Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт. Вы в полной мере прочувствуете эффект присутствия — очень скоро поверите, что гуляете с самим маэстро и сможете обсудить с ним волнующие вас темы творчества и архитектуры. Гауди расскажет о своей жизни и смерти, о любви и профессиональной судьбе, о родителях и друзьях детства; вместе с вами углубится в осмысление своего гения и пути от модника до аскета.
Парк Гуэль как сон наяву
В чем особенность красочного пространства на Лысой Горе Барселоны? Эксцентричный сеньор проведет вас запутанными тропками к пониманию своего замысла. После подъемов и спусков мы попадем в мемориальную часть, где сконцентрированы главные символы и аллегории, зашифрованные великим каталонцем. Вы постигните смысл загадочных имен «Шепот-раковина», «Птичьи гнезда», «Зал ста колонн», «Атанор» и других. Поиграете с Гауди в игру — выполните неожиданные задания и отгадаете загадки. А призом станут собранные артефакты.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как интересно они гуляли с необычным человеком в шляпе и с тростью. И все-все лучше узнают Барселону на по-настоящему уникальной экскурсии!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в парк Гуэль: €18 — взрослые, €13,5 — дети 7-12 лет и путешественники старше 65 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Парке Гуэль
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру. читать дальшеуменьшить
И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Потрясающая экскурсия! Еще не успела написать отзыв, но уже порекомендовала нескольким друзьям на будущее) Хотели впечатлить такой необычной прогулкой дочку, но и сами получили интересное впечатление: часто посещало чувство, будто получаем читать дальшеуменьшить
информацию из первых уст) и услышали, и узнали много того, чего не слышали раньше. И даже не видели. И побывали в той части парка, до которой не добирались. Информации очень много, но мы не заметили, как пробежало время. Материал подается очень живо, местами - с юмором. Чувствуется, что Арсений прекрасно разбирается в материале. Спасибо большое! Планируем прогулки и с Дали, и с Пикассо!
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И
Инесса
Необыкновенная экскурсия с Арсением, мы в восторге. Арсений- мастер перевоплощения, не на секунду не покидало ощущение, что ты прогуливаешься с Гауди. Интересная подача исторических фактов, ребенку ни секунду не было скучно. С нетерпением ждём новых встреч с другими героями Арсения в Барселоне!
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В
Владимир
Побывали на замечательной экскурсии в Парке Гуэля. Хотим поблагодарить Арсения, прекрасного экскурсовода за его оригинальную и не банальную подачу. Время пролетело незаметно. Узнали много новой информации. Будете в Барселоне, обязательно сходите на его экскурсию, не пожалеете👏🏼👏🏼👏🏼😘
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Е
Елена
Арсений - настоящий профессиональный актер, и поэтому это не гид ведет экскурсию, а актер играет роль Гауди. И прекрасно играет!
Хорошо и для взрослых, и для детей. Дочке очень понравилось. Обязательно в следующий приезд закажу другую экскурсию у Арсения.
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Наталья
Ежегодно бываем с внуком в поездках и заказываем всегда экскурсии. Но такого волшебства, какое подарил нам Антонио Гауди в парке Гуэль с нами еще не было! Чудесная авторская программа, которая не оставит равнодушным ни ребенка ни взрослого!
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Е
Екатерина
Невероятный гид, просто потрясающий!!! Держал внимание детей, очень подробно доносил информацию, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!!!
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