18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия вечернего Аликанте

Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Приготовьтесь к увлекательной прогулке по вечернему Аликанте, где вы сможете увидеть средневековый замок Санта Барбара, прогуляться по набережной и заглянуть в старинный район Санта Круз.

В программе также посещение собора Святого
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Николая и церкви Санта Мария, а также знакомство с местными гастрономическими традициями в любимом баре горожан.

Насладитесь атмосферой курортного города, узнайте о привычках испанцев и получите советы по шоппингу и самостоятельным прогулкам

4.9
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерние огни Аликанте
  • 🏰 Замок Санта Барбара
  • 🍷 Вкуснейшие тапас и напитки
  • 💃 Фламенко-шоу
  • 🛍️ Советы по шоппингу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вечерний Аликанте особенно красив, а температура позволяет наслаждаться прогулками и вечерними мероприятиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте

Что можно увидеть

  • Замок Санта Барбара
  • Набережная
  • Район Санта Круз
  • Собор Святого Николая
  • Церковь Санта Мария
  • Центральный рынок
  • Улица Мухоморов

Описание экскурсии

«Must-see» места Аликанте в свете вечерних огней

На этой легкой и непринужденной вечерней прогулке вы увидите главные «визитные карточки» города, прогуляетесь по знаковым местам Аликанте и услышите их историю, при этом не перегружая себя бесконечными именами и датами. Мы поднимемся к замку Санта Барбара на лифте, исследуем крепость и насладимся видами города. Прогуляемся по набережной курортного Аликанте. Заглянем в старинный и притягательный район Санта Круз, рассмотрим убранство собора Святого Николая и церкви Санта Мария. А еще вас ждут романтические площади с фонтанами и цветами, ароматы и вкусы центрального рынка и бесшабашная улица Мухоморов.

Погружение в бурлящую жизнь города

С заходом солнца на улицах Аликанте начинается новая жизнь: местные жители выбираются на прогулки, спешат в бары и рестораны, а в воздухе витает почти осязаемая искрящаяся атмосфера курортного города. Я помогу вам почувствовать настоящий вкус Аликанте, расскажу о привычках испанцев и посоветую места для шоппинга и самостоятельных прогулок. За гастрономическими открытиями отправимся в излюбленный бар местных жителей. Здесь вы попробуете легендарные закуски тапас и алкогольные напитки, которые предпочитают испанцы: вино, тинто-де верано (красное вино с газировкой), клара (пиво с лимонной фантой), сидр — и это далеко не полный список!

Кому подойдет прогулка

Всем, кто хочет познакомиться с визитными карточками города без изнуряющей жары, почувствовать себя местным и составить план для дальнейшего отдыха в Аликанте.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается подъём на лифте в крепость Санта Барбара — 2,70 евро за взрослого, пенсионеры бесплатно (при предъявлении паспорта)
  • За доплату после экскурсии в пятницу и субботу желающие могут отправиться на представление фламенко в 21:30 – 10 евро за чел. Предварительное бронирование — обязательно.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€30
Дети до 18 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Puerta del Mar
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море,
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песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
2
1
1
Julia
Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
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н
Экскурсия понравилась, Мария провела нам прогулку по городу, подстроилась под наши пожелания, с удовольствием отвечала на вопросы.
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E
Спасибо Марии за интересно проведенное время. Нам все очень понравилось, время пролетело незаметно.
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Татьяна
Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
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А
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный город и с высоты птичьего полета и проведет тайными тропами сказочных, маленьких улочек. . Красивая история города из уст профессионала и просто замечательного человека. . Наталья, огромное спасибо за наш волшебный день в Аликанте! Обязательно вернемся!!!
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный
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С
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью+1
Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
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