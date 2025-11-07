Антонио Гауди оставил миру множество произведений модернизма, но храм Святого Семейства — его главное, глубоко личное творение. Он вложил в Саграду свою веру, фантазию и гениальность. Мы пройдём по всем этапам создания храма и раскроем заложенные в нём смыслы и символы.
Обсудим, как на нём отразились городские метаморфозы и как на судьбу проекта повлияла Гражданская война.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Вы начнёте с истоков — увидите старые карты и узнаете, какой была Барселона в начале строительства храма. Поймёте, почему он появился именно здесь и почему это было важно.
- Познакомитесь с жизнью Антонио Гауди — как он пришёл к идее храма, как Саграда Фамилия стала делом всей его жизни и как с годами архитектор буквально слился с этим местом.
- Рассмотрите общий план базилики — чтобы глубже понять замысел. Увидите, что успел построить сам архитектор, и как продолжается строительство сегодня.
- Остановитесь у Фасада Рождества — разберётесь, почему он был первым, в чём уникальность реалистичных скульптур и какие природные и духовные образы вдохновляли мастера.
- Зайдёте внутрь храма — перед вами раскроется архитектурный лес: колонны, подобные деревьям, витражи, заливающие пространство светом и цветом, и ощущение присутствия чуда.
- Узнаете о материалах — из чего построен храм, как создавались витражи и кто их проектировал уже после смерти Гауди.
- Рассмотрите Фасад Страстей — мрачный и лаконичный. Раскроете его смысл, заложенный Гауди и воплощённый скульптором Субираксом.
- Завершите осмотр у будущего Фасада Славы — узнаете, каким он станет, заглянете в музей Саграды Фамилии и обратите внимание на школу, которую Гауди построил для детей рабочих.
Организационные детали
- Билеты в храм не входят в стоимость, их нужно приобрести заранее (желательно за 2-3 недели) — €26 за чел. Билет для гида не нужен.
- Программа экскурсии прекрасно адаптируется для семейного формата, получается интерактивное приключение для взрослых и детей.
- Саграду можно посетить с экскурсией только в сопровождении лицензированного гида. Я обладаю лицензией и вхожу в официальную команду гидов храма.
- При желании за доплату и при заблаговременном бронировании, я могу организовать для вас посещение башни-колокольни, откуда открывается потрясающий вид на город.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Семейства
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 69 туристов
Я искусствовед, арт-гид и музейный педагог. Родилась в Москве, но вот уже много лет живу в городке рядом с Барселоной. Получила второе высшее по истории искусств в университете Барселоны, прибавив
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 ноя 2025
Natalia is the best guide ever. She is very interesting, informative, and she can answer all of the additional questions about history, art.
Наталья- лучший гид. Может найти подход и ко взрослому и к подростку. Очень интересно рассказывает. Нам очень повезло.
Елизавета
31 окт 2025
Наталья - мастер своего дела, провела прекрасную экскурсию по Саграде, имела при себе интересный доп. материал. С удовольствием воспользуюсь ее услугами в будущем снова.
A
Anastasia
28 окт 2025
Если смотреть Саграда Фамилия в первый раз - обязательно с экскурсоводом.
Нам очень понравится этот Храм, потому что изучать его с Натальей было очень интересно. Спасибо за экскурсию. Детям очень понравилось!
И
Илья
17 окт 2025
Всем рекомендую! Очень круто провели с Натальей время в соборе!
Я
Яков
14 окт 2025
Потрясающая экскурсия была сегодня с Натальей. Она профессионал высокого уровня. У нас билеты были куплены на 17:30, Наталья пригласила нас на полчаса пораньше, чтобы рассказать об истории Барселоны и о
О
Ольга
13 окт 2025
Посещение Саграды с Натальей стало настоящим открытием нашего отпуска. Легко, увлекательно и безумно интересно. Наталья смогла профессионально и доступно раскрыть нам невероятные задумки архитектора. Безусловно одна из лучших экскурсий, которую мы посещали.
Mikhail
17 сен 2025
Наталья - эмпатичный, увлеченный своим делом, добрый и очень приятный человек, не удивительно что её любят дети. Экскурсия прошла легко, позитивно и очень комфортно. Мы были с ребенком 3-х лет, в меру капризным - Наталья подготовила несколько игрушек, которые помогли отвлечь ребенка на стандартное время. Кто ценит такие качества в экскурсоводе - очень рекомендую!
А
Анастасия
16 сен 2025
Спасибо Наталии за одну из самых интересных экскурсий, на которых нам удалось побывать!
Мало того, что Наталия - очень комфортный в общении, приятный, внимательный человек. Она - сертифицированный гид, который знает
Татьяна
15 сен 2025
Спасибо за интересную экскурсию. Гид была великолепна
А
Альфия
21 июл 2025
Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! Благодаря Наталье собор "делится" с Вами своими тайнами, историями и символами. Также Наталья сумела заинтересовать нашего сына (11 лет). Экскурсия прошла на одном дыхании. И нам, честно говоря, не хотелось расставаться. На следующий день мы запланировали еще одну экскурсию.
А
Алена
20 июл 2025
Огромное спасибо вам, Наталья, за интересную и познавательную экскурсию по Саграде Фамилии. Было действительно увлекательно и легко слушать, вы рассказываете с душой и профессионализмом. ❤️ Настоящее удовольствие — узнавать историю такого великого места с таким увлечённым гидом!
О
Оксана
14 июн 2025
Благодарим Наталью за прекрасное путешествие Basílica de la Sagrada Família! Очень увлекательная подача материала. Лёгкий проход. Все организовано, очень внимательное отношение к нам. Я много заказываю экскурсий, есть с чем сравнивать. Наталья - безусловно отличный гид.
