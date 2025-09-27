17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Аликанте. Обзорная экскурсия

Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Аликанте - город с богатой историей и культурным наследием.

Основанный древними греками, он прошел через руки римлян, вестготов и мавров, что оставило след в его архитектуре и традициях. Экскурсия поможет вам
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освоиться в городе, узнать его историю и культурные особенности.

Вы увидите центральный рынок, набережную с мозаикой, крепость Санта Барбара, городской музей и многое другое.

Экскурсия идеально подходит для первых дней вашего путешествия, чтобы потом легче ориентироваться в городе и наслаждаться его атмосферой

5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите крепость Санта Барбара
  • 🍷 Дегустация местных напитков и закусок
  • 🛍️ Интересные места для покупок сувениров
  • 📸 Лучшие места для фотосессий
  • 🎨 Узнаете о главном городском празднике Fugueras
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия
Аликанте. Обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Центральный рынок
  • Набережная с мозаикой
  • Крепость Санта Барбара
  • Городской музей
  • Гигантские фикусы
  • Квартал Санта Круз
  • Здание городской мэрии
  • Улица с гигантскими мухоморами
  • Точка уровня моря

Описание экскурсии

Буду рада показать вам мой Аликанте — город, который я успела хорошо узнать с разных сторон и искренне полюбить. Да, он не столь эффектен, как, например, Барселона, не так знаменит, как Севилья, не так шикарен, как Сан Себастьян, но, уверяю вас, и у Аликанте есть, чем удивить и похвастаться!

Аликанте был частью нескольких цивилизаций: основанный древними греками, перешедший в руки древних римлян, которых сменили племена вестготов, которых, в свою очередь, вытеснили мавры-мусульмане, оставшиеся в Аликанте на пять веков, а мавров сменили арагонцы. Лишь четыре века прошло с момента, когда Аликанте окончательно вошел в состав той Испании, которую мы знаем сегодня, а одним из государственных языков стал кастильский — тот самый, который мы называем испанским.

Что вас ожидает

Задач у этой экскурсии две: помочь вам освоиться в новом городе, чтобы он стал удобным и понятным, а также познакомить в общих чертах с историей и культурными особенностями места. Экскурсия особенно удачно подойдет для первых дней вашего путешествия в Аликанте: потом вам будет проще в нем ориентироваться, кроме того, по дороге я показываю интересные кафе, рестораны, места для покупки сувениров, для прогулок и фотосессий.

В процессе мы, как правило, останавливаемся на одну передышку в кафе или баре, совместив этот процесс с дегустацией чего-нибудь местного на ваш выбор из предложенных возможностей (это может быть бокал вина, пива, кофе, популярный в регионе летом ореховый напиток орчата, мороженое или выпечка, тапас — закуски).

Вы увидите:

  • центральный рынок (если он открыт, то зайдем внутрь, полюбуемся на разнообразие гадов морских и на ароматные и полные красок россыпи свежих фруктов и овощей, некоторые из которых могут оказаться вам незнакомы). Рынок работает по утрам, с понедельника по субботу, поэтому выпадает из маршрута при летнем вечернем варианте экскурсии;
  • набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города;
  • крепость Санта Барбара (второй символ города, который может похвастаться не только яркой историей существования, но и лучшими видами на город). Наверх можно подняться пешком, на лифте или на такси. Вниз удобнее всего пешком;
  • городской музей, созданный в честь главного городского праздника Fugueras (проходит в июне, знаменит не только размахом гуляний, но и гигантскими фигурами из дерева, папье-маше и других материалов, посвященными разным темам, устанавливаемыми на улицах города и сжигаемыми в последнюю ночь). В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции. Музей бесплатный, работает со вторника по субботу;
  • застилающие небо гигантские фикусы;
  • самый старый квартал города — Санта Круз;
  • историческое и очень красивое здание городской мэрии;
  • самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами;
  • точку, откуда в Испании считается уровень моря (сюрприз: нет, не от моря!)

И услышите:

  • Истории, легенды, слухи, байки и анекдоты
  • Крики чаек в крепости и шум моря
  • Гомон рынка: зазывалочки, комплименты покупателям, обсуждение во весь голос последних новостей, да так, чтобы слышали все в радиусе 30 метров!

Эта экскурсия — не застывший строгий маршрут, не информация, выверенная по минутам и вызубренная наизусть. Программа гибкая, может немного меняться в зависимости от дня недели, времени дня, выходных и праздничных дней, ваших вкусов, интересов и физических возможностей. А малый размер группы позволит нам общаться в формате диалога вместо монолога. Я максимально адаптирую маршрут и подачу информации под вас.

Организационные детали

  • Возможен трансфер для 1-6 человек из городов Бенидорм, Вильяхойоса и Эль Кампейо за дополнительную плату, 30-50€ в одну сторону, 50-90€ туда и обратно (уточняйте в запросе)
  • Дополнительные расходы: перекус или напиток в кафе в кафе; лифт в крепость — 2,7€ за человека, такси — около 6€ за машину (можно и пешком подняться, решим вместе с вами в начале экскурсии)
  • Дополнительные расходы: перекус или напиток в кафе в кафе; опционально — дегустация «королевского вина», 2,5€ на человека.
  • Экскурсия подходит и для путешественников с круизных кораблей, с началом и окончанием в точке высадки пассажиров лайнера
  • Если у вас есть особые пожелания по экскурсии, не забудьте озвучить их, лучше заранее. Я всегда могу немного изменить маршрут, ориентируясь на ваши вкусы, интересы и физические возможности.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
крыльцо центрального рынка (Mercado central)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 657 туристов
Я лицензированный гид в Испании. Работаю в туризме с 2010 года в городе Аликанте и окрестностях. Мой любимый формат — маленькие группы, до 6 человек. В этом случае общение получается
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в форме диалога, я вас слышу и могу подстроиться: больше или меньше ходить, остановиться, акцентировать внимание на жизнь старой или современной Испании, чуть изменить маршрут, посмеяться вместе, добавить перчинку историческими интимными историями для взрослых или рассказать детям про способы обороны крепости. Работаю с коллегами-гидами и агентствами, группами до 25 человек. Есть колонка на пояс для усиления голоса. Будем рады встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
2
3
2
1
Игорь
Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой
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он на самом деле.
Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья.

Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам
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И
Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
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Ирина
Сегодня гуляли с Ириной по Аликанте и это было чудесно. Увлекательно, комфортно, интересно, познавательно. Еще вчера мы впервые пройдя по городу, решили, что он достаточно посредственен, а сегодня кажется, что
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это был какой-то совсем другой Аликанте! Мы прошли по рынку, забрались на крепость, прошли по старому кварталу, по набережной, нашли улицу с мухоморами, изучили архитектуру, обсудили историю, культуру. Любой наш дополнительный вопрос сопровождался исчерпывающим ответом. Очень комфортное общение, даже наши не самые спокойные дети (7, 9 и 10 лет) легко выдержали прогулку, задавали вопросы, рассуждали, запомнили кучу фактов. Наша рекомендация от души.

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Екатерина
11 мая мы, трое взрослых и двое детей 7 и 10 лет, побывали с Ириной на экскурсии по Аликанте. Экскурсия длилась более 3,5 часов и прошла на одном дыхании. Мы,
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и взрослые и дети, не заметили, как пролетело это время с Ириной. Ирина - чудесный гид, очень приятная в общении, великолепно знающая этот регион Испании, его культуру и историю. Началась наша экскурсия возле Центрального рынка Аликанте, где Ирина показала нам разнообразных морских и диковинных гадов, красиво украшенные лавки торговцев овощами и фруктами, рассказала историю этого рынка. Далее у нас возникло желание попить кофе и Ирина предложила кафе рядом с рынком, помогла сделать заказ и пока мы пили кофе - начала рассказывать про историю города. Далее мы на такси поднялись на крепость Санта-Барбара. Погуляли по крепости, послушали очень увлекательный рассказ об истории крепости, о событиях, которые в ней происходили, поднялись на самый верх и сделали фото с потрясающими видами на город и море. Крепость нас впечатлила своими. Далее пешком спустились вниз, в город, по пути прошли через старый мавританский квартал Санта-Круз, прошлись по старой части Аликанте. Весь путь Ирина рассказывала подробно обо всем, что мы видим и отвечала на все наши вопросы. Затем дети попросили мороженное и Ирина отвела нас в лавку, где продается самое вкусное мороженое. Мороженое и сорбеты действительно оказались вкусными. Затем мы продолжили прогулку по старой части Аликанте, дошли до набережной, по пути Ирина показала ресторанчики, где можно пообедать. Прогулялись по набережной, послушав рассказ Ирины, свернули в улочки и вышли на улицу с необычными скульптурами -это была улица с грибами. Очень забавно и неожиданно. Прогулявшись по ней и узнав от Ирины, откуда здесь появились такие скульптуры, мы закончили экскурсию на этом. Хочется поблагодарить Ирину за яркие впечатления, интересные рассказы, грамотно составленный маршрут, при этом Ирина с пониманием относилась ко всем нашим просьбам и учитывала их. Спасибо огромное! Мы получили огромное удовольствие.

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В
Экскурсия построена таким образом, чтобы показать Аликанте с разных сторон, т. е. не только исторические факты и архитектурные достопримечательности, но и жизнь людей в городе, начиная с древних времен и
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до наших дней. Ирина прекрасно владеет материалом, поэтому мой совет всем туристам - не стесняйтесь задавать вопросы на любые темы, уверяю вас, ответ вы получите и от этого экскурсия станет еще интереснее.
Большое спасибо Ирине за интересно проведенные 4 часа! Хотелось бы, чтобы вы продумали еще одну экскурсию, больше по истории города, ведь в одном только замке Санта-Барбара можно пару часов точно ходить, а в городе еще столько исторических мест!

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О
Еще до экскурсии задавал много вопросов по поводу карнавала (целью моей поездки). На все поставленные вопросы Ирина толково и в полном объеме ответила.
Экскурсия как анонсировалась проходила 4 часа. Ирина не
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"грузила" цифрами и датами. Она просто излагала свое виденье развития региона и города. Рассказ получился достаточно интересный, содержательный и главное, что увлек.
Дала несколько хороших советов по поводу местной кухни и "нетуристических" местах где можно хорошо и вкусно перекусить.
Дала хорошие советы по дальнейшему самостоятельному посещению региона Аликанте, чтобы понять истинный дух этого региона (очень советую El Campello и La V[la Joiosa), И конечно хочу отметить правильную установку по цене данной экскурсии.

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