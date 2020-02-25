3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди

Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость

Елена
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Елена – ваш гид
За каталонским модерном едут в Барселону, но мало кто знает об архитектуре Новельды, вдохновленной Гауди! Вы откроете храм, впитавший дух Саграды Фамилии.

На примере ярких особняков узнаете, как стиль проник в город.

А еще навестите замок с единственной треугольной башней в Европе и винодельню 18 века.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — у места вашего проживания в Аликанте
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди

Что вас ожидает

Храм в стиле каталонского модерна
Прибыв в Новельду, вы посетите храм Св. Марии Магдалены, расположенный на вершине горы Ла Мола. Это не что иное, как архитектурная фантазия на тему легендарного творения Гауди — Саграды Фамилии. Я расскажу об авторе постройки и познакомлю со стилистическими деталями из мира каталонского модерна. Вы осмотрите стены из крупных валунов; две воздушных башни и необычные фасады, украшенные речными камешками, полихромной плиткой и искусной кирпичной кладкой. Внутри церкви увидите алтарь с колоннами, скульптуру покровительницы и выразительные библейские картины. А особое внимание уделим уникальному органу, сделанному из красного мрамора, звучание которого вы сможете оценить на экскурсии.

Руины арабской крепости
Далее я проведу вас к остаткам крепости Кастильо-де-ла-Мола, построенной маврами в 12 веке. Вы познакомитесь с историей фортификационного сооружения и увидите единственную в Европе треугольную башню. А поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку, откроете впечатляющие виды на долину реки Виналопо с горами, каменоломнями, виноградниками, плантациями шафрана и артишока, а также миндальными и оливковыми рощами. Кроме того, отсюда вы взглянете на храм Св. Марии Магдалены с его лучшего ракурса.

Исторический центр и мир буржуазного модерна
Гуляя по улочкам Старого города, вы услышите исторические заметки о ратуше 12 века с кованной железной колокольней и старинной церкви Св. Петра в стиле барокко. Рассматривая изумительные особняки конца 19 — начала 20 века, вы погрузитесь в мир буржуазного модерна Испании. Возле самого известного дома — Каса Модерниста — поговорим о бывшей домашней резиденции сеньоры Антонии Наварро и ее роли в распространении модерна в Новельде. Роскошный интерьер, в котором преобладают благородное дерево и полихромные штукатурки, перенесет вас в утонченную атмосферу буржуазии начала двадцатого века. Колоннада внутреннего дворика, банкетный зал, столовая с большими холстами нимф, мозаичные полы и цветочные витражи делают этот дом «Жемчужиной Валенсийского Модерна»!

Организационные детали

  • Я встречу вас в Аликанте и после экскурсии отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей Модерна — 2€/чел.
  • Для группы 4-5 человек стоимость экскурсии составит 50€/чел., 45€ — стоимость для шестого человека.
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у места вашего проживания в Аликанте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена Либерман. Я частный гид в Испании. Моя туристическая деятельность началась в России с 1990 года. Являюсь профессиональным экскурсоводом. С 2013 года живу в Испании, Аликанте. Дорогие путешественники, я приглашаю вас на средиземноморское побережье Коста Бланка с его лучшим в Европе климатом, соляными озерами с грациозными фламинго, оливковыми и миндальными рощами, цитрусовыми садами и виноградниками. Я познакомлю вас с богатой историей, неповторимой архитектурой и культурой этого уголка Испании, местным колоритом, красочными праздниками, страстным танцем фламенко, изысками местной средиземноморской кухни, здешними винодельнями и винами. В нашем путешествии мы окунёмся в атмосферу испанского буржуазного модерна, арабских замков, прогуляемся по остаткам римской цивилизации, откуда Ганнибал начал свой великий поход на Рим. Мы насладимся барочно изысканной Мурсией, пальмовыми садами Эльче, внесёнными в ЮНЕСКО, великолепной Валенсией... Вы откроете и полюбите этот уголок Испании, который мавры когда-то считали земным раем, а теперь и мы можем насладиться им! Экскурсии проводятся на нашей машине или микроавтобусе, в зависимости от количества человек в группе, или мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового.
Рассказывает интересно , содержательно.Спасибо большое.
Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
Альберт
9 сентября 2019
Мы были с Еленой на двух экскурсиях. Обеими очень довольны. Всё хорошо продумано и организовано. Елена чх-рассказывает интересно и содержательно. Рекомечндух
16 мая 2019
Большое спасибо за хорошую экскурсию.
Нам очень понравилось. В конце не хотели расстоваться.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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