Давайте окунёмся в магический мир Антонио Гауди и фантазийной архитектуры Барселоны. Вы увидите, как как природа, вера и творчество преображают и одухотворяют город. А я расскажу удивительные истории, раскрою смыслы и объясню символику знаменитых зданий. В поездке на авто с панорамной крышей вы насладитесь энергией и эстетикой самого необычного города Европы.

Описание экскурсии

Величественный храм Святого Семейства — Саграда Фамилия

Вы увидите самый известный символ Барселоны — и самый посещаемый памятник Испании. Я расскажу об истории его создания, символике и о том, как в нём отразились религиозные взгляды и философия Антонио Гауди.

Проспект Грасиа и дома Гауди: Батльо и Мила

Вы полюбуетесь сказочной архитектурой, которая словно соткана из ветра, света и морских волн. Мы остановимся у знаменитых зданий каталонского модерна, где крыши переливаются мозаикой.

Триумфальная арка и исторический район

Остановимся перед входом на Всемирную выставку 1888 года. Этот архитектурный памятник сохраняет атмосферу старой Барселоны.

Площадь Испании с великолепным видом на музыкальный фонтан Монжуика

Я расскажу об одном из крупнейших архитектурных ансамблей города и об эволюции Барселоны как культурной столицы во времена модерна.

Холм Монтжуик и панорама города

Олимпийский комплекс, гавань, площадь Испании и весь барселонский горизонт.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Peugeot 5008 с панорамной крышей. По запросу установлю детские кресла

Основная часть экскурсии проводится на автомобиле, но мы сделаем несколько остановок для фото и коротких прогулок

Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи. Если вы дополнительно хотите посетить Саграда Фамилия, вам необходимо самостоятельно заранее приобрести билеты