10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Шедевры Гауди — история и легенды Вы увидите все значимые произведения великого мистика в Барселоне:
Парк Гуэль — загородный поселок, построенный по заказу каталонского магната. Вы рассмотрите огромную мозаичную лавку, похожую на 110-метрового змея, и услышите о технике «тренкадис», придуманной мастером. А еще расскажу, как он работал и общался с людьми, как выкладывал разноцветную плитку, чтобы получился рисунок в стиле модерн. Также вас ждет незабываемый мастер-класс по мозаике «тренкадис», после которого с вами навсегда останутся сувениры, сделанные в Барселоне своими руками.
Дом Бальо — самое необычное строение в городе. Его выпуклые неровные формы рушат все представления о строительстве. Вы услышите, как дом Бальо связан с каталонской легендой о покровителе Барселоны Сан Жорди, победившем дракона, и почему хозяйка дома так и не поняла мысль художника.
Дом Мила — последний гражданский проект Гауди, после которого он трудился только над Саградой Фамилией. Вас впечатлят волнистые линии фасада и тридцать три балкона с чугунными бортиками в виде водорослей. Я раскрою, какие инновации впервые применил Гауди в этом доме, и почему горожане долго не могли принять вид необычного здания, называя его пасхальным пирогом, крысиной норой и каменоломней.
Саграда Фамилия — храм, который Гауди строил всю жизнь. Я поясню символику его архитектурных деталей и расскажу, как складывается история Саграды Фамилии в наши дни.
Мастер-класс по Тренкадис вы можете заменить на посещение еще двух работ Гауди — фонарей на площади Реаль и Дворца Гуэль. Дворец был построен гением в самом центре для своего главного мецената. Это была одна из первых работ Гауди, но уже тогда можно было увидеть его неистовую фантазию — из-за серого камня дворца выбиваются разноцветные блестящие шапки грибов на крыше дворца.
Организационные детали
Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем перемещаться между объектами на метро, автобусе или такси.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У театра Лисео.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
Сегодня была экскурсия «Всё о Гауди» с гидом Люсией. Экскурсия прошла на одном дыхании, время не заметила, бесконечно можно слушать как интересно, увлекательно рассказывает Люсия. Огромное спасибо Вам за предоставленную возможность знакомства с великим гением Гауди и прекрасной Барселоной. Вы настоящий профессионал своего дела, благодарю за прекрасно проведённое время.
Ирина
15 января 2020
Много интересной информации, очень понравился мастер-класс
Людмила
13 января 2020
Большое спасибо Людмиле! На экскурсии мы с ребенком 12 лет почерпнули массу интерсесного не только о Гауди, но и о Барселоне и ее жителях!
Xenia
8 января 2020
Отличная подача, супер удачно выбранный материал и очень много интересной информации! В добавок Людмила очень приятная и душевная девушка! С чистой совестью посоветовала бы самым лучшим друзьям :)
Ольга
5 января 2020
Очень интересная и захватывающая экскурсия. Людмила рассказала жизнь Гауди, показатела его творения, рассказала об истории Барселоны, о ее развитии. Очень рекомендую для посещения.
екатерина
17 октября 2019
Людмила - замечательный рассказчик! Очень живо, познавательно. О Гауди знает все! Мастер-класс тоже очень понравился.
Наталья
12 октября 2019
Огромное спасибо, экскурсия нас напомнила не только интереснейший информацией, еще получили представление об истории Испании, особенностях ааталонцев,а в Гауди просто влюбились. Планируем в следующем году приехать и вновь обратится в Вам! Думаю, что не существует тех людей,кому бы не понравилось
Ольга
29 августа 2019
В Барселоне – первый раз, времени один день. Решили что не ознакомиться с творчеством Гауди будет непростительно. Интуитивно выбрали экскурсию с Людмилой, – интуиция не подвела. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя 5 часов не так уж и мало. По городу перемещались в основном пешком и на общественном транспорте, это был наш выбор:). Людмила прекрасно адаптировалась к нашим потребностям, очень интересно и творчески рассказала историю жизни и творчества великого Гауди. Нам очень понравилось! Наш гид по Барселоне и окрестностям только Людмила!Спасибо!
Айрат
28 августа 2019
Путешествие по миру Гауди удалось, Людмила поведала нам увлекательнейшую история его жизни, подробно описала его прекрасные творения. На память остались собственноручно украшенные шкатулочки)
Анна
8 августа 2019
Я осталась не просто довольна экскурсией!!! Я в культурном шоке от Баомелоны...Людмила просто не оставила шансов не вюбиться в этот город! Ее рассказы и знания о культуре и архитектуре выше всех похвал! Я сама работаю с туристами, но так грамотно, правильно, а самое главное интересно преподнести историю может не каждый!
Друзья, не жалейте денег на профессионального гида. Мы тратим огромные деньги на гостиницы и перелёты, но забываем, что наша душа хочет интеллектуальных знаний.... не жалейте раз в год инвестировать в себя, в культуру города, в котором находитесь! Это реально стоить того!
Ложусь спать с ощущением радости и полной гармонии с этим чудесным городом БАРСЕЛОНА ...
Полюбоваться Барселоной с одной из лучших панорамных точек и услышать истории города
Эта прогулка приведет вас к подножию статуи Иисуса на горе Тибидабо, откуда блистательная Барселона раскинется как на ладони. Вы рассмотрите символы города от Саграда Фамилии до горы Монтжуик, услышите историю расцвета каталонской столицы и поймете, почему на Тибидабо церковь соседствует с парком аттракционов.
Рассмотреть в деталях роскошные здания Барселоны и узнать истории их владельцев
Вы погуляете по великолепному проспекту Пасео-де-Грасия, увидите дома самых успешных предпринимателей Барселоны начала XX века и впечатлитесь легендарной Саградой Фамилией. Я расскажу, по какому принципу буржуа выбирали архитекторов, почему недвижимость была «визитной карточкой» успеха и как жили богатые каталонские жены.
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
В памяти каталонцев навсегда останутся дела жителей Барселоны, которые изменили ход привычных событий, судьбы людей и даже ландшафт и территорию столицы Каталонии. На моей экскурсии достопримечательности Старого города предстанут перед вами не как безмолвные камни, но как свидетели важных событий. Кафедральный собор и римские колонны, домик Алхимика и вечный огонь, дворец Музыки и королевская площадь — история оживет...
Познакомиться с историей развития города и впечатлиться архитектурой разных эпох
Вы погуляете по самым интересным местам каталонской столицы: средневековому Готическому кварталу, ремесленному Борну и буржуазному Эшампле. Я расскажу, как повлияли на жителей этих кварталов знаковые исторические события, почему в одних местах Барселоне удалось сохранить декорации прежних времен, а в других они были полностью разрушены. Вы почувствуете противоречивый каталонский дух и увидите город во всем его архитектурном многообразии.
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Бары Барселоны — особая часть городской культуры, которая к вечеру оживает и предстает во всей красе. Вместе со мной вы пройдете по закоулкам старых кварталов, услышите легенды о художниках, интеллектуалах и любителях абсента, познакомитесь с лучшими барменами города и непременно попробуете их авторские коктейли.
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Буржуазная, деловая, промышленная — такой предстанет перед вами Барселона на нашей прогулке. Вы услышите удивительные истории о людях, чьи бизнес-идеи навсегда изменили жизнь и облик города, по-новому взглянете на Гауди и собор Саграда Фамилия и откроете такую Барселону, о которой вы еще не знали.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.
Не спеша погулять по старейшей части Барселоны и раскрыть ее секреты
Готический квартал — сердце каталонской столицы, ведь именно здесь она зародилась. Блуждая по его узким средневековым улочкам, вы отыщете руины древнеримского города, уютные площади, великолепные соборы и даже гусей. А я с удовольствием расскажу о жизни, быте и оригинальных традициях каталонцев!