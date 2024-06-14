1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в Андорру
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVlada14 июня 2024Экскурсия получилась очень комфортный за счет передвижения на автомобиле по городу. Ирина очень приятный человек, рассказала много интересной информации. Мы остались довольны, спасибо
- ААндрей28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
- ММарина24 апреля 2024Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
- ЕЕкатерина18 марта 2024Спасибо Ирине и Карлосу за замечательную экскурсию! Всё очень информативно и конечно очень удобно на машине. Спасибо за информацию и за советы что еще посетить и посмотреть! Рекомендую 100% Ещё раз огромное спасибо за этот прекрасный день! ☀️
- ЮЮлия16 февраля 2024Знакомство с Барселоной при помощи Валерия прошло великолепно. Он со знанием своего дела, знакомил нас со самыми знаменитыми достопримечательностями Барселоны.
- ММарина4 января 2024Добрый день. Спасибо гиду Валерию за замечательную экскурсию. Мы посмотрели основные достопримечательности Барселоны, узнали много нового и интересного. Валерий -замечательный
- MMihailyucova-val12 декабря 2023Прекрасная экскурсия! Спасибо Ирине!
- ЛЛена7 мая 2023Монсеррат - место, где исполняются желанияПрекрасная организация, очаровательная Ирочка и замечательная экскурсия. От красоты и чистоты места захватывает дух. Спасибо сердечное.
- PPavel1 мая 2023Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградникахИрина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
- PPavel26 апреля 2023Вся Барселона с крышИрина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический квартал,
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «От вашего отеля»
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