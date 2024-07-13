3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За каталонским модерном едут в Барселону, но мало кто знает об архитектуре Новельды, вдохновленной Гауди! Вы откроете храм, впитавший дух Саграды Фамилии. На примере ярких особняков узнаете, как стиль проник в город. А еще навестите замок с единственной треугольной башней в Европе.

Описание экскурсии

Храм в стиле каталонского модерна

Прибыв в Новельду, вы посетите храм Св. Марии Магдалены, расположенный на вершине горы Ла Мола. Это не что иное, как архитектурная фантазия на тему легендарного творения Гауди — Саграды Фамилии. Я расскажу об авторе постройки и познакомлю со стилистическими деталями из мира каталонского модерна. Вы осмотрите стены из крупных валунов; две воздушных башни и необычные фасады, украшенные речными камешками, полихромной плиткой и искусной кирпичной кладкой. Внутри церкви увидите алтарь с колоннами, скульптуру покровительницы и выразительные библейские картины. А особое внимание уделим уникальному органу, сделанному из красного мрамора, звучание которого вы сможете оценить на экскурсии.

Руины арабской крепости

Далее я проведу вас к остаткам крепости Кастильо-де-ла-Мола, построенной маврами в 12 веке. Вы познакомитесь с историей фортификационного сооружения и увидите единственную в Европе треугольную башню. А поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку, откроете впечатляющие виды на долину реки Виналопо с горами, каменоломнями, виноградниками, плантациями шафрана и артишока, а также миндальными и оливковыми рощами. Кроме того, отсюда вы взглянете на храм Св. Марии Магдалены с его лучшего ракурса.

Исторический центр и мир буржуазного модерна

Гуляя по улочкам Старого города, вы услышите исторические заметки о ратуше 12 века с кованной железной колокольней и старинной церкви Св. Петра в стиле барокко. Рассматривая изумительные особняки конца 19 — начала 20 века, вы погрузитесь в мир буржуазного модерна Испании. Возле самого известного дома — Каса Модерниста — поговорим о бывшей домашней резиденции сеньоры Антонии Наварро и ее роли в распространении модерна в Новельде. Роскошный интерьер, в котором преобладают благородное дерево и полихромные штукатурки, перенесет вас в утонченную атмосферу буржуазии начала двадцатого века. Колоннада внутреннего дворика, банкетный зал, столовая с большими холстами нимф, мозаичные полы и цветочные витражи делают этот дом «Жемчужиной Валенсийского Модерна»!

Организационные детали

Я встречу вас в Аликанте и после экскурсии отвезу обратно

Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии

Отдельно оплачиваются билеты в музей Модерна — €6 за чел.

Возможно провести экскурсию на минивэне для большего количества участников: