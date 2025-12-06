Трансфер из аэропорта Аликанте (или самого города) в курортные города на побережье: Бенидорм, Альбир, Кальпе, Алтея, Вила Хойоса. Доставим Вас быстро и безопасно на комфортабельном транспорте с кондиционером.
В день отъезда мы предлагаем воспользоваться нашей экскурсией по городу Аликанте (город можно заменить, уточняйте перед бронированием), которая включает в себя и трансфер в аэропорт.
Описание трансферНаш комфортабельный автомобиль заберет Вас от места проживания и мы проедем в исторический центр Аликанте, где пройдет автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы познакомитесь с прогулочной аллеей Эспланада, крепостью Санта Барбара, полюбуетесь историческим портом, тенистой площадью Габриеля Миро, улицей Грибов, Мэрией, базиликой Санта Мария и собором святого Николая. Обязательно, мы прогуляемся по живописному кварталу Санта Крус и отведаем вкуснейшие эмпанадасы - пирожки, которые выпекаются по традиционным рецептам. После экскурсии у Вас будет обязательное свободное время, чтобы перекусить, купить сувениры или заглянуть в один из музеев города. После экскурсии, мы Вас отвезем Вас в аэропорт. Дорога от центра города до аэропорта Аликанте (Эльче) составляет примерно 25 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аликанте
- Бенидорм
- Альбир
- Кальпе
- Алтея
Что включено
- Трансфер из Аликанте в выбранный Вами пункт назначения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или город Аликанте
Завершение: По Вашему запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
