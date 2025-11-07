Е Елена Natalia is the best guide ever. She is very interesting, informative, and she can answer all of the additional questions about history, art.



Наталья- лучший гид. Может найти подход и ко взрослому и к подростку. Очень интересно рассказывает. Нам очень повезло.

Елизавета Наталья - мастер своего дела, провела прекрасную экскурсию по Саграде, имела при себе интересный доп. материал. С удовольствием воспользуюсь ее услугами в будущем снова.

A Anastasia Если смотреть Саграда Фамилия в первый раз - обязательно с экскурсоводом.

Нам очень понравится этот Храм, потому что изучать его с Натальей было очень интересно. Спасибо за экскурсию. Детям очень понравилось!

И Илья Всем рекомендую! Очень круто провели с Натальей время в соборе!

Потрясающая экскурсия была сегодня с Натальей. Она профессионал высокого уровня. У нас билеты были куплены на 17:30, Наталья пригласила нас на полчаса пораньше, чтобы рассказать об истории Барселоны и о самом соборе более подробно. Она обращала внимание на детали, рассказывала очень подробно о Гауди и его истории и работе. Мы слушали Наталью и перед глазами возникали картины создания шедевра. Спасибо огромное за такую прекрасную работу!

О Ольга Посещение Саграды с Натальей стало настоящим открытием нашего отпуска. Легко, увлекательно и безумно интересно. Наталья смогла профессионально и доступно раскрыть нам невероятные задумки архитектора. Безусловно одна из лучших экскурсий, которую мы посещали.

Mikhail Наталья - эмпатичный, увлеченный своим делом, добрый и очень приятный человек, не удивительно что её любят дети. Экскурсия прошла легко, позитивно и очень комфортно. Мы были с ребенком 3-х лет, в меру капризным - Наталья подготовила несколько игрушек, которые помогли отвлечь ребенка на стандартное время. Кто ценит такие качества в экскурсоводе - очень рекомендую!

Мало того, что Наталия - очень комфортный в общении, приятный, внимательный человек. Она - сертифицированный гид, который знает Саграду в мельчайших и очень интересных подробностях. Вы будете в шоке от деталей, которые вам откроются во время экскурсии))

Также Наталия сделала нам красивые фото и подсказала, куда еще сходить в Барселоне.

Очень очень советуют экскурсию с Наталией - 100% не пожалеете. Спасибо Наталии за одну из самых интересных экскурсий, на которых нам удалось побывать!

Татьяна Спасибо за интересную экскурсию. Гид была великолепна

А Альфия Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! Благодаря Наталье собор "делится" с Вами своими тайнами, историями и символами. Также Наталья сумела заинтересовать нашего сына (11 лет). Экскурсия прошла на одном дыхании. И нам, честно говоря, не хотелось расставаться. На следующий день мы запланировали еще одну экскурсию.

А Алена Огромное спасибо вам, Наталья, за интересную и познавательную экскурсию по Саграде Фамилии. Было действительно увлекательно и легко слушать, вы рассказываете с душой и профессионализмом. ❤️ Настоящее удовольствие — узнавать историю такого великого места с таким увлечённым гидом!