10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила.

Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца.

Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
164 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча У театра Лисео
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Всё о Гауди
Всё о Гауди

Что вас ожидает

Шедевры Гауди — история и легенды
Вы увидите все значимые произведения великого мистика в Барселоне:

  • Парк Гуэль — загородный поселок, построенный по заказу каталонского магната. Вы рассмотрите огромную мозаичную лавку, похожую на 110-метрового змея, и услышите о технике «тренкадис», придуманной мастером. А еще расскажу, как он работал и общался с людьми, как выкладывал разноцветную плитку, чтобы получился рисунок в стиле модерн. Также вас ждет незабываемый мастер-класс по мозаике «тренкадис», после которого с вами навсегда останутся сувениры, сделанные в Барселоне своими руками.
  • Дом Бальо — самое необычное строение в городе. Его выпуклые неровные формы рушат все представления о строительстве. Вы услышите, как дом Бальо связан с каталонской легендой о покровителе Барселоны Сан Жорди, победившем дракона, и почему хозяйка дома так и не поняла мысль художника.
  • Дом Мила — последний гражданский проект Гауди, после которого он трудился только над Саградой Фамилией. Вас впечатлят волнистые линии фасада и тридцать три балкона с чугунными бортиками в виде водорослей. Я раскрою, какие инновации впервые применил Гауди в этом доме, и почему горожане долго не могли принять вид необычного здания, называя его пасхальным пирогом, крысиной норой и каменоломней.
  • Саграда Фамилия — храм, который Гауди строил всю жизнь. Я поясню символику его архитектурных деталей и расскажу, как складывается история Саграды Фамилии в наши дни.

Мастер-класс по Тренкадис вы можете заменить на посещение еще двух работ Гауди — фонарей на площади Реаль и Дворца Гуэль. Дворец был построен гением в самом центре для своего главного мецената. Это была одна из первых работ Гауди, но уже тогда можно было увидеть его неистовую фантазию — из-за серого камня дворца выбиваются разноцветные блестящие шапки грибов на крыше дворца.

Организационные детали

Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем перемещаться между объектами на метро, автобусе или такси.

Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди
Всё о Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У театра Лисео.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Сегодня была экскурсия «Всё о Гауди» с гидом Люсией. Экскурсия прошла на одном дыхании, время не заметила, бесконечно можно слушать как интересно, увлекательно рассказывает Люсия. Огромное спасибо Вам за предоставленную возможность знакомства с великим гением Гауди и прекрасной Барселоной. Вы настоящий профессионал своего дела, благодарю за прекрасно проведённое время.
Ирина
15 января 2020
Много интересной информации, очень понравился мастер-класс
13 января 2020
Большое спасибо Людмиле! На экскурсии мы с ребенком 12 лет почерпнули массу интерсесного не только о Гауди, но и о Барселоне и ее жителях!
8 января 2020
Отличная подача, супер удачно выбранный материал и очень много интересной информации! В добавок Людмила очень приятная и душевная девушка! С чистой совестью посоветовала бы самым лучшим друзьям :)
5 января 2020
Очень интересная и захватывающая экскурсия. Людмила рассказала жизнь Гауди, показатела его творения, рассказала об истории Барселоны, о ее развитии. Очень рекомендую для посещения.
17 октября 2019
Людмила - замечательный рассказчик! Очень живо, познавательно. О Гауди знает все! Мастер-класс тоже очень понравился.
12 октября 2019
Огромное спасибо, экскурсия нас напомнила не только интереснейший информацией, еще получили представление об истории Испании, особенностях ааталонцев,а в Гауди просто влюбились. Планируем в следующем году приехать и вновь обратится в Вам! Думаю, что не существует тех людей,кому бы не понравилось
29 августа 2019
В Барселоне – первый раз, времени один день. Решили что не ознакомиться с творчеством Гауди будет непростительно. Интуитивно выбрали экскурсию с Людмилой, – интуиция не подвела. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя 5 часов не так уж и мало. По городу перемещались в основном пешком и на общественном транспорте, это был наш выбор:). Людмила прекрасно адаптировалась к нашим потребностям, очень интересно и творчески рассказала историю жизни и творчества великого Гауди. Нам очень понравилось! Наш гид по Барселоне и окрестностям только Людмила!Спасибо!
28 августа 2019
Путешествие по миру Гауди удалось, Людмила поведала нам увлекательнейшую история его жизни, подробно описала его прекрасные творения. На память остались собственноручно украшенные шкатулочки)
8 августа 2019
Я осталась не просто довольна экскурсией!!! Я в культурном шоке от Баомелоны...Людмила просто не оставила шансов не вюбиться в этот город! Ее рассказы и знания о культуре и архитектуре выше всех похвал! Я сама работаю с туристами, но так грамотно, правильно, а самое главное интересно преподнести историю может не каждый!
Друзья, не жалейте денег на профессионального гида. Мы тратим огромные деньги на гостиницы и перелёты, но забываем, что наша душа хочет интеллектуальных знаний.... не жалейте раз в год инвестировать в себя, в культуру города, в котором находитесь! Это реально стоить того!
Ложусь спать с ощущением радости и полной гармонии с этим чудесным городом БАРСЕЛОНА ...

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