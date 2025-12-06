Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Трансфер из аэропорта Аликанте (или самого города) в курортные города на побережье: Бенидорм, Альбир, Кальпе, Алтея, Вила Хойоса. Доставим Вас быстро и безопасно на комфортабельном транспорте с кондиционером.



В день отъезда мы предлагаем воспользоваться нашей экскурсией по городу Аликанте (город можно заменить, уточняйте перед бронированием), которая включает в себя и трансфер в аэропорт.

Валерия Ваш гид в Аликанте
Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский
🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек

Описание трансфер Наш комфортабельный автомобиль заберет Вас от места проживания и мы проедем в исторический центр Аликанте, где пройдет автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы познакомитесь с прогулочной аллеей Эспланада, крепостью Санта Барбара, полюбуетесь историческим портом, тенистой площадью Габриеля Миро, улицей Грибов, Мэрией, базиликой Санта Мария и собором святого Николая. Обязательно, мы прогуляемся по живописному кварталу Санта Крус и отведаем вкуснейшие эмпанадасы - пирожки, которые выпекаются по традиционным рецептам. После экскурсии у Вас будет обязательное свободное время, чтобы перекусить, купить сувениры или заглянуть в один из музеев города. После экскурсии, мы Вас отвезем Вас в аэропорт. Дорога от центра города до аэропорта Аликанте (Эльче) составляет примерно 25 минут.

