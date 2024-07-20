38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Долгие годы современники Антонио Гауди вели спор — гений он или сумасшедший.
Барселонцы называли дома архитектора «чудовищами», «каменоломнями» и требовали их снести! Сейчас постройки Гауди признаны шедеврами. На экскурсии мы посмотрим на самые важные его творения.
А также увидим здания в стиле модерн — дома каталонских миллионеров, созданные главными конкурентами Гауди.
Барселонцы называли дома архитектора «чудовищами», «каменоломнями» и требовали их снести! Сейчас постройки Гауди признаны шедеврами. На экскурсии мы посмотрим на самые важные его творения.
А также увидим здания в стиле модерн — дома каталонских миллионеров, созданные главными конкурентами Гауди.
Описание экскурсии
- Бульвар Грасия. Здесь селились каталонские буржуа в начале 20 века. Мы увидим «Квартал раздора» — дома Льео-и-Моррера и Амалье. По декору их фасадов прочитаем биографии хозяев и выясним, какому богу поклонялся сеньор Льео и что хранил шоколадник Амалье в железной комнате на чердаке.
- Дом Бальо — пожалуй, самый необычный в Барселоне. Его причудливые балконы похожи на черепа, колонны — на кости, а фасад — на гигантского дракона. Я расскажу, почему внутри дома нет ни одного прямого угла, а интерьер напоминает декорации фантастического фильма.
- Ла Педрера. Этот дом барселонцы прозвали Каменоломней. Вы узнаете, почему он стал не только вершиной инженерной мысли Гауди, но и самым скандальным зданием города.
- Проспект Диагональ и строения в стиле модерн. Я объясню, почему крыша дома Комалат похожа на шляпу Арлекина, что взбесило Франко в декоре дома с шипами и как на фасаде дома Макая оказался велосипед.
- Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) — пожалуй, самая важная работа Гауди. В течение 43 лет он строил не просто церковь, а «библию в камне». Вы узнаете, кто позировал мастеру для его скульптур, зачем ему были нужны мёртвые младенцы и кого архитектор называл настоящим заказчиком этого проекта.
- Детали по дороге: изящные скамейки-фонари, причудливая плитка бульвара Грасия, витражи, спрятанные в непримечательных подворотнях, и тайный дворик с необычным видом на Ла Педрера.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы можем сделать паузу в атмосферном кафе. Напитки и еда оплачиваются дополнительно.
- Прогулка включает только внешний осмотр зданий.
- Если вы хотите после экскурсии самостоятельно посетить Саграда Фамилия, напишите мне, и мы рассчитаем время для покупки билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2903 туристов
По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень информативная и интересная прогулка! Спасибо большое, Мила за не равнодушный и эмоциональный рассказ, за интересные факты, истории и ракурсы! ❤️
P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.
P.S. Очень ценно, когда гид не теряет ни минуты нашего"""прогулки и заполняет каждый момент рассказом и полностью погружает в историю.
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А
Провели с подругой в Барселоне полдня в компании Милы!! По ее предложению тематика экскурсии была существенно расширенна: мы замечательно прогулялись улочками Готического квартала, исследовали Кафедральный собор, интереснейшие детали и тайны
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Мы очень рады знакомству с Милой. Потрясающий рассказчица, приятная во всех отношениях милая девушка! Спасибо.
Экскурсия проводилась для семьи из 3-х человек.
Мы попросили провести экскурсию, ориентируясь в первую очередь на 10-летнюю
Экскурсия проводилась для семьи из 3-х человек.
Мы попросили провести экскурсию, ориентируясь в первую очередь на 10-летнюю
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j
Благодарим Милу за содержательный и интересный рассказ об истории Барселоны и архитектуре Гауди со множеством занимательных фактов и подробностей. Наша семья впервые посетила Барселону. Мила добрый и позитивный человек! Большой
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Огромное спасибо Миле за экскурии. Так как у нас была возможность провести только один день в Барселоне, мы с подругой и детьми (12 и 14 лет) решились на две экскурсии
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Е
Экскурсия прошла просто великолепно! Мила все очень интересно и увлекательно рассказывала. Время экскурсии пролетело настолько незаметно, что я даже немного расстроилась, когда экскурсия\ подходила к концу (я бы слушала и
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