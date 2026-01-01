В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
13 июн в 08:00
5 июл в 08:00
€1690 за человека
Индивидуальный джип-тур по Исландии: Золотое кольцо и южный берег
Увидеть 3 водопада и Долину гейзеров, полюбоваться ледником и айсбергами, посетить чёрные пляжи
Начало: Рейкьявик, место по договорённости, 10:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€900 за человека
