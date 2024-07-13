3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди

Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
За каталонским модерном едут в Барселону, но мало кто знает об архитектуре Новельды, вдохновленной Гауди! Вы откроете храм, впитавший дух Саграды Фамилии. На примере ярких особняков узнаете, как стиль проник в город. А еще навестите замок с единственной треугольной башней в Европе.
5
8 отзывов
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди

Описание экскурсии

Храм в стиле каталонского модерна

Прибыв в Новельду, вы посетите храм Св. Марии Магдалены, расположенный на вершине горы Ла Мола. Это не что иное, как архитектурная фантазия на тему легендарного творения Гауди — Саграды Фамилии. Я расскажу об авторе постройки и познакомлю со стилистическими деталями из мира каталонского модерна. Вы осмотрите стены из крупных валунов; две воздушных башни и необычные фасады, украшенные речными камешками, полихромной плиткой и искусной кирпичной кладкой. Внутри церкви увидите алтарь с колоннами, скульптуру покровительницы и выразительные библейские картины. А особое внимание уделим уникальному органу, сделанному из красного мрамора, звучание которого вы сможете оценить на экскурсии.

Руины арабской крепости

Далее я проведу вас к остаткам крепости Кастильо-де-ла-Мола, построенной маврами в 12 веке. Вы познакомитесь с историей фортификационного сооружения и увидите единственную в Европе треугольную башню. А поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку, откроете впечатляющие виды на долину реки Виналопо с горами, каменоломнями, виноградниками, плантациями шафрана и артишока, а также миндальными и оливковыми рощами. Кроме того, отсюда вы взглянете на храм Св. Марии Магдалены с его лучшего ракурса.

Исторический центр и мир буржуазного модерна

Гуляя по улочкам Старого города, вы услышите исторические заметки о ратуше 12 века с кованной железной колокольней и старинной церкви Св. Петра в стиле барокко. Рассматривая изумительные особняки конца 19 — начала 20 века, вы погрузитесь в мир буржуазного модерна Испании. Возле самого известного дома — Каса Модерниста — поговорим о бывшей домашней резиденции сеньоры Антонии Наварро и ее роли в распространении модерна в Новельде. Роскошный интерьер, в котором преобладают благородное дерево и полихромные штукатурки, перенесет вас в утонченную атмосферу буржуазии начала двадцатого века. Колоннада внутреннего дворика, банкетный зал, столовая с большими холстами нимф, мозаичные полы и цветочные витражи делают этот дом «Жемчужиной Валенсийского Модерна»!

Организационные детали

  • Я встречу вас в Аликанте и после экскурсии отвезу обратно
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей Модерна — €6 за чел.

Возможно провести экскурсию на минивэне для большего количества участников:

  • 4 человека — €70 за чел.
  • 5 человек — €60 за чел.
  • 6 человек — €55 за чел.
  • 7 человек — €50 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Аликанте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 331 туриста
Привет, дорогие друзья! Шлю вам солнечный привет с юго-восточного средиземного побережья Испании! Меня зовут Елена, я частный гид в городе Аликанте, столице побережья Коста Бланка. Приглашаю вас на мои авторские
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экскурсии! Я познакомлю вас с богатым культурным наследием этого края: его историей, архитектурой, красочными праздниками, кухней и лучшими винами. Вы откроете прошлое Аликанте, насладитесь изысканной Мурсией и пальмовыми садами города Эльче. Обязательно полюбите этот уголок Испании, который древние мавры считали земным раем! Выездные экскурсии из Аликанте проходят на нашем автомобиле в зависимости от количества человек в группе, или я могу провести экскурсии на вашем транспорте.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
И
Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много нового узнала(особенно, что Мария Магдалина была женой, до сих пор в шоке))).)Следующую поездку будем планировать экскурсии только у Вас! Еще раз спасибо
Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много
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елена
Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
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Светлана
Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового.
Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое.
Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
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Альберт
Мы были с Еленой на двух экскурсиях. Обеими очень довольны. Всё хорошо продумано и организовано. Елена чх-рассказывает интересно и содержательно. Рекомечндух
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А
Большое спасибо за хорошую экскурсию.
Нам очень понравилось. В конце не хотели расстоваться.
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Ольга
Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵
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