Приглашаем вас на экскурсию «Парк Гуэль в компании Гауди», где вы встретите великого архитектора и вместе с ним пройдете по аллеям его знаменитого творения.Вы не просто увидите парк, но и

услышите истории из жизни Гауди, узнаете о его вдохновении и секретах создания этого уникального пространства. Под руководством маэстро вы сможете углубиться в осмысление его творческого пути, открыть для себя символы и аллегории, спрятанные среди мозаик и скульптур. Эта экскурсия подарит вам новый взгляд на искусство и архитектуру, а также возможность увидеть Барселону глазами её знаменитого сына. Билеты в мемориальную зону парка приобретаются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, хотите ли вы продолжить путешествие по миру Гауди

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Рука об руку с гением

Вам предстоит по подсказке обнаружить призрак Антонио Гауди и самым неожиданным образом наладить с ним контакт. Вы в полной мере прочувствуете эффект присутствия — очень скоро поверите, что гуляете с самим маэстро и сможете обсудить с ним волнующие вас темы творчества и архитектуры. Гауди расскажет о своей жизни и смерти, о любви и профессиональной судьбе, о родителях и друзьях детства; вместе с вами углубится в осмысление своего гения и пути от модника до аскета.

Парк Гуэль как сон наяву

В чем особенность красочного пространства на Лысой Горе Барселоны? Эксцентричный сеньор проведет вас запутанными тропками к пониманию своего замысла. После подъемов и спусков мы попадем в мемориальную часть, где сконцентрированы главные символы и аллегории, зашифрованные великим каталонцем. Вы постигните смысл загадочных имен «Шепот-раковина», «Птичьи гнезда», «Зал ста колонн», «Атанор» и других. Поиграете с Гауди в игру — выполните неожиданные задания и отгадаете загадки. А призом станут собранные артефакты.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как интересно они гуляли с необычным человеком в шляпе и с тростью. И все-все лучше узнают Барселону на по-настоящему уникальной экскурсии!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в парк Гуэль: €18 — взрослые, €13,5 — дети 7-12 лет и путешественники старше 65 лет.