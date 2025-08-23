Обзорная экскурсия по Аликанте

Экскурсия по Аликанте предлагает уникальную возможность увидеть город с его главными достопримечательностями.
Посетители смогут насладиться видами с крепости Санта Барбара, прогуляться по набережной с мозаикой и исследовать старинный квартал Санта Круз. Программа адаптируется под интересы группы, что делает её особенно комфортной и увлекательной. Откройте для себя богатую историю и культуру Аликанте в компании опытного гида
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Виды с крепости Санта Барбара
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🏛 Посещение городского музея Hogueras
- 🌳 Гигантские фикусы
- 🏘 Атмосфера квартала Санта Круз
- 📸 Отличные места для фото
Что можно увидеть
- Центральный рынок
- Набережная с мозаикой
- Крепость Санта Барбара
- Городской музей Hogueras
- Гигантские фикусы
- Квартал Санта Круз
- Здание городской мэрии
- Самая безумная улица
- Точка отсчета уровня моря
Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Аликанте — городу, где история, культура и современность переплетаются в уникальном испанском колорите. Эта прогулка станет идеальным началом вашего путешествия, ведь она не только познакомит вас с главными достопримечательностями, но и поможет освоиться в городе, сделав его удобным и понятным. Что вас ждет:• Центральный рынок. Если экскурсия проходит утром, мы заглянем внутрь, чтобы полюбоваться разнообразием свежих морепродуктов, фруктов и овощей, многие из которых могут оказаться для вас незнакомыми.
- Набережная с мозаикой в виде волн. Один из символов Аликанте, который обязательно нужно увидеть.
- Крепость Санта Барбара. Второй символ города, с которого открываются лучшие виды на Аликанте. Мы поднимемся наверх пешком, на лифте или на такси (стоимость лифта или такси не включена в цену экскурсии).
- Городской музей Hogueras. Узнайте историю главного городского праздника, знаменитого своими гигантскими фигурами, которые сжигаются в последнюю ночь гуляний. В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет. Посещение музея бесплатное и опциональное.
- Гигантские фикусы. Эти деревья, застилающие небо, поражают своими размерами и красотой.
- Самый старый квартал города — Санта Круз. Погрузитесь в атмосферу старинного Аликанте.
- Здание городской мэрии. Историческое и очень красивое место, которое нельзя пропустить.
- Самая безумная улица города. Улица, поросшая гигантскими мухоморами, удивит и позабавит вас.
- Точка отсчета уровня моря в Испании. Узнайте, где в Испании считается уровень моря, и приготовьтесь к сюрпризу! Что вы услышите:• Увлекательные истории, легенды, слухи, байки и анекдоты.
- Крики чаек в крепости и шум моря.
- Гомон рынка: зазывалочки, комплименты покупателям и обсуждение последних новостей во весь голос. Дополнительные возможности:• Мы можем сделать остановку в кафе или баре, чтобы попробовать что-то местное: бокал вина, пива, кофе, ореховый напиток орчата, мороженое, выпечку или тапас.
Я покажу вам интересные кафе, рестораны, места для покупки сувениров, прогулок и фотосессий, чтобы вы могли продолжить исследовать город самостоятельно. Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с Аликанте, его историей и культурой. Вы не только увидите главные достопримечательности, но и получите полезные советы, которые сделают ваше пребывание в городе комфортным и насыщенным. Не упустите возможность сделать ваше путешествие в Аликанте незабываемым! До встречи в солнечном Аликанте! Важная информация:.
- Мы будем много ходить, поэтому, пожалуйста, выбирайте удобную обувь, желательно — не шлепанцы.
- Рекомендуется взять с собой воду и использовать крем от солнца (даже зимой может сгореть нос.
Летом, когда жарко, экскурсию лучше проводить вечером. В остальное время лучше всего начинать в 10-10:30, тогда все открыто.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Санта Барбара
- Набережная
- Улица с грибами
- Центральный рынок (опционально)
- Самый старый квартал Санта Круз
- Церкви (опционально)
- Музей главного праздника (опционально)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Av. Alfonso El Sabio, nº 10, 03004 Alicante
Завершение: В точке начала или где захотите
Когда и сколько длится?
Когда: Летом, когда жарко, экскурсию лучше проводить вечером. В остальное время лучше всего начинать в 10-10:30, тогда все открыто.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы будем много ходить, поэтому, пожалуйста, выбирайте удобную обувь, желательно - не шлепанцы
- Рекомендуется взять с собой воду и использовать крем от солнца даже зимой может сгореть нос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Ala
23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Ирина- талантливый рассказчик. Мы услышали много фактов и легенд об Аликанте и окрестностях. Очень рекомендуем.
