18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вечерний Аликанте особенно красив, а температура позволяет наслаждаться прогулками и вечерними мероприятиями.

Приготовьтесь к увлекательной прогулке по вечернему Аликанте, где вы сможете увидеть средневековый замок Санта Барбара, прогуляться по набережной и заглянуть в старинный район Санта Круз.В программе также посещение собора Святого

Николая и церкви Санта Мария, а также знакомство с местными гастрономическими традициями в любимом баре горожан. Насладитесь атмосферой курортного города, узнайте о привычках испанцев и получите советы по шоппингу и самостоятельным прогулкам

Описание экскурсии

«Must-see» места Аликанте в свете вечерних огней

На этой легкой и непринужденной вечерней прогулке вы увидите главные «визитные карточки» города, прогуляетесь по знаковым местам Аликанте и услышите их историю, при этом не перегружая себя бесконечными именами и датами. Мы поднимемся к замку Санта Барбара на лифте, исследуем крепость и насладимся видами города. Прогуляемся по набережной курортного Аликанте. Заглянем в старинный и притягательный район Санта Круз, рассмотрим убранство собора Святого Николая и церкви Санта Мария. А еще вас ждут романтические площади с фонтанами и цветами, ароматы и вкусы центрального рынка и бесшабашная улица Мухоморов.

Погружение в бурлящую жизнь города

С заходом солнца на улицах Аликанте начинается новая жизнь: местные жители выбираются на прогулки, спешат в бары и рестораны, а в воздухе витает почти осязаемая искрящаяся атмосфера курортного города. Я помогу вам почувствовать настоящий вкус Аликанте, расскажу о привычках испанцев и посоветую места для шоппинга и самостоятельных прогулок. За гастрономическими открытиями отправимся в излюбленный бар местных жителей. Здесь вы попробуете легендарные закуски тапас и алкогольные напитки, которые предпочитают испанцы: вино, тинто-де верано (красное вино с газировкой), клара (пиво с лимонной фантой), сидр — и это далеко не полный список!

Кому подойдет прогулка

Всем, кто хочет познакомиться с визитными карточками города без изнуряющей жары, почувствовать себя местным и составить план для дальнейшего отдыха в Аликанте.

Организационные детали