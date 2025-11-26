Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Обзорная экскурсия на автомобиле с остановками и панорамными видами Погрузитесь в волшебный мир Антонио Гауди — великого мастера, который подарил Барселоне её неповторимый архитектурный облик. Во время комфортной автомобильной экскурсии вы познакомитесь с самыми яркими жемчужинами каталонского модерна: Величественным Храмом Святого Семейства (Sagrada Familia) — символом Барселоны и самым посещаемым культурным памятником Испании. Сказочными домами Батльо и Мила (Ла Педрера), словно созданными из ветра, света и морских волн, — на знаменитом проспекте Грасиа. Волшебным Парком Гуэль, где природа и архитектура сливаются в единое произведение искусства. С вершины холма Монтжуик откроется впечатляющая панорама города, включая площадь Испании, Олимпийский комплекс и весь Барселонский горизонт. Эта экскурсия — идеальное знакомство с Барселоной: живое, вдохновляющее и комфортное.

