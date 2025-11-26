Описание экскурсииОбзорная экскурсия на автомобиле с остановками и панорамными видами Погрузитесь в волшебный мир Антонио Гауди — великого мастера, который подарил Барселоне её неповторимый архитектурный облик. Во время комфортной автомобильной экскурсии вы познакомитесь с самыми яркими жемчужинами каталонского модерна: Величественным Храмом Святого Семейства (Sagrada Familia) — символом Барселоны и самым посещаемым культурным памятником Испании. Сказочными домами Батльо и Мила (Ла Педрера), словно созданными из ветра, света и морских волн, — на знаменитом проспекте Грасиа. Волшебным Парком Гуэль, где природа и архитектура сливаются в единое произведение искусства. С вершины холма Монтжуик откроется впечатляющая панорама города, включая площадь Испании, Олимпийский комплекс и весь Барселонский горизонт. Эта экскурсия — идеальное знакомство с Барселоной: живое, вдохновляющее и комфортное.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида/n
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
