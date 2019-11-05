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  4. Парк Гуэль в компании Гауди!

Исследовать воплощенный Эдем и узнать о жизни и творчестве великого архитектора из первых уст

Арсений
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Арсений – ваш гид
Сеньор Гауди приглашает вас в таинственное путешествие по своему грандиозному парку-утопии.

Следуя за маэстро и выполняя его задания, вы откроете точки силы места, где идеальное столкнулось с реальностью.

Как строили город-сад? Почему это великий и неудачный проект одновременно? Вы узнаете об этом и о жизни Гауди, а также расшифруете его замыслы на прогулке-спектакле.
€225
214 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 13 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча в Парке Гуэль
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!

Что вас ожидает

Рука об руку с гением
Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт. Вы в полной мере прочувствуете эффект присутствия — очень скоро поверите, что гуляете с самим маэстро и сможете обсудить с ним волнующие вас темы творчества и архитектуры. Гауди расскажет о своей жизни и смерти, о любви и профессиональной судьбе, о родителях и друзьях детства; вместе с вами углубится в осмысление своего гения и пути от модника до аскета.

Парк Гуэль как сон наяву
В чем особенность красочного пространства на Лысой Горе Барселоны? Эксцентричный сеньор проведет вас запутанными тропками к пониманию своего замысла. После подъемов и спусков мы попадем в мемориальную часть, где сконцентрированы главные символы и аллегории, зашифрованные великим каталонцем. Вы постигните смысл загадочных имен «Шепот-раковина», «Птичьи гнезда», «Зал ста колонн», «Атанор» и других. Поиграете с Гауди в игру — выполните неожиданные задания и отгадаете загадки. А призом станут собранные артефакты.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как интересно они гуляли с необычным человеком в шляпе и с тростью. И все-все лучше узнают Барселону на по-настоящему уникальной экскурсии!

Организационные детали

Билеты в мемориальную зону парка не включены в стоимость (взрослые — 10€, дети — 7€).

Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!
Парк Гуэль в компании Гауди!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Парке Гуэль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений
Арсений
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру. И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 ноября 2019
Большое спасибо Арсению! Удивительная экскурсия! Чудесная и познавательная прогулка по парку Гуэля) Настоящий Гауди рассказывал нам и нашим детям о жизни и творчестве маэстро) Загадывал загадки ) Дети в восторге! Очень рекомендую!

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