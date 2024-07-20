38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только

Узнать о судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Долгие годы современники Антонио Гауди вели спор — гений он или сумасшедший.

Барселонцы называли дома архитектора «чудовищами», «каменоломнями» и требовали их снести! Сейчас постройки Гауди признаны шедеврами. На экскурсии мы посмотрим на самые важные его творения.

А также увидим здания в стиле модерн — дома каталонских миллионеров, созданные главными конкурентами Гауди.
5
42 отзыва
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только

Описание экскурсии

  • Бульвар Грасия. Здесь селились каталонские буржуа в начале 20 века. Мы увидим «Квартал раздора» — дома Льео-и-Моррера и Амалье. По декору их фасадов прочитаем биографии хозяев и выясним, какому богу поклонялся сеньор Льео и что хранил шоколадник Амалье в железной комнате на чердаке.
  • Дом Бальо — пожалуй, самый необычный в Барселоне. Его причудливые балконы похожи на черепа, колонны — на кости, а фасад — на гигантского дракона. Я расскажу, почему внутри дома нет ни одного прямого угла, а интерьер напоминает декорации фантастического фильма.
  • Ла Педрера. Этот дом барселонцы прозвали Каменоломней. Вы узнаете, почему он стал не только вершиной инженерной мысли Гауди, но и самым скандальным зданием города.
  • Проспект Диагональ и строения в стиле модерн. Я объясню, почему крыша дома Комалат похожа на шляпу Арлекина, что взбесило Франко в декоре дома с шипами и как на фасаде дома Макая оказался велосипед.
  • Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) — пожалуй, самая важная работа Гауди. В течение 43 лет он строил не просто церковь, а «библию в камне». Вы узнаете, кто позировал мастеру для его скульптур, зачем ему были нужны мёртвые младенцы и кого архитектор называл настоящим заказчиком этого проекта.
  • Детали по дороге: изящные скамейки-фонари, причудливая плитка бульвара Грасия, витражи, спрятанные в непримечательных подворотнях, и тайный дворик с необычным видом на Ла Педрера.

Организационные детали

  • Во время экскурсии мы можем сделать паузу в атмосферном кафе. Напитки и еда оплачиваются дополнительно.
  • Прогулка включает только внешний осмотр зданий.
  • Если вы хотите после экскурсии самостоятельно посетить Саграда Фамилия, напишите мне, и мы рассчитаем время для покупки билетов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2903 туристов
По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида
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Высшей школы туризма Каталонии и стала официальным гидом Кафедрального собора. Благодаря природному любопытству обожаю раскапывать интересные факты и необычные подробности. В моих экскурсиях нет скучных дат, а историю города я рассказываю через истории людей, которые в нём жили. А ещё я профессиональный фотограф и с радостью проведу для вас съёмку прямо во время экскурсии или отдельно. Со мной вы полюбите Барселону!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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3
2
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Анна
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️

P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
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А
Провели с подругой в Барселоне полдня в компании Милы!! По ее предложению тематика экскурсии была существенно расширенна: мы замечательно прогулялись улочками Готического квартала, исследовали Кафедральный собор, интереснейшие детали и тайны
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старинных улочек Барселоны!!! Затем перешли к архитектуре Гауди, прогулялись по Барселонским Елисейским полям (улица Пассаж де Грасия), слушая увлекательный рассказ Милы об истории и архитектурые одной из красивейших улиц Барселоны, творческом пути Гауди и его шедеврах: домах Бальо и Мила и, конечно, же величественной и таинственной Саграде Фамилии!!! Рекомендуем!!!

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Анастасия
Мы очень рады знакомству с Милой. Потрясающий рассказчица, приятная во всех отношениях милая девушка! Спасибо.
Экскурсия проводилась для семьи из 3-х человек.
Мы попросили провести экскурсию, ориентируясь в первую очередь на 10-летнюю
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дочку.
Мила прекрасно справилась с этой задачей, и доказательством этого является то, что дочка не устала за 5-часовую экскурсию.
Познавательно, интересно, грамотно дозировано.
Был выбран оптимальный темп передвижения по городу.
Мила дала нам также много практической информации о передвижении по Барселоне. Прокатила нас не метро) и даже в метро наша экскурсия не прекращалась).
Рекомендуем обязательно выбирать Милу проводником в Барселоне!!

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j
Благодарим Милу за содержательный и интересный рассказ об истории Барселоны и архитектуре Гауди со множеством занимательных фактов и подробностей. Наша семья впервые посетила Барселону. Мила добрый и позитивный человек! Большой
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профессионал своего дела! Вся информация на экскурсии была передана очень понятным языком). Хотя среди нас было трое литовцев 30- 35 лет не очень хорошо знающих русский)). Экскурсия пролетела как одно мгновение (хотя было жарко). Темп экскурсии был выбран очень комфортный. Спасибо гиду за знакомство с Барселоной. Обязательно вернемся еще и надеемся на встречу с Милой))).
PS: Из-за обилия информации обязательно сделайте перерыв, зайдите в спокойное кафе (Мила покажет). И в непринужденной обстановке можете задать ей любой вопрос о жизни Испании - получите не стандартный ответ, а целый рассказ. Милая Мила - мы тебя любим!

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KATERYNA
Огромное спасибо Миле за экскурии. Так как у нас была возможность провести только один день в Барселоне, мы с подругой и детьми (12 и 14 лет) решились на две экскурсии
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подряд (Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн и Шедевры Гауди). При бронировании просила Милу сделать экскурсию максимально интересной для подростков. И у нее это получилось просто замечательно. Было интересно нам взрослым и им. Очень много итнересной информации которая была расказанна настолько позитивно и классно что 9 часов и 19 км пройденного растояния прошли отлично. Очень рекомендуем.

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Е
Экскурсия прошла просто великолепно! Мила все очень интересно и увлекательно рассказывала. Время экскурсии пролетело настолько незаметно, что я даже немного расстроилась, когда экскурсия\ подходила к концу (я бы слушала и
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слушала про Гауди и его творения бесконечно). Помимо каких-то общих вещей, Мила обращала внимание на различные очень интересные мелочи, которые сам никогда не заметишь (например, как мухоморы с кофейными чашечками на пряничных домиках). Мне все очень понравилось, и если еще соберемся в Барселону, то обязательно обратимся к Миле!

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