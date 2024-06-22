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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Незабываемая Альмерия Увидеть город с собором-крепостью и Аллеей славы испанских кинозвёзд Начало: На Plaza de la Catedral € 169 за всё до 5 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии Начало: Alcazaba de Almeria вход € 190 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Незабываемая Альмерия. Прогулка по историческим местам Начало: Catedral de Almeria € 190 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Альмерии

Ответы на вопросы от путешественников по Альмерии в категории «Индивидуальные»

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