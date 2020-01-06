38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям

Мила
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Мила – ваш гид
Долгие годы современники Антонио Гауди вели спор — кто же он: гений или сумасшедший? Каждая работа скандального архитектора была настолько экстравагантна, что вызывала массу жарких споров и дискуссий.

Барселонцы называли дома Гауди «чудовищами», «каменоломнями» и даже требовали их немедленно снести! Сейчас постройки Антонио Гауди признаны шедеврами.

За несколько часов мы посмотрим на самые важные его творения.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Шедевры Гауди
Шедевры Гауди

Программа

  • Начнем мы нашу прогулку недалеко от Королевской Площади. Именно там находится самая первая работа мастера в Барселоне — фонари. Они выполнены в духе римской мифологии. И, кстати, из-за них в Барселоне разгорелся нешуточный скандал!
  • Затем мы осмотрим Дворец Гуэля, который Антонио Гауди выстроил для своего друга и покровителя. Величественная постройка в духе неоготического венецианского палацио долгое время считалась самой роскошной и дорогой в городе. А о том сколько денег потратил на дворец Гуэль ходят легенды!
  • Дом Бальо, пожалуй, самый необычный дом Барселоны. Его причудливые балконы похожи на черепа, колонны на кости, а сам фасад — на гигантского дракона. Внутри дома нет ни одного прямого угла, а весь интерьер, созданный Гауди, больше похож на декорации фантастического фильма!
  • После мы отправимся к Ла Педрера. За свой причудливый облик этот дом барселонцы прозвали Каменоломней. Он стал вершиной инженерной мысли Гауди. В нем архитектор претворил в жизнь все свои самые смелые мечты об архитектуре будущего!
  • Затем мы попадем в знаменитый Парк Гуэля. Его Гауди задумал как уникальный город-сад, в котором архитектура и природа сливаются в единое целое. В Парке мы побродим по удивительным каменным галереям, увидим самую длинную скамейку в мире и знаменитые пряничные домики.
  • Кульминацией нашего путешествия станет, пожалуй, самая важная работа Гауди — Искупительный Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия). В течение сорока трех лет он строил не просто церковь, а «библию в камне». Поэтому буквально каждый сантиметр Храма покрыт символами и знаками. Вы узнаете, кто позировал Антонио Гауди для его скульптур, для чего ему были нужны мертвые младенцы и кого архитектор называл «настоящим заказчиком» этого проекта.

Организационные детали

  • Между Каса Мила — Парком Гуэль — Саградой Фамилия мы будем перемещаться на общественном транспорте или такси (оплачивается отдельно).
  • В Парке Гуэль посещаем бесплатную зону.
  • Прогулка включает только внешний осмотр зданий.
Шедевры Гауди
Шедевры Гауди
Шедевры Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мила
Мила
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Очень интерестная экскурсия. Мила замечательный гид, сразу чувствуется большой опыт работы в данной сфере. Отвечает на все вопросы, которые даже не связанны напрямую с экскурсией. Обязательно буду рекомендовать Милу как гида, своим друзьям и близким.
23 сентября 2019
Мила, спасибо огромное за Вашу интересную экскурсию по Барселоне! Экскурсия проходила больше года назад, но оставила отличные впечатления и долгую память. Особое спасибо за Ваше предложение объединить две разных экскурсии в одну - Шедевры Гауди и Готический квартал. Без одной из них впечатления о Барселоне были бы не полными. Это было очень здорово!
10 декабря 2018
Очень интересно и познавательно. Мила хорошо знает историю Барселоны. Спасибо за впечатления
15 ноября 2018
Провели с подругой в Барселоне полдня в компании Милы!! По ее предложению тематика экскурсии была существенно расширенна: мы замечательно прогулялись улочками Готического квартала, исследовали Кафедральный собор, интереснейшие детали и тайны старинных улочек Барселоны!!! Затем перешли к архитектуре Гауди, прогулялись по Барселонским Елисейским полям (улица Пассаж де Грасия), слушая увлекательный рассказ Милы об истории и архитектурые одной из красивейших улиц Барселоны, творческом пути Гауди и его шедеврах: домах Бальо и Мила и, конечно, же величественной и таинственной Саграде Фамилии!!!Рекомендуем!!!
16 августа 2018
Мы провели с Милой два замечательных дня - на экскурсиях по трем районам Барселоны и шедеврам Гауди. С первых минут Мила смогла «заразить» нас своей любовью к Барселоне.
Хочется отметить её профессионализм, великолепное знание истории, отлично поставленный голос и увлекательную подачу материала. Рекомендуем.
KATERYNA
26 июня 2018
Огромное спасибо Миле за экскурии. Так как у нас была возможность провести только один день в Барселоне, мы с подругой и детьми (12 и 14 лет) решились на две экскурсии подряд (Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн и Шедевры Гауди). При бронировании просила Милу сделать экскурсию максимально интересной для подростков. И у нее это получилось просто замечательно. Было интересно нам взрослым и им. Очень много итнересной информации которая была расказанна настолько позитивно и классно что 9 часов и 19 км пройденного растояния прошли отлично. Очень рекомендуем.
15 июня 2018
Мила замечательный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Она на месте подкорректировала экскурсию так, чтобы мы смогли осмотреть большее количество достопримечательностей Барселоны. Информации и интересных фактов много, но Мила преподносит все очень легко и доступно. Посоветует вам заведения, где можно отведать настоящую cocina catalana. Одназначно, рекомендую Милу и с удовольствием забронирую у нее еще экскурсии в следующий визит. Мила, спасибо тебе еще раз за увлекательную экскурсию по Барселоне!
13 марта 2018
Приезжали с сестрой в Барселону на 4 дня, три из них провели с Милой на экскурсиях. Мила не только профессиональный гид, но и отзывчивый и чуткий человек!! Во время экскурсии случилась большая неприятность, у меня украли сумку с паспортом. Мила нас не бросила, ходила с нами в полицию и консульство. Помогла как можно быстрее получить временные документы. Уже вернувшись домой говорю ей еще раз, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
P.s. Дома снятся сны с готическими храмами, Барселона не отпускает!!
Анастасия
13 ноября 2017
Мы очень рады знакомству с Милой. Потрясающий рассказчица, приятная во всех отношениях милая девушка! Спасибо.
Экскурсия проводилась для семьи из 3-х человек.
Мы попросили провести экскурсию, ориентируясь в первую очередь на 10-летнюю дочку.
Мила прекрасно справилась с этой задачей, и доказательством этого является то, что дочка не устала за 5-часовую экскурсию.
Познавательно, интересно, грамотно дозировано.
Был выбран оптимальный темп передвижения по городу.
Мила дала нам также много практической информации о передвижении по Барселоне. Прокатила нас не метро) и даже в метро наша экскурсия не прекращалась ).
Рекомендуем обязательно выбирать Милу проводником в Барселоне!!
9 ноября 2017
Спасибо Миле!!! Очень интересная экскурсия. Понравился и сам маршрут и рассказ. Очень познавательно, даже захватывающе! Мила очень хорошо преподносит информацию, грамотно, делая акценты на мелочах, которые подчеркивают особый колорит Барселоны. За 4 часа сами мы не смогли бы столько посмотреть и получить столько информации. Маленькая группа - это идеально. Всем рекомендую!
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