19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова

Misha
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Misha – ваш гид
Золотое кольцо — тот самый маршрут, с которого стоит начать знакомство с потрясающей природой Исландии.

Вы посетите природные локации, которые по праву считаются визитными карточками страны, побываете в национальном парке Тингвелдир, откуда берет начало исландское государство, понаблюдаете за извержением гейзера в долине Хёйкадалюр, попробуете местный суп с бараниной и навсегда влюбитесь в Исландию, стоя у величественного водопада Гюдльфосс.
От 320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии

Что вас ожидает

Истоки Исландии в национальном парке Тингвелдир
Вы побываете в месте, знаменитом не только ошеломляющими пейзажами, но и древней историей — в 10 веке здесь был основан старейший в мире парламент Альтинг. Именно в национальном парке Тингвелдир сходились дороги всех регионов Исландии, принимались важнейшие решения в истории государства и фактически зарождалась исландская культура. А необычные ландшафты Тингвелдира поразят вас гигантскими рифтами — разрывами земной коры, которые образовались из-за расхождения в этой точке планеты Северо-Американской и Евразийской литосферных плит.

Путешествие в долину гейзеров
Сделав остановку у озера, образовавшегося в кратере вулкана, мы отправимся в долину Хёйкадалюр — одно из пяти существующих в мире гейзерных полей. Здесь вы увидите фантастические исландские пейзажи, окутанные паром, и рассмотрите многочисленные гейзеры с чистейшей водой, среди которых — знаменитые Великий Гейзер и Строккюр, каждые 10 минут выбрасывающий струи воды на высоту до 30 метров! А после сможете отдать должное блюдам местной кухни и попробовать знаменитый kjötsúpa (мясной суп) из исландской баранины.

Мощь водопада Гюдльфосс
Кульминацией путешествия станет Золотой водопад — один из самых известных природных объектов Исландии, который расположился на обрыве горной гряды и образован двумя каскадами. Пройдя по тропинке сквозь водяное облако, мы окажемся на естественной смотровой площадке Гюдльфосса. Здесь вам предстоит прочувствовать всю титаническую мощь и красоту стихии, наблюдая, как поток лазурно-голубой воды бежит с оглушительным ревом по горному хребту и срывается с 32-метровой высоты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в машине всегда есть термос с чаем и вода для путешественников
  • Отдельно оплачивается обед и другие личные расходы
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Все организованно на высшем уровне. Прекрасная машина для поездки. Михаил очень позитивный человек. Узнали об Исландии много нового. Природа впечатляет. Много зависит от гида и поэтому Михаил создаёт хорошее настроение туристам. Были в заснеженный период года, но это совсем не усложнило проведение мероприятия. Очень рекомендую!!! Спасибо!!! И хороших вам впечатлений!
20 февраля 2020
Много писать не буду! Эту красивую, чудесную и необыкновенную страну надо увидеть с Михаилом! Очень внимательный, пунктуальный и заботливый гид! Спасибо огромное!
11 февраля 2020
Михаил - очень заботливый и интересный гид, настоящий профессионал. Природа и виды Исландии воочию могут свести с ума неподготовленного туриста)
5 ноября 2019
Искренне хотелось поблагодарить нашего гида Михаила.
30 октября сего года мы с моим сыном путешествовали в Исландии. Не хочется называть это событие скучным словом "экскурсия", это был очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня. Поездка построена так, что все четко откладывается в голове. При плохой погоде так увлечь нас рассказом, что мы толком не замечали этот дождь и ветер. На все вопросы были получены ответы. У Михаила была подготовлена для нас вода и горячий чай, что особенно нас порадовало когда мы немного продрогли.
Спасибо.
20 сентября 2019
Отличная экскурсия, отличный гид. Вот только погода подкачала...
28 августа 2019
Наверное самое важное в Исландии мы посетили. Все прошло отлично. Рекомендую всем.
19 августа 2019
Экскурсия оставила только положительные эмоции благодаря гиду Михаилу, который показал самые красивые места Исландии. Покорили , безусловно, и цены на экскурсии, они оказались самыми адекватными по сравнению с остальными предложениями. Очень рекомендуем Михаила, если хотите окунуться в незабываемое путешествие по Исландии!!!!
8 июля 2019
Все прошло как договаривались с Михаилом. Золотое кольцо впечатляет.
3 июля 2019
Благодарю за очень комфортную поездку! Все было отлично!
2 июля 2019
Очень хорошие впечатления от экскурсии! Узнала много интересного об Исландии! Все комфортно организовано, получилось посмотреть все красоты этой прекрасной страны и сделать классные фотографии! За все спасибо Михаилу!
Ещё 9 отзывов

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