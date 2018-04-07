4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гению было тесно в родной стране и своем времени: заглядывая в суть вещей, охватывая своим необычным разумом, кажется, всю Вселенную, он обнажал свое мировоззрение, создавая сюрреалистические картины, наполненные яркими и противоречивыми образами.

Программа

Экскурсия длится 6 часов: 2 часа на дорогу туда и обратно и 2 часа в музее с объяснениями его картин. По дороге услышите занимательный рассказ о Дали и о Гала.