Архитектура Гауди в Барселоне

Найдено 48 экскурсий в категории «Гауди» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
«Возле Саграда Фамилии я расскажу о тайнах творческой лаборатории легендарного Гауди, и о том, на что похожа на самом деле Саграда Фамилия»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
«Шедевры Гауди — история и легенды»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
«Я расскажу, почему профессора Школы архитекторов мечтали о том, чтобы Гауди поскорее получил диплом, и откуда пошло выражение «гений или сумасшедший»»
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
«Каталонский модернизм и творения Гауди»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
По самым интересным местам Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
191 отзыв
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
«Многие думают, что его также спроектировал Гауди, но это миф — ведь у стиля модерн есть и другие выдающиеся представители»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
«Я расскажу, почему внутри дома нет ни одного прямого угла, а весь интерьер, созданный Гауди, больше похож на декорации фантастического фильма»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
«Я расскажу вам о значении каждой скульптуры, помогу прочесть и расшифровать все надписи на фасадах Саграда Фамилия, одну из которых Гауди изобразил на русском языке»
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
117 за всё до 7 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
«Антони Гауди был истинный каталонец и большинство его шедевров созданы именно в Барселоне»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
«Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
«Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вас ждёт увлекательный рассказ не только о жизни и творчестве Антонио Гауди, но и об эпохе, в которую жил и творил великий зодчий»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
«Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
«Изучим Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
«Ваше знакомство с Антонио Гауди начнется у дома Кальвет — это один из ранних проектов архитектора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
«Вы познакомитесь с первым творением Гауди — его дипломной работой»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
«После чашки горячего шоколада и пары остановок на метро вы окажетесь рядом с непревзойденным шедевром Гауди — Саградой Фамилией»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
Барселона с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
«На улице Рамбла вы полюбуетесь дворцом Гуэль, ранним проектом Антонио Гауди, на Королевской площади — его фонарями, в квартале Несогласия — необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 5 чел.
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
«А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
«Вы увидите Готический квартал, бывшую рыбацкую деревню, яхтенную марину, Кафедральный собор, дома Гауди и локации, где снимал кино Вуди Аллен»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
Мистическая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
«Несколько работ Антонио Гауди и мистические слухи о госпитале, где он умер»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
62 за человека
О Саграде Фамилии - детям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Знакомство с собором начнется издалека и в прямом, и в переносном смысле: вернемся в позапрошлый век и отойдем подальше — только так, как считал Гауди, можно любоваться этим монументальным зданием»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Рандеву с каталонской столицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
«❤ Архитектура, вкусы, истории и колорит БарселоныНа прогулке мы обойдём как исторические достопримечательности, так и архитектурные изюминки Барселоны — великолепные творения Гауди»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
160 за всё до 8 чел.
Саграда Фамилия - символы и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
«Сотни библейских сюжетов, надписи на разных языках, поразительно тонко проработанные скульптурные группы — мы, как и создатель храма, Антони Гауди, не упустим ни одной детали архитектурного шедевра»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 118 за всё до 8 чел.
Территория каталонского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
«Для многих Барселона эпохи модерна ассоциируется лишь с именем Антонио Гауди, но на прогулке вы убедитесь, что не ему одному каталонская столица обязана нынешнем обликом»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Тайны Саграда Фамилия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Тайны Саграда Фамилия
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Начало: У Фасада Рождества
«Свои знания я черпаю из официальных документов о Саграда Фамилии и об Антонио Гауди»
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
67 за всё до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
«Нас ждут широкие проспекты, невероятные дома Антонио Гауди и других выдающихся архитекторов, а также история о том, как много маленьких городков в XIX веке начали объединяться в Большую Барселону»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
110 за всё до 4 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
«Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
«Вы узнаете хроники парка и раскроете, какие мысли Антонио Гауди вложил в каждый его элемент»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
Барселона как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 104 за всё до 8 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
«Мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 3 чел.
Все о гении Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
«Великий мистик Антонио Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов»
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 6 чел.
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
«Саграда Фамилия и Антонио Гауди Антонио Гауди - самая известная персона Барселоны, именно архитектура Гауди это первое, что обычно ассоциируется с городом»
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
«Насладитесь красотой шедевров Антонио Гауди — увидите знаменитый собор Саграда Фамилия, заглянете в Дом Бальо и Мила»
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
«Более 100 лет назад Антонио Гауди разработал проект, который ему не было суждено увидеть завершенным»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181172 за всё до 9 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
«После Саграды мы отправимся к другому творению Гауди — Дому Мила»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
«крыша, напоминающая блестящую чешую дракона, колонны и балконы в виде костей… В какой-то степени дом Бальо — квинтэссенция фантасмагорического стиля Гауди»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
«Знаменитые дома Мила и Бальо, спроектированные Антонио Гауди»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
«погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Из Барселоны - в колонию Гуэль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
«Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами»
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Рассмотрим творения Гауди (дома Мила и Батльо), Льюиса Доменек-и-Монтанера, Жозепа Пуч-и-Кадафалка»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
«Архитектурное чудо столицы Каталонии и неразгаданная тайна Гауди»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
«Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Всё прошло отлично!
  • N
    Nadia
    30 мая 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
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    в смысле должна была экскурсия 3 часа, а продолжалась 2. Не знаю почему? Может потому, что еще 2 х людей с нами не было, которые должны были быть. .

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
  • П
    Петр
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Барселону
    Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
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    форме познакомил нас с шедеврами Гауди-Сограда Фамилия,Домами Бальё и Мила! рассказал интересную и известную только ему информацию! Потом мы отправились в Готический район и прикоснулись к тысячелетней истории в прямом смысле этого слова! Спасибо,Евгений за глубокие знания и непринуждённую атмосферу!

  • A
    Aleksandrs
    27 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
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    кроме фламенко, корриды и прекрасного вина. Решили, что перед самостоятельным осмотром города, не плохо бы пополнить багаж знаний и понять "направления движения" на остальные три дня путешествия. Обратились к сайту для выбора желаемого маршрута, темы и конечно же того, кто нам будет это все представлять. По отзывам и по желаемому маршруту выбрали гида, Дарью и … …. Обычно фото-сопровождение нашего путешествия это мое хобби, но в этот раз мы решили, что пусть руки будут у меня пустые, а голова будет полностью занята восприятием материала, а не поиском интересных "фото-ракурсов". Поэтому, мы обратились к Дарье и она посоветовала своего фотографа, предварительно выслав его работы. Нам они понравились и мы согласились. В итоге, нас сопровождал прекрасный семейный тандем - Дарья и Дмитрий. Что Вам сказать, мы остались очень довольны! Да простят нас ребята, но вместо 6-ти часов, мы их мучали почти 7-мь. Кроме того, что Дарья оказалась прекрасной рассказчицей, стараясь, чтобы мы запомнили исторические факты, фамилии и даты, но и еще прекрасной спортсменкой - я думаю, что еще пару таких-же семичасовых кругов для нее ничто. Дмитрию было немного сложнее - с аппаратурой в руках и за плечами и предугадывать куда мы завернем и куда кинем взгляд. Итог - экскурсия отличная, советы по посещению лакомых заведений оказались замечательными и аутентичными и конечно же память, в виде фотографий, в этот раз вдвоем а не по отдельности! Ребята, Дарья и Дмитрий - огромное спасибо за вашу проделанную работу и выдержку:-) Четыре дня оказалось очен очень мало даже для одного города Испании ….. мы еще вернемся!!!

    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гауди»

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