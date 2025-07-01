4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным наставником была и есть моя мама Галина, которая всю жизнь работает в туризмe. Сегодня мы развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой — и с каждым днем всё больше — я обещаю поделиться своей любовью и с вами!