоты.

Организационные детали