18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Магия вечернего Аликанте

Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер!

Maria
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Maria – ваш гид
Приготовьтесь исследовать все грани Аликанте от средневековых замков до улицы Мухоморов и зажигательных тусовок.

Вы увидите символы города и пройдете по местам, о которых не пишут в путеводителях, попробуете вкуснейшие тапас или посмотрите горячее фламенко.

А главное — прочувствуете ритм и характер вечернего Аликанте.
26 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Puerta del Mar
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте

Что вас ожидает

«Must-see» места Аликанте в свете вечерних огней
На этой легкой и непринужденной вечерней прогулке вы увидите главные «визитные карточки» города, прогуляетесь по знаковым местам Аликанте и услышите их историю, при этом не перегружая себя бесконечными именами и датами. Мы поднимемся к замку Санта Барбара на лифте, исследуем крепость и насладимся видами города. Прогуляемся по набережной курортного Аликанте. Заглянем в старинный и притягательный район Санта Круз, рассмотрим убранство собора Святого Николая и церкви Санта Мария. А еще вас ждут романтические площади с фонтанами и цветами, ароматы и вкусы центрального рынка и бесшабашная улица Мухоморов.

Погружение в бурлящую жизнь города
С заходом солнца на улицах Аликанте начинается новая жизнь: местные жители выбираются на прогулки, спешат в бары и рестораны, а в воздухе витает почти осязаемая искрящаяся атмосфера курортного города. Я помогу вам почувствовать настоящий вкус Аликанте, расскажу о привычках испанцев и посоветую места для шоппинга и самостоятельных прогулок. За гастрономическими открытиями отправимся в излюбленный бар местных жителей. Здесь вы попробуете легендарные закуски тапас и алкогольные напитки, которые предпочитают испанцы: вино, тинто-де верано (красное вино с газировкой), клара (пиво с лимонной фантой), сидр — и это далеко не полный список!

Кому подойдет прогулка

Всем, кто хочет познакомиться с визитными карточками города без изнуряющей жары, почувствовать себя местным и составить план для дальнейшего отдыха в Аликанте.

Организационные детали

  • После экскурсии в пятницу и субботу желающие могут отправиться на представление фламенко (предварительное бронирование — обязательно)
  • При желании эту экскурсию можно провести для индивидуальной группы (уточняйте у гида)
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Также возможен трансфер из других городов побережья за дополнительную плату
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте
Магия вечернего Аликанте

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:00, во вторник в 16:00, в субботу в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Puerta del Mar.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Мария замечательный рассказчик и экскурсовод. Все очень понравилось.
10 марта 2020
Крутая экскурсия. Мария профессиональна, эрудированна и очень приятный собеседник. Поймали невероятной красоты закат!
27 февраля 2020
Чудесная экскурсия! Мария, спасибо! Очень понравилась идея именно вечерней прогулки по Аликанте. Действительно, впечатления были совсем другими, чем днем. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно.
25 февраля 2020
Рекомендую взять экскурсию в первый день пребывания в Аликанте, Мария знакомит не только с городом и его истории, но и еще дает много полезных советов и рекомендаций! Маша, спасибо за то, что даешь эту возможность "видеть " здания, культуру, людей, а не смотреть сквозь них!
2 февраля 2020
Мария просто супер!!!!всё очень живо и интересно!!!!так бы и бродила с ней ещё и ещё!!!Рекомендую абсолютно всем!!!по окончании экскурсии мы влюбились в этот чудный город и его местных жителей!!!
8 января 2020
Большая благодарность Марии за отличную, содержательную экскурсию! За 3,5 часа узнали массу интересной информации, преподнесений очень понятно и доступно. Время экскурсии пролетело незаметно, усталость не чувствовалась, приятным бонусом были полезные советы по пребыванию в Аликанте! Очень рекомендуем!
16 декабря 2019
Экскурсия прошла на "ура" учитывая, что группа состояла из меня одного. За 2.5 часа посетили основные достопримечательности и ещё на пару десятков получил рекомендации на посещение. Рекомендую данную экскурсию будет интересно.
16 октября 2019
Отличная ознакомительные экскурсия. Замечательный гид Мария. Все доступно.много дополнительной информации. Ответы на все вопросы.рекомендую.
12 октября 2019
Отличная экскурсия чудесный гид Мария всё очень понравилось
1 октября 2019
Хотим поблагодарить Марию! Мы были с маленьким ребёнком в коляске и Мария подбирала маршрут так, чтобы было удобно проехать. Очень полезными были рекомендации куда сходить погулять, где пообедать, куда съездить и что ещё посмотреть. Из пожеланий: можно было бы добавить парочку историй про жизнь и быт местных жителей. А в целом красивая и интересная экскурсия.
Ещё 8 отзывов

Maria проводит ещё 1 экскурсию

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