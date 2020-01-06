38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!