Индивидуальная
2.5 часа
Незабываемая Альмерия
Увидеть город с собором-крепостью и Аллеей славы испанских кинозвёзд
Начало: На Plaza de la Catedral
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Начало: Alcazaba de Almeria вход
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая Альмерия. Прогулка по историческим местам
Начало: Catedral de Almeria
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Альмерии в категории «Индивидуальные»
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