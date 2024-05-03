10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет незабываемое путешествие по миру творений Антонио Гауди в Барселоне. Откройте для себя парк Гуэль, дома Бальо и Мила, а также величественную Саграду Фамилию.
На мастер-классе вы не только узнаете
На мастер-классе вы не только узнаете
6 причин купить этот билет
- 🌟 Уникальная возможность узнать о творениях Гауди
- 🎨 Практический мастер-класс по технике «тренкадис»
- 🏛️ Посещение знаковых мест Барселоны
- 📚 Интересные истории и легенды о Гауди
- 🖼️ Создание собственного мозаичного шедевра
- 🏙️ Погружение в архитектурное наследие Барселоны
Что можно увидеть
- Парк Гуэль
- Саграда Фамилия
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Фонари на площади Реаль
- Дворец Гуэль
Описание билета
Шедевры Гауди — история и легенды
Вы увидите все значимые произведения великого мистика в Барселоне:
- Парк Гуэль — загородный поселок, построенный по заказу каталонского магната. Вы рассмотрите огромную мозаичную лавку, похожую на 110-метрового змея, и услышите о технике «тренкадис», придуманной мастером. А еще расскажу, как он работал и общался с людьми, как выкладывал разноцветную плитку, чтобы получился рисунок в стиле модерн. Также вас ждет незабываемый мастер-класс по мозаике «тренкадис», после которого с вами навсегда останутся сувениры, сделанные в Барселоне своими руками.
- Дом Бальо — самое необычное строение в городе. Его выпуклые неровные формы рушат все представления о строительстве. Вы услышите, как дом Бальо связан с каталонской легендой о покровителе Барселоны Сан Жорди, победившем дракона, и почему хозяйка дома так и не поняла мысль художника.
- Дом Мила — последний гражданский проект Гауди, после которого он трудился только над Саградой Фамилией. Вас впечатлят волнистые линии фасада и тридцать три балкона с чугунными бортиками в виде водорослей. Я раскрою, какие инновации впервые применил Гауди в этом доме, и почему горожане долго не могли принять вид необычного здания, называя его пасхальным пирогом, крысиной норой и каменоломней.
- Саграда Фамилия — храм, который Гауди строил всю жизнь. Я поясню символику его архитектурных деталей и расскажу, как складывается история Саграды Фамилии в наши дни.
Мастер-класс по Тренкадис вы можете заменить на посещение еще двух работ Гауди — фонарей на площади Реаль и Дворца Гуэль. Дворец был построен гением в самом центре для своего главного мецената. Это была одна из первых работ Гауди, но уже тогда можно было увидеть его неистовую фантазию — из-за серого камня дворца выбиваются разноцветные блестящие шапки грибов на крыше дворца.
Организационные детали
Проезд и билеты не включены в стоимость экскурсии. Мы можем перемещаться между объектами на метро, автобусе или такси.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Лисео
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2414 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда на следующий день младший сын уже во время нашей самостоятельной прогулки стал вспоминать факты, которые нам рассказывала очаровательная Люсия, а мне, казалось, что он уже тогда устал и не слушал. Но дело все - в интересной подаче👍🏼
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L
Мы бронировали экскурсию утром на этот же день. Людмила сразу же связалась с нами и мы могли корректировать как время начала экскурсии, так и её маршрут.
Людмила прекрасна во всех отношениях. Отлично знает историю Барселоны. Материал преподносит интересно. Обладает навыками оратора. Поэтому слушать её одно удовольствие. Очень рекомендую Людмилу всем туристам!
Людмила прекрасна во всех отношениях. Отлично знает историю Барселоны. Материал преподносит интересно. Обладает навыками оратора. Поэтому слушать её одно удовольствие. Очень рекомендую Людмилу всем туристам!
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V
Замечательная экскурсия по Барселоне! Гауди стал более понятен и близок, а также многие другие достопримечательности Барселоны. Людмила продемонстрировала глубокие знания, была дружелюбна, с хорошим юмором. Очень рекомендую!
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Я осталась не просто довольна экскурсией!!! Я в культурном шоке от Баомелоны… Людмила просто не оставила шансов не вюбиться в этот город! Ее рассказы и знания о культуре и архитектуре
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О
В Барселоне – первый раз, времени один день. Решили что не ознакомиться с творчеством Гауди будет непростительно. Интуитивно выбрали экскурсию с Людмилой, – интуиция не подвела. Экскурсия прошла на одном
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О
Прекрасная экскурсия, отличная адаптация в зависимости от группы и запроса клиента. Рекомендуем!!!
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