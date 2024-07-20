38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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профессионал своего дела! Вся информация на экскурсии была передана очень понятным языком). Хотя среди нас было трое литовцев 30- 35 лет не очень хорошо знающих русский)). Экскурсия пролетела как одно мгновение (хотя было жарко). Темп экскурсии был выбран очень комфортный. Спасибо гиду за знакомство с Барселоной. Обязательно вернемся еще и надеемся на встречу с Милой))).

PS: Из-за обилия информации обязательно сделайте перерыв, зайдите в спокойное кафе (Мила покажет). И в непринужденной обстановке можете задать ей любой вопрос о жизни Испании - получите не стандартный ответ, а целый рассказ. Милая Мила - мы тебя любим!