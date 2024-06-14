Экскурсии от вашего отеля в Барселоне

Найдено 9 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Барселоне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ситжес и погреба шампанского
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
295 за всё до 5 чел.
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
385 за всё до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 5 чел.
Поездка в Андорру
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Поездка в Андорру
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Монтсеррат и Крипта Гюэль
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Сырный тур в сердце Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 15 чел.
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vlada
    14 июня 2024
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Экскурсия получилась очень комфортный за счет передвижения на автомобиле по городу. Ирина очень приятный человек, рассказала много интересной информации. Мы остались довольны, спасибо
  • А
    Андрей
    28 апреля 2024
    Монтсеррат и Крипта Гюэль
    Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды крепости Каркасон
    Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
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    во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка!

  • Е
    Екатерина
    18 марта 2024
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Спасибо Ирине и Карлосу за замечательную экскурсию! Всё очень информативно и конечно очень удобно на машине. Спасибо за информацию и за советы что еще посетить и посмотреть! Рекомендую 100% Ещё раз огромное спасибо за этот прекрасный день! ☀️
  • Ю
    Юлия
    16 февраля 2024
    Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
    Знакомство с Барселоной при помощи Валерия прошло великолепно. Он со знанием своего дела, знакомил нас со самыми знаменитыми достопримечательностями Барселоны.
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    Четыре часа без остановки он рассказывал о городе, отвечал на наши вопросы и в конце посоветовал кафе и рестораны, куда можно сходить. Спасибо большое, Валерий!

  • М
    Марина
    4 января 2024
    Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
    Добрый день. Спасибо гиду Валерию за замечательную экскурсию. Мы посмотрели основные достопримечательности Барселоны, узнали много нового и интересного. Валерий -замечательный
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    человек и великолепный гид! Я очень рада, что именно он проводил нам экскурсию. За 4 часа у него получилось влюбить нас в Барселону! Спасибо!

  • M
    Mihailyucova-val
    12 декабря 2023
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Ирине!
  • Л
    Лена
    7 мая 2023
    Монсеррат - место, где исполняются желания
    Прекрасная организация, очаровательная Ирочка и замечательная экскурсия. От красоты и чистоты места захватывает дух. Спасибо сердечное.
  • P
    Pavel
    1 мая 2023
    Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
    Ирина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
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    квартал, обзорная по барселоне с посещением террас) + мы заказали экскурсию на винодельни. В первый день мы посетили две винодельни, и это были именно аутентичные, оригинальные, места со своей историей и стилем. Про шикарные дегустации и вина писать глупо, потому что их надо пробовать! Прекрасно провели время на пешеходной экскурсии по центру! Спасибо!

  • P
    Pavel
    26 апреля 2023
    Вся Барселона с крыш
    Ирина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический квартал,
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    обзорная по барселоне с посещением террас) + мы заказали экскурсию на винодельни. В первый день мы посетили две винодельни, и это были именно аутентичные, оригинальные, места со своей историей и стилем. Про шикарные дегустации и вина писать глупо, потому что их надо пробовать! Прекрасно провели время на пешеходной экскурсии по центру! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ситжес и погреба шампанского
  2. Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
  3. Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
  4. Легенды крепости Каркасон
  5. Поездка в Андорру
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
Сейчас в Барселоне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 120 до 450. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 86 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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