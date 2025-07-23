19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Золотое кольцо - идеальный маршрут для знакомства с природой Исландии.
В рамках экскурсии вы посетите национальный парк Тингвелдир, где был основан старейший парламент Альтинг, увидите извержение гейзеров в долине Хёйкадалюр и попробуете местный суп с бараниной. Кульминацией станет водопад Гюдльфосс, который поразит своей мощью и красотой. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его максимально удобным и приятным
Лучшее время для посещения Золотого кольца Исландии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные, а температура комфортная для путешествий. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учесть, что погода может быть более переменчивой, а некоторые дороги могут быть закрыты. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но условия могут быть сложнее из-за снега и короткого светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тингвелдир
Хёйкадалюр
Гюдльфосс
Описание экскурсии
Истоки Исландии в национальном парке Тингвелдир
Вы побываете в месте, знаменитом не только ошеломляющими пейзажами, но и древней историей — в 10 веке здесь был основан старейший в мире парламент Альтинг. Именно в национальном парке Тингвелдир сходились дороги всех регионов Исландии, принимались важнейшие решения в истории государства и фактически зарождалась исландская культура. А необычные ландшафты Тингвелдира поразят вас гигантскими рифтами — разрывами земной коры, которые образовались из-за расхождения в этой точке планеты Северо-Американской и Евразийской литосферных плит.
Путешествие в долину гейзеров
Сделав остановку у озера, образовавшегося в кратере вулкана, мы отправимся в долину Хёйкадалюр — одно из пяти существующих в мире гейзерных полей. Здесь вы увидите фантастические исландские пейзажи, окутанные паром, и рассмотрите многочисленные гейзеры с чистейшей водой, среди которых — знаменитые Великий Гейзер и Строккюр, каждые 10 минут выбрасывающий струи воды на высоту до 30 метров! А после сможете отдать должное блюдам местной кухни и попробовать знаменитый kjötsúpa (мясной суп) из исландской баранины.
Мощь водопада Гюдльфосс
Кульминацией путешествия станет Золотой водопад — один из самых известных природных объектов Исландии, который расположился на обрыве горной гряды и образован двумя каскадами. Пройдя по тропинке сквозь водяное облако, мы окажемся на естественной смотровой площадке Гюдльфосса. Здесь вам предстоит прочувствовать всю титаническую мощь и красоту стихии, наблюдая, как поток лазурно-голубой воды бежит с оглушительным ревом по горному хребту и срывается с 32-метровой высоты.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в машине всегда есть термос с чаем и вода для путешественников
Отдельно оплачивается обед и другие личные расходы
Длительность экскурсии указана приблизительно и зависит от темпа и интереса путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 552 туристов
Годы опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно читать дальшеуменьшить
нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня!
Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
3
–
2
1
1
–
А
Александра
Это уже наша вторая экскурсия с Михаилом — и, как и в первый раз, всё прошло на высшем уровне! Путешествие было интересным, насыщенным и в то же время максимально комфортным.
Помимо читать дальшеуменьшить
основной программы, по совету Михаила мы заглянули в ресторан местной кухни — отличный ужин стал прекрасным завершением дня и добавил атмосферности всей поездке.
Михаил — это тот гид, с кем хочется возвращаться в Исландию снова и снова. Профессионал, внимательный к деталям, с отличным чувством ритма и настроения группы. Искренне рекомендую его услуги всем, кто хочет увидеть Исландию с лучшей стороны!
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М
Мария
Нашим гидом была Юлия,т. к. у Михаила возникли проблемы с машиной. Мы в полном восторге от Юли. Несмотря на ограниченное время, стоянка нашего корабля была сокращена на 2 часа, она читать дальшеуменьшить
смогла показать нам все самое интересное по нашему маршруту. Чтобы все успеть мы решили отказаться от ланча и ограничились чашкой кофе. Экскурсия была очень информативна. Мы были сложными клиентами, т. к. моему мужу почти 90 лет, он не очень быстро ходит и не очень хорошо слышит. Юля сумела сделать нашу поездку максимально комфортабельной. Нам не слишком повезло с погодой, временами шел проливной дождь с порывистым ветром, но это не помешало нам насладиться красотами Исландии. Юля отличный водитель. Мы вернулись в порт во время. Я уверена, что эта экскурсия будет интересна людям любого возраста. Исключение могут составлять только маленькие дети.
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В
Вера
Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
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Вадим
Экскурсия превзошла наши ожидания. Счастливы, что вовремя заглянули на Tripster и предпочли эту экскурсию. Михаил - вежливый, дружелюбный гид, который поможет вам не только посетить достопримечательности, но и по-настоящему получить удовольствие читать дальшеуменьшить
от путешествия, - подберёт вас в удобное время прямо от отеля в Рейкьявике, расскажет много интересного об Исландии и исландцах, сопроводит вас на всех остановках и даже сделает потрясающие фотографии (по желанию):) При этом - никакой спешки, остановки по требованию, тёплый чай, вода, комфортный и чистый автомобиль, приятные беседы. Без прикрас скажу, что для нас экскурсия Михаила по Золотому Кольцу стала самым ярким впечатлением об Исландии, потому что можно было вообще ни о чём не беспокоиться, а просто наслаждаться поездкой. Пожалуй, экскурсии Михаила - это наилучший способ исследовать Исландию для русскоговорящих туристов.
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Т
Татьяна
Искренне хотелось поблагодарить нашего гида Михаила. 30 октября сего года мы с моим сыном путешествовали в Исландии. Не хочется называть это событие скучным словом "экскурсия", это был очень интересный и доверительный читать дальшеуменьшить
рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня. Поездка построена так, что все четко откладывается в голове. При плохой погоде так увлечь нас рассказом, что мы толком не замечали этот дождь и ветер. На все вопросы были получены ответы. У Михаила была подготовлена для нас вода и горячий чай, что особенно нас порадовало когда мы немного продрогли. Спасибо.
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К
Константин
Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Всё прошло на высшем уровне. До приезда в Исландию консультировал по всем вопросам по поездке. Во время экскурсии рассказывал интересные истории, показывал интересные места. Погода была колоритная- периодически шёл дождь и дул ветер. Все места были как в сказке. Всем рекомендую…