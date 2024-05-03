10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет незабываемое путешествие по миру творений Антонио Гауди в Барселоне. Откройте для себя парк Гуэль, дома Бальо и Мила, а также величественную Саграду Фамилию.На мастер-классе вы не только узнаете

о символике и идеях, заложенных в каждом произведении великого архитектора, но и сможете применить полученные знания, создавая свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис». Этот опыт не только обогатит ваше понимание искусства и архитектуры, но и позволит забрать домой частичку Барселоны, сделанную своими руками

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Шедевры Гауди — история и легенды

Вы увидите все значимые произведения великого мистика в Барселоне:

Парк Гуэль — загородный поселок, построенный по заказу каталонского магната. Вы рассмотрите огромную мозаичную лавку, похожую на 110-метрового змея, и услышите о технике «тренкадис», придуманной мастером. А еще расскажу, как он работал и общался с людьми, как выкладывал разноцветную плитку, чтобы получился рисунок в стиле модерн. Также вас ждет незабываемый мастер-класс по мозаике «тренкадис», после которого с вами навсегда останутся сувениры, сделанные в Барселоне своими руками.

Дом Бальо — самое необычное строение в городе. Его выпуклые неровные формы рушат все представления о строительстве. Вы услышите, как дом Бальо связан с каталонской легендой о покровителе Барселоны Сан Жорди, победившем дракона, и почему хозяйка дома так и не поняла мысль художника.

Дом Мила — последний гражданский проект Гауди, после которого он трудился только над Саградой Фамилией. Вас впечатлят волнистые линии фасада и тридцать три балкона с чугунными бортиками в виде водорослей. Я раскрою, какие инновации впервые применил Гауди в этом доме, и почему горожане долго не могли принять вид необычного здания, называя его пасхальным пирогом, крысиной норой и каменоломней.

Саграда Фамилия — храм, который Гауди строил всю жизнь. Я поясню символику его архитектурных деталей и расскажу, как складывается история Саграды Фамилии в наши дни.

Мастер-класс по Тренкадис вы можете заменить на посещение еще двух работ Гауди — фонарей на площади Реаль и Дворца Гуэль. Дворец был построен гением в самом центре для своего главного мецената. Это была одна из первых работ Гауди, но уже тогда можно было увидеть его неистовую фантазию — из-за серого камня дворца выбиваются разноцветные блестящие шапки грибов на крыше дворца.

Организационные детали

Проезд и билеты не включены в стоимость экскурсии. Мы можем перемещаться между объектами на метро, автобусе или такси.