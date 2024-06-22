Обзорные и познавательные экскурсии Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Аликанте на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Аликанте
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«А главное — прочувствуете ритм и характер вечернего Аликанте»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 95 за всё до 10 чел.
Аликанте - город света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
5 июля в 15:00
6 июля в 15:00
160 за всё до 3 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Аликанте. Обзорная экскурсия
Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
от 100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айбол
    22 июня 2024
    Аликанте - город света
    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋‍♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
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    Это была запоминающая прогулка по городу Аликанте под названием «Аликанте - город света»! 🔥Нам невероятно повезло, потому что с 20 по 24 июня здесь проходит ежегодный культурный фестиваль Костры Сан-Хуана, известный местным жителям как Hogueras de San Juan. 🔥Это мероприятие знаменует собой приход лета с впечатляющими кострами, парадами и фейерверками. В течение этого периода примерно 1 миллион туристов стекаются в город, чтобы присоединиться к празднованию. 🔥В числе этих туристов оказались и мы с супругой@n.bairova! Мы прошлись по Ратушной площади, поднялись на старинную крепость Санта-Барбара, погуляли по старому мавританскому кварталу Санта-Круз 12 века, увидели замечательную панораму города с высоты! 👍👍👍 🔥Прогуливаясь по площади Моря, насладились выложенными мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. 🤩🤩🤩 🔥Самый красивый дом города богатого купца Энрике Карбонеля в стиле модерн удивил его историей, когда его после аварии (разодранного и в крови) не пустили в рядом стоящий отель и он решил построить огромный отель рядом! 😎😎😎 🔥Далее нас удивила веселая улица Мухоморов, а также парк древних фикусов Каналехас! 🍄🍄🍄 🔥Большое спасибо нашему гиду Елене за столь познавательную и интересную экскурсию! 4 часа пролетело как одно мгновение! Удачи Елене и всей команде #tripster!@gid_alicante_lena ✊✊✊

    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞
  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
  • Е
    Елена
    23 февраля 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
  • A
    Anzelika
    16 февраля 2024
    Аликанте - город света
    Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
  • Т
    Тамара
    26 ноября 2023
    Магия вечернего Аликанте
    Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
  • Н
    Надежда
    30 октября 2023
    Аликанте - город света
    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
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    экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия)

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Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 160. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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