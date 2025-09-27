17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Основанный древними греками, он прошел через руки римлян, вестготов и мавров, что оставило след в его архитектуре и традициях. Экскурсия поможет вам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидите крепость Санта Барбара
- 🍷 Дегустация местных напитков и закусок
- 🛍️ Интересные места для покупок сувениров
- 📸 Лучшие места для фотосессий
- 🎨 Узнаете о главном городском празднике Fugueras
Что можно увидеть
- Центральный рынок
- Набережная с мозаикой
- Крепость Санта Барбара
- Городской музей
- Гигантские фикусы
- Квартал Санта Круз
- Здание городской мэрии
- Улица с гигантскими мухоморами
- Точка уровня моря
Описание экскурсии
Буду рада показать вам мой Аликанте — город, который я успела хорошо узнать с разных сторон и искренне полюбить. Да, он не столь эффектен, как, например, Барселона, не так знаменит, как Севилья, не так шикарен, как Сан Себастьян, но, уверяю вас, и у Аликанте есть, чем удивить и похвастаться!
Аликанте был частью нескольких цивилизаций: основанный древними греками, перешедший в руки древних римлян, которых сменили племена вестготов, которых, в свою очередь, вытеснили мавры-мусульмане, оставшиеся в Аликанте на пять веков, а мавров сменили арагонцы. Лишь четыре века прошло с момента, когда Аликанте окончательно вошел в состав той Испании, которую мы знаем сегодня, а одним из государственных языков стал кастильский — тот самый, который мы называем испанским.
Что вас ожидает
Задач у этой экскурсии две: помочь вам освоиться в новом городе, чтобы он стал удобным и понятным, а также познакомить в общих чертах с историей и культурными особенностями места. Экскурсия особенно удачно подойдет для первых дней вашего путешествия в Аликанте: потом вам будет проще в нем ориентироваться, кроме того, по дороге я показываю интересные кафе, рестораны, места для покупки сувениров, для прогулок и фотосессий.
В процессе мы, как правило, останавливаемся на одну передышку в кафе или баре, совместив этот процесс с дегустацией чего-нибудь местного на ваш выбор из предложенных возможностей (это может быть бокал вина, пива, кофе, популярный в регионе летом ореховый напиток орчата, мороженое или выпечка, тапас — закуски).
Вы увидите:
- центральный рынок (если он открыт, то зайдем внутрь, полюбуемся на разнообразие гадов морских и на ароматные и полные красок россыпи свежих фруктов и овощей, некоторые из которых могут оказаться вам незнакомы). Рынок работает по утрам, с понедельника по субботу, поэтому выпадает из маршрута при летнем вечернем варианте экскурсии;
- набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города;
- крепость Санта Барбара (второй символ города, который может похвастаться не только яркой историей существования, но и лучшими видами на город). Наверх можно подняться пешком, на лифте или на такси. Вниз удобнее всего пешком;
- городской музей, созданный в честь главного городского праздника Fugueras (проходит в июне, знаменит не только размахом гуляний, но и гигантскими фигурами из дерева, папье-маше и других материалов, посвященными разным темам, устанавливаемыми на улицах города и сжигаемыми в последнюю ночь). В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции. Музей бесплатный, работает со вторника по субботу;
- застилающие небо гигантские фикусы;
- самый старый квартал города — Санта Круз;
- историческое и очень красивое здание городской мэрии;
- самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами;
- точку, откуда в Испании считается уровень моря (сюрприз: нет, не от моря!)
И услышите:
- Истории, легенды, слухи, байки и анекдоты
- Крики чаек в крепости и шум моря
- Гомон рынка: зазывалочки, комплименты покупателям, обсуждение во весь голос последних новостей, да так, чтобы слышали все в радиусе 30 метров!
Эта экскурсия — не застывший строгий маршрут, не информация, выверенная по минутам и вызубренная наизусть. Программа гибкая, может немного меняться в зависимости от дня недели, времени дня, выходных и праздничных дней, ваших вкусов, интересов и физических возможностей. А малый размер группы позволит нам общаться в формате диалога вместо монолога. Я максимально адаптирую маршрут и подачу информации под вас.
Организационные детали
- Возможен трансфер для 1-6 человек из городов Бенидорм, Вильяхойоса и Эль Кампейо за дополнительную плату, 30-50€ в одну сторону, 50-90€ туда и обратно (уточняйте в запросе)
- Дополнительные расходы: перекус или напиток в кафе в кафе; лифт в крепость — 2,7€ за человека, такси — около 6€ за машину (можно и пешком подняться, решим вместе с вами в начале экскурсии)
- Дополнительные расходы: перекус или напиток в кафе в кафе; опционально — дегустация «королевского вина», 2,5€ на человека.
- Экскурсия подходит и для путешественников с круизных кораблей, с началом и окончанием в точке высадки пассажиров лайнера
- Если у вас есть особые пожелания по экскурсии, не забудьте озвучить их, лучше заранее. Я всегда могу немного изменить маршрут, ориентируясь на ваши вкусы, интересы и физические возможности.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия как анонсировалась проходила 4 часа. Ирина не