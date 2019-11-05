Что вас ожидает

Рука об руку с гением

Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт. Вы в полной мере прочувствуете эффект присутствия — очень скоро поверите, что гуляете с самим маэстро и сможете обсудить с ним волнующие вас темы творчества и архитектуры. Гауди расскажет о своей жизни и смерти, о любви и профессиональной судьбе, о родителях и друзьях детства; вместе с вами углубится в осмысление своего гения и пути от модника до аскета.

Парк Гуэль как сон наяву

В чем особенность красочного пространства на Лысой Горе Барселоны? Эксцентричный сеньор проведет вас запутанными тропками к пониманию своего замысла. После подъемов и спусков мы попадем в мемориальную часть, где сконцентрированы главные символы и аллегории, зашифрованные великим каталонцем. Вы постигните смысл загадочных имен «Шепот-раковина», «Птичьи гнезда», «Зал ста колонн», «Атанор» и других. Поиграете с Гауди в игру — выполните неожиданные задания и отгадаете загадки. А призом станут собранные артефакты.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как интересно они гуляли с необычным человеком в шляпе и с тростью. И все-все лучше узнают Барселону на по-настоящему уникальной экскурсии!