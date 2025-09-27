17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Аликанте - город с богатой историей и культурным наследием.Основанный древними греками, он прошел через руки римлян, вестготов и мавров, что оставило след в его архитектуре и традициях. Экскурсия поможет вам

освоиться в городе, узнать его историю и культурные особенности. Вы увидите центральный рынок, набережную с мозаикой, крепость Санта Барбара, городской музей и многое другое. Экскурсия идеально подходит для первых дней вашего путешествия, чтобы потом легче ориентироваться в городе и наслаждаться его атмосферой

Описание экскурсии

Буду рада показать вам мой Аликанте — город, который я успела хорошо узнать с разных сторон и искренне полюбить. Да, он не столь эффектен, как, например, Барселона, не так знаменит, как Севилья, не так шикарен, как Сан Себастьян, но, уверяю вас, и у Аликанте есть, чем удивить и похвастаться!

Аликанте был частью нескольких цивилизаций: основанный древними греками, перешедший в руки древних римлян, которых сменили племена вестготов, которых, в свою очередь, вытеснили мавры-мусульмане, оставшиеся в Аликанте на пять веков, а мавров сменили арагонцы. Лишь четыре века прошло с момента, когда Аликанте окончательно вошел в состав той Испании, которую мы знаем сегодня, а одним из государственных языков стал кастильский — тот самый, который мы называем испанским.

Что вас ожидает

Задач у этой экскурсии две: помочь вам освоиться в новом городе, чтобы он стал удобным и понятным, а также познакомить в общих чертах с историей и культурными особенностями места. Экскурсия особенно удачно подойдет для первых дней вашего путешествия в Аликанте: потом вам будет проще в нем ориентироваться, кроме того, по дороге я показываю интересные кафе, рестораны, места для покупки сувениров, для прогулок и фотосессий.

В процессе мы, как правило, останавливаемся на одну передышку в кафе или баре, совместив этот процесс с дегустацией чего-нибудь местного на ваш выбор из предложенных возможностей (это может быть бокал вина, пива, кофе, популярный в регионе летом ореховый напиток орчата, мороженое или выпечка, тапас — закуски).

Вы увидите:

центральный рынок (если он открыт, то зайдем внутрь, полюбуемся на разнообразие гадов морских и на ароматные и полные красок россыпи свежих фруктов и овощей, некоторые из которых могут оказаться вам незнакомы). Рынок работает по утрам, с понедельника по субботу, поэтому выпадает из маршрута при летнем вечернем варианте экскурсии;

набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города;

крепость Санта Барбара (второй символ города, который может похвастаться не только яркой историей существования, но и лучшими видами на город). Наверх можно подняться пешком, на лифте или на такси. Вниз удобнее всего пешком;

городской музей, созданный в честь главного городского праздника Fugueras (проходит в июне, знаменит не только размахом гуляний, но и гигантскими фигурами из дерева, папье-маше и других материалов, посвященными разным темам, устанавливаемыми на улицах города и сжигаемыми в последнюю ночь). В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции. Музей бесплатный, работает со вторника по субботу;

застилающие небо гигантские фикусы;

самый старый квартал города — Санта Круз;

историческое и очень красивое здание городской мэрии;

самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами;

точку, откуда в Испании считается уровень моря (сюрприз: нет, не от моря!)

И услышите:

Истории, легенды, слухи, байки и анекдоты

Крики чаек в крепости и шум моря

Гомон рынка: зазывалочки, комплименты покупателям, обсуждение во весь голос последних новостей, да так, чтобы слышали все в радиусе 30 метров!

Эта экскурсия — не застывший строгий маршрут, не информация, выверенная по минутам и вызубренная наизусть. Программа гибкая, может немного меняться в зависимости от дня недели, времени дня, выходных и праздничных дней, ваших вкусов, интересов и физических возможностей. А малый размер группы позволит нам общаться в формате диалога вместо монолога. Я максимально адаптирую маршрут и подачу информации под вас.

Организационные детали