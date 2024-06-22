1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«А главное — прочувствуете ритм и характер вечернего Аликанте»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от €95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
5 июля в 15:00
6 июля в 15:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Аликанте. Обзорная экскурсия
Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
от €100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйбол22 июня 2024Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
- ППолина19 мая 2024Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
- ЕЕлена23 февраля 2024Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ТТамара26 ноября 2023Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 160. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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