Приглашаю на экскурсию, где мы не просто посмотрим на архитектуру Барселоны, а попробуем проникнуть в философию ее главного гения. Его идеи и загадки до сих пор восхищают мир. Мы увидим как самые известные творения Антонио Гауди — Саграду Фамилию, дома Мила и Батъё — так и менее популярные, но не менее впечатляющие работы мастера. Знаковые шедевры Гауди:

Саграда Фамилия — величайший долгострой мира и вершина его творчества •Дом Мила (Ла-Педрера) — «каменная волна», символ каталонского модерна •Дом Батъё — сказочный фасад с фантастическими формами Менее известные работы:.

Дом Кальвет — утонченное и элегантное творение •Дворец Гуэля — роскошный дом с уникальными интерьерами •Фонари Гауди — изящные кованые произведения искусства (Все объекты мы будем рассматривать только снаружи.) Во время экскурсии вы:.

Узнаете, как природа вдохновляла Гауди и превращалась в архитектурные формы •Поймете, почему его стиль стал символом каталонского модерна и изменил представления о городе •Ощутите, как Барселона говорит языком Гауди — через каменные волны, причудливые линии и мистические детали.

