10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гении и злодеи — герои Барселоны

Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей

В памяти каталонцев навсегда останутся дела жителей Барселоны, которые изменили ход привычных событий, судьбы людей и даже ландшафт и территорию столицы Каталонии. На моей экскурсии достопримечательности Старого города предстанут перед вами не как безмолвные камни, но как свидетели важных событий. Кафедральный собор и римские колонны, домик Алхимика и вечный огонь, дворец Музыки и королевская площадь — история оживет...