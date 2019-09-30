17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Буду рада показать вам мой Аликанте — город, который я успела хорошо узнать с разных сторон и искренне полюбить. Да, он не столь эффектен, как, например, Барселона, не так знаменит, как Севилья, не так шикарен, как Сан Себастьян, но, уверяю вас, и у Аликанте есть, чем удивить и похвастаться!

Аликанте был частью нескольких цивилизаций: основанный древними греками, перешедший в руки древних римлян, которых сменили племена вестготов, которых, в свою очередь, вытеснили мавры-мусульмане, оставшиеся в Аликанте на пять веков, а мавров сменили арагонцы. Лишь четыре века прошло с момента, когда Аликанте окончательно вошел в состав той Испании, которую мы знаем сегодня, а одним из государственных языков стал кастильский — тот самый, который мы называем испанским.

Программа

Я считаю, что большинству людей по душе более живой стиль экскурсии, где преимущество отдается не столько датам, именам и разбору архитектурного стиля зданий (хотя в небольшой степени и это присутствует), сколько интересным уголкам города, неожиданным открытиям, любопытным фактам из истории, легендам и наблюдениям из жизни современной Испании и, конечно, теме гастрономических радостей (и не надейтесь избежать этой темы — не получится!).

Сначала мы прогуляемся по улицам исторического центра, постепенно приближаясь к лифту в крепость «Санта Барбара», поднимаемся на лифте наверх, исследуем крепость, а спускаемся обычно пешком, т.к. на склоне расположен старейший квартал города, который очень стоит того, чтобы его увидеть. Но если по какой-то причине вы предпочтете спуск на лифте — пожалуйста.

В процессе мы, как правило, останавливаемся на одну передышку в кафе или баре, совместив этот процесс с дегустацией чего-нибудь местного на ваш выбор из предложенных возможностей (это может быть бокал вина, пива, кофе, популярный в регионе летом ореховый напиток орчата, мороженое или выпечка, тапас — закуски)..

Вы увидите:

центральный рынок (если он открыт, то зайдем внутрь, полюбуемся на разнообразие гадов морских и на ароматные и полные красок россыпи свежих фруктов и овощей, некоторые из которых могут оказаться вам незнакомы);

набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города;

крепость Санта Барбара (второй символ города, который может похвастаться не только яркой историей существования, но и лучшими видами на город);

городской музей, созданный в честь главного городского праздника Fugueras (проходит в июне, знаменит не только размахом гуляний, но и гигантскими фигурами из дерева, папье-маше и других материалов, посвященными разным темам, устанавливаемыми на улицах города и сжигаемыми в последнюю ночь). В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции. Музей бесплатный, работает со вторника по субботу;

застилающие небо гигантские фикусы;

самый старый квартал города — Санта Круз;

историческое и очень красивое здание городской мэрии, перед которым бьют фонтаны, а по первой ступеньке мраморной лестницы внутри здания во всей Испании меряют отметку уровня моря.

самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами, и не только!

Мы всегда можем немного изменить маршрут, ориентируясь на ваши вкусы, интересы и физические возможности.