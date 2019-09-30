17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам

Irina
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Irina – представитель гидов
Насыщенная история Аликанте создала настоящее смешение культур, архитектурных стилей, языков, религий, праздников и кулинарных традиций — во время экскурсии нам будет, на что посмотреть и о чем поговорить.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча крыльцо центрального рынка (Mercado central)
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия

Буду рада показать вам мой Аликанте — город, который я успела хорошо узнать с разных сторон и искренне полюбить. Да, он не столь эффектен, как, например, Барселона, не так знаменит, как Севилья, не так шикарен, как Сан Себастьян, но, уверяю вас, и у Аликанте есть, чем удивить и похвастаться!

Аликанте был частью нескольких цивилизаций: основанный древними греками, перешедший в руки древних римлян, которых сменили племена вестготов, которых, в свою очередь, вытеснили мавры-мусульмане, оставшиеся в Аликанте на пять веков, а мавров сменили арагонцы. Лишь четыре века прошло с момента, когда Аликанте окончательно вошел в состав той Испании, которую мы знаем сегодня, а одним из государственных языков стал кастильский — тот самый, который мы называем испанским.

Программа

Я считаю, что большинству людей по душе более живой стиль экскурсии, где преимущество отдается не столько датам, именам и разбору архитектурного стиля зданий (хотя в небольшой степени и это присутствует), сколько интересным уголкам города, неожиданным открытиям, любопытным фактам из истории, легендам и наблюдениям из жизни современной Испании и, конечно, теме гастрономических радостей (и не надейтесь избежать этой темы — не получится!).

Сначала мы прогуляемся по улицам исторического центра, постепенно приближаясь к лифту в крепость «Санта Барбара», поднимаемся на лифте наверх, исследуем крепость, а спускаемся обычно пешком, т.к. на склоне расположен старейший квартал города, который очень стоит того, чтобы его увидеть. Но если по какой-то причине вы предпочтете спуск на лифте — пожалуйста.

В процессе мы, как правило, останавливаемся на одну передышку в кафе или баре, совместив этот процесс с дегустацией чего-нибудь местного на ваш выбор из предложенных возможностей (это может быть бокал вина, пива, кофе, популярный в регионе летом ореховый напиток орчата, мороженое или выпечка, тапас — закуски)..

Вы увидите:

  • центральный рынок (если он открыт, то зайдем внутрь, полюбуемся на разнообразие гадов морских и на ароматные и полные красок россыпи свежих фруктов и овощей, некоторые из которых могут оказаться вам незнакомы);
  • набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города;
  • крепость Санта Барбара (второй символ города, который может похвастаться не только яркой историей существования, но и лучшими видами на город);
  • городской музей, созданный в честь главного городского праздника Fugueras (проходит в июне, знаменит не только размахом гуляний, но и гигантскими фигурами из дерева, папье-маше и других материалов, посвященными разным темам, устанавливаемыми на улицах города и сжигаемыми в последнюю ночь). В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции. Музей бесплатный, работает со вторника по субботу;
  • застилающие небо гигантские фикусы;
  • самый старый квартал города — Санта Круз;
  • историческое и очень красивое здание городской мэрии, перед которым бьют фонтаны, а по первой ступеньке мраморной лестницы внутри здания во всей Испании меряют отметку уровня моря.
  • самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами, и не только!

Мы всегда можем немного изменить маршрут, ориентируясь на ваши вкусы, интересы и физические возможности.

Организационные детали

  • Возможен трансфер из других городов, по договоренности за дополнительную плату.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у центрального рынка города.
  • С июня по сентябрь экскурсии обычно проходят в минигруппах от 2 до 6 человек. Если вас меньше 6 человек, то, возможно, добавится еще кто-то. В низкий сезон, с октября по май, экскурсия проходит индивидуально, минимальное количество участников – 2.
  • В стоимость не включено: лифт в крепость (2,7€ для всех, бесплатно — пенсионеры старше 65 при наличии удостоверяющего личность и возраст документа в международном формате, например, загранпаспорта), перекус в кафе.
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура крыльцо центрального рынка (Mercado central).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте! Уменя и моего супруга Николая маленькая семейная компания туристического направления в Аликанте. Мы занимаемся экскурсиями уже с 2010 года. Нам близка идея отдыха без огромных отелей, питания по системе «все включено» и анимации на месте, ведь намного интереснее максимально погрузиться в атмосферу того региона, куда приехал: каждое утро здороваться с соседями, ходить на рынок, готовить из местных продуктов и изучать ближайшие окрестности спокойно и вдумчиво. И в последнем мы будем рады помочь туристам! Экскурсия маленькой группой (2-8 человек) не только позволит увидеть нечто новое и увлекательное, но и поможет узнать об интересных возможностях города и окрестностей, сориентироваться на месте в удобном для гостя режиме.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
30 сентября 2019
Замечательный гид, действительно знающий город, его историю и современность, точно и легко находящий общий язык с любыми людьми
12 сентября 2019
Экскурсия в Валенсию была интересной, к сожалению омрачена сильным дождём. Спасибо экскурсоводу Николаю, который всех обеспечил дождевиками.
18 июля 2019
Замечательная пешая экскурсия по городу!
Ирина, спасибо Вам за интересный рассказ про историю этого места.
Удивительные, колоритные улочки, прекрасная набережная.
Всё очень понравилось.👍
17 июля 2019
Экскурсия построена таким образом, чтобы показать Аликанте с разных сторон, т.е. не только исторические факты и архитектурные достопримечательности, но и жизнь людей в городе, начиная с древних времен и до наших дней. Ирина прекрасно владеет материалом, поэтому мой совет всем туристам - не стесняйтесь задавать вопросы на любые темы, уверяю вас, ответ вы получите и от этого экскурсия станет еще интереснее.
Большое спасибо Ирине за интересно проведенные 4 часа! Хотелось бы, чтобы вы продумали еще одну экскурсию, больше по истории города, ведь в одном только замке Санта-Барбара можно пару часов точно ходить, а в городе еще столько исторических мест!
1 апреля 2019
Ирина умничка.
29 октября 2018
Замечательный гид Ирина! Очень хорошая, информативная экскурсия. Всё прошло отлично! Спасибо большое!!! Рекомендую всем
4 сентября 2018
Очень всё понравилось.Ирина отличный рассказчик,всё подробно и интересно рассказывает.ну и места интересные подсказывает всегда,сами бы прошли и не обратили внимание.Спасибо большое.
26 июля 2018
С радостью рекомендую всем и каждому экскурсию с Ириной. Отличный рассказчик, профессионал высокого уровня, приятный человек. Советую заказывать экскурсию в первые дни пребывания в Аликанте. Благодаря Ирине мы увидели много интересных мест, в которые хотелось бы вернуться и познакомиться поближе.
13 июля 2018
Спасибо за экскурсию! Все понравилось.
25 мая 2018
Замечательный гид Ирина и экскурсия очень понравилась!
Ещё 7 отзывов

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