4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гению было тесно в родной стране и своем времени: заглядывая в суть вещей, охватывая своим необычным разумом, кажется, всю Вселенную, он обнажал свое мировоззрение, создавая сюрреалистические картины, наполненные яркими и противоречивыми образами.
Программа
Экскурсия длится 6 часов: 2 часа на дорогу туда и обратно и 2 часа в музее с объяснениями его картин. По дороге услышите занимательный рассказ о Дали и о Гала.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер из Барселоны и обратно. Входной билет в музей — 12 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Отель клиента.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Давно мечтали попасть в музей Сальвадора Дали, мечта осуществилась. Экскурсию проводила гид Галина, все было понятно, очень интересно и не скучно рассказано. Помимо тематики экскурсии, узнали много всего интересного и о стране, в которую приехали в первый раз. С удовольствием вернемся, экскурсию рекомендуем: комфортно, интересно, не затянуто и приятно общаться.
Марина
30 июля 2017
Судя по всему, Виктория представляет турагентство. Поэтому не удивляйтесь другому экскурсоводу. В целом экскурсия неплоха, но не сказать чтобы ВАУ. Проводил ее у нас Алексей. Но за от силы 2 часа контента 400 евро по-моему мнению - перебор (даже учитывая доставку на машине).
Екатерина
1 апреля 2017
Очень понравилась экскурсия! С нами была Галина. Я ездила с дочкой 8 лет, ничуть не утомительно. Рассказ начался ещё по дороге в музей. За интересным рассказом не успели оглянуться, как приехали. В музее нам открыли секреты, показали тонкости и задумки автора.. Впечатлений очень много! Спасибо Галине за чудесную экскурсию!
Светлана
19 мая 2016
Замечательная экскурсия с гидом Галиной. Знающий и любящий своё дело экскурсовод. Мы очень любим творчество Дали. Получили массу новых знаний и впечатлений. Спасибо!
Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом. Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира. Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Гениальное творчество и жизнь Гауди. Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала. Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях. За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Гауди сделал Барселону непохожей ни на один город мира. Можно часами спорить, был ли он гением или сумасшедшим — но лучше просто насладиться красотой его творений. На прогулке вы разберете на детали собор Саграда Фамилия, осмотрите знаменитые дома и посетите парк Гуэль. А я поделюсь любопытными фактами из биографии архитектора, раскрою его творческий путь и объясню, как он повлиял на становление города.
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
На 4 часа вы погрузитесь в ту Барселону, которую знают и любят местные жители! А поможет в этом незаезженный маршрут — для тех, кто уже познакомился с самым главным. Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии.
Погулять по душевному каталонскому городку и прикоснуться к гению Дали в «храме сюрреализма»
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в чудесное путешествие: погуляете по душевной Жироне, попробуете местное мороженое и посетите знаменитый на весь мир музей Дали в Фигерасе, где находится самая большая коллекция картин эпатажного художника. Приготовьтесь к настоящему эмоциональному приключению — вы окажетесь словно в театральном лабиринте, наполненном экстравагантными, странными, полными символизма образами! Я расскажу вам о жизни и характере великого провокатора и помогу раскрыть его удивительные задумки.
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Знакомство с самым большим и значимым музеем на территории Испании, где представлены известные произведения великого сюрреалиста, просто не может быть похожим на обычное посещение музея. На время вы станете участниками настоящего представления, срежиссированного Дали. Начав с ароматного кофе на площади, вы отправитесь в путешествие по «храму сюрреализма», вникая в загадочные смыслы и узнавая примечательные факты из нетривиальной биографии художника. А в завершении — посетите ресторан для местных, где для вас приготовят прекрасные каталонские блюда.
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Краткий курс современного искусства для новичков и любителей — увлекательная прогулка по городу
Приглашаю вас ознакомиться с кратким курсом современного искусства, совмещенным с занимательной прогулкой по Барселоне. Если так сложилось, что вы или ваши спутники не очень любите или понимаете смысл точки, закорючки, инсталляции, видео-инсталляции и прочих перфомансов, то доверьтесь мне, и к концу экскурсии я сделаю так, чтобы скептики стали понимать и даже любить язык современного искусства. Ну а если вы и так фанат всего нового в искусстве, будем восхищаться вместе!
Погрузиться в многогранную культуру Испании через музыкальные и гастрономические традиции
Барселона — третья столица фламенко после Андалусии и Мадрида. На прогулке по скрытым улочкам вы узнаете, как зародился колоритный южно-испанский стиль и проник в Каталонию, а затем посетите эмоциональное шоу. И в завершение наведаетесь в один из лучших тапас-баров города, где я расскажу о гастрономическом символе страны.
Тур по актуальным выставкам для любителей современного искусства вдали от туристических маршрутов
Если вы, как и я, любите современное искусство и не любите туристические маршруты, предлагаю тур по актуальным галереям и выставкам. Адреса, которые вы не найдете в обычном путеводителе, новейшие тенденции, все то, что актуально именно сейчас. Каждую неделю программа меняется, так как каждую неделю жизнь в Барселоне бурлит и происходит что-то новое.