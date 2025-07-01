4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Театр-музей — крупнейшее собрание произведений Дали.
Многие из них больше нигде не выставляются — ведь они буквально живут в фантастических декорациях этого места. Экспозиция построена как спектакль, каждая комната — новая сцена.
Знаменитые картины, скульптуры, инсталляции и оптические иллюзии приглашают в мир фантазий и символов эксцентричного гения.
Многие из них больше нигде не выставляются — ведь они буквально живут в фантастических декорациях этого места. Экспозиция построена как спектакль, каждая комната — новая сцена.
Знаменитые картины, скульптуры, инсталляции и оптические иллюзии приглашают в мир фантазий и символов эксцентричного гения.
Описание экскурсии
- Я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением художника.
- Расскажу о его окружении, музах и привычках.
- Вы узнаете о его взаимоотношениях с Галой.
- Разгадаете смыслы ярких образов, которые повторяются в его работах.
- Сыграете в игру подсознания, которую предлагает художник.
- Услышите о необыкновенной судьбе здания, в котором Дали устроил театр-музей.
- И многое другое!
Организационные детали
- Поездка из Барселоны до Фигераса проходит на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну строну занимает примерно 2 часа в одну сторону.
- Входной билет в музей оплачивается дополнительно — €17 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или гид Галина Бронская.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 878 туристов
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка я
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное за экскурсию «Тайны Сальвадора Дали»! Хочу отдельно поблагодарить экскурсовода Галину — она просто чудо, очень интересно и с душой рассказывает, даёт всю информацию легко и понятно. Благодаря ей знакомство с домом и жизнью Дали стало настоящим вдохновением. Очень рекомендую эту экскурсию и Галину как гида!
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Очень все понравилось! Всем рекомендую. Замечательный гид, хорошо знает и историю Дали и Гала и его работы.
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А
Давно мечтали попасть в музей Сальвадора Дали, мечта осуществилась. Экскурсию проводила гид Галина, все было понятно, очень интересно и не скучно рассказано. Помимо тематики экскурсии, узнали много всего интересного и о стране, в которую приехали в первый раз. С удовольствием вернемся, экскурсию рекомендуем: комфортно, интересно, не затянуто и приятно общаться.
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Е
Очень понравилась экскурсия! С нами была Галина. Я ездила с дочкой 8 лет, ничуть не утомительно. Рассказ начался ещё по дороге в музей. За интересным рассказом не успели оглянуться, как приехали. В музее нам открыли секреты, показали тонкости и задумки автора. . Впечатлений очень много! Спасибо Галине за чудесную экскурсию!
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С
Замечательная экскурсия с гидом Галиной. Знающий и любящий своё дело экскурсовод. Мы очень любим творчество Дали. Получили массу новых знаний и впечатлений. Спасибо!
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М
Судя по всему, Виктория представляет турагентство. Поэтому не удивляйтесь другому экскурсоводу. В целом экскурсия неплоха, но не сказать чтобы ВАУ. Проводил ее у нас Алексей. Но за от силы 2 часа контента 400 евро по-моему мнению - перебор (даже учитывая доставку на машине).
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