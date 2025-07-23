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Парк Гуэль в компании Гауди

Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Приглашаем вас на экскурсию «Парк Гуэль в компании Гауди», где вы встретите великого архитектора и вместе с ним пройдете по аллеям его знаменитого творения.

Вы не просто увидите парк, но и
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услышите истории из жизни Гауди, узнаете о его вдохновении и секретах создания этого уникального пространства.

Под руководством маэстро вы сможете углубиться в осмысление его творческого пути, открыть для себя символы и аллегории, спрятанные среди мозаик и скульптур.

Эта экскурсия подарит вам новый взгляд на искусство и архитектуру, а также возможность увидеть Барселону глазами её знаменитого сына.

Билеты в мемориальную зону парка приобретаются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, хотите ли вы продолжить путешествие по миру Гауди

5
24 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 👨‍🎨 Встреча с призраком Гауди
  • 🏞 Погружение в атмосферу Парка Гуэль
  • 🧩 Увлекательные задания и загадки
  • 🎭 Эффект присутствия и неожиданности
  • 👪 Подходит для всей семьи
Парк Гуэль в компании Гауди
Парк Гуэль в компании Гауди
Парк Гуэль в компании Гауди

Что можно увидеть

  • Парк Гуэль
  • Мемориальная часть Парка Гуэль

Описание билета

Рука об руку с гением

Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт. Вы в полной мере прочувствуете эффект присутствия — очень скоро поверите, что гуляете с самим маэстро и сможете обсудить с ним волнующие вас темы творчества и архитектуры. Гауди расскажет о своей жизни и смерти, о любви и профессиональной судьбе, о родителях и друзьях детства; вместе с вами углубится в осмысление своего гения и пути от модника до аскета.

Парк Гуэль как сон наяву

В чем особенность красочного пространства на Лысой Горе Барселоны? Эксцентричный сеньор проведет вас запутанными тропками к пониманию своего замысла. После подъемов и спусков мы попадем в мемориальную часть, где сконцентрированы главные символы и аллегории, зашифрованные великим каталонцем. Вы постигните смысл загадочных имен «Шепот-раковина», «Птичьи гнезда», «Зал ста колонн», «Атанор» и других. Поиграете с Гауди в игру — выполните неожиданные задания и отгадаете загадки. А призом станут собранные артефакты.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как интересно они гуляли с необычным человеком в шляпе и с тростью. И все-все лучше узнают Барселону на по-настоящему уникальной экскурсии!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в парк Гуэль: €18 — взрослые, €13,5 — дети 7-12 лет и путешественники старше 65 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Парке Гуэль
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений
Арсений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру.
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И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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3
2
1
В
Потрясающая экскурсия! Еще не успела написать отзыв, но уже порекомендовала нескольким друзьям на будущее)
Хотели впечатлить такой необычной прогулкой дочку, но и сами получили интересное впечатление: часто посещало чувство, будто получаем
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информацию из первых уст) и услышали, и узнали много того, чего не слышали раньше. И даже не видели. И побывали в той части парка, до которой не добирались. Информации очень много, но мы не заметили, как пробежало время. Материал подается очень живо, местами - с юмором. Чувствуется, что Арсений прекрасно разбирается в материале. Спасибо большое!
Планируем прогулки и с Дали, и с Пикассо!

Потрясающая экскурсия! Еще не успела написать отзыв, но уже порекомендовала нескольким друзьям на будущее)
Потрясающая экскурсия! Еще не успела написать отзыв, но уже порекомендовала нескольким друзьям на будущее)
Потрясающая экскурсия! Еще не успела написать отзыв, но уже порекомендовала нескольким друзьям на будущее)
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И
Необыкновенная экскурсия с Арсением, мы в восторге. Арсений- мастер перевоплощения, не на секунду не покидало ощущение, что ты прогуливаешься с Гауди. Интересная подача исторических фактов, ребенку ни секунду не было скучно. С нетерпением ждём новых встреч с другими героями Арсения в Барселоне!
Необыкновенная экскурсия с Арсением, мы в восторге. Арсений- мастер перевоплощения, не на секунду не покидало ощущение,
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В
Побывали на замечательной экскурсии в Парке Гуэля. Хотим поблагодарить Арсения, прекрасного экскурсовода за его оригинальную и не банальную подачу. Время пролетело незаметно. Узнали много новой информации. Будете в Барселоне, обязательно сходите на его экскурсию, не пожалеете👏🏼👏🏼👏🏼😘
Побывали на замечательной экскурсии в Парке Гуэля. Хотим поблагодарить Арсения, прекрасного экскурсовода за его оригинальную и
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Е
Арсений - настоящий профессиональный актер, и поэтому это не гид ведет экскурсию, а актер играет роль Гауди. И прекрасно играет!

Хорошо и для взрослых, и для детей. Дочке очень понравилось.
Обязательно в следующий приезд закажу другую экскурсию у Арсения.
Арсений - настоящий профессиональный актер, и поэтому это не гид ведет экскурсию, а актер играет роль Гауди. И прекрасно играет!
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Наталья
Ежегодно бываем с внуком в поездках и заказываем всегда экскурсии. Но такого волшебства, какое подарил нам Антонио Гауди в парке Гуэль с нами еще не было! Чудесная авторская программа, которая не оставит равнодушным ни ребенка ни взрослого!
Ежегодно бываем с внуком в поездках и заказываем всегда экскурсии. Но такого волшебства, какое подарил нам
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Е
Невероятный гид, просто потрясающий!!! Держал внимание детей, очень подробно доносил информацию, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!!!
Невероятный гид, просто потрясающий!!! Держал внимание детей, очень подробно доносил информацию, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!!!
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Входит в следующие категории Барселоны

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