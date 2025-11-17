Мои заказы

Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий

Вдохновиться шедеврами каталонского модерниста и раскрыть красоту города в свете его искусства
Давайте окунёмся в магический мир Антонио Гауди и фантазийной архитектуры Барселоны. Вы увидите, как как природа, вера и творчество преображают и одухотворяют город. А я расскажу удивительные истории, раскрою смыслы и объясню символику знаменитых зданий.

В поездке на авто с панорамной крышей вы насладитесь энергией и эстетикой самого необычного города Европы.
5
1 отзыв
Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий© Людмила
Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий© Людмила
Барселона Гауди - город, сотканный из фантазий© Людмила

Описание экскурсии

Величественный храм Святого Семейства — Саграда Фамилия

Вы увидите самый известный символ Барселоны — и самый посещаемый памятник Испании. Я расскажу об истории его создания, символике и о том, как в нём отразились религиозные взгляды и философия Антонио Гауди.

Проспект Грасиа и дома Гауди: Батльо и Мила

Вы полюбуетесь сказочной архитектурой, которая словно соткана из ветра, света и морских волн. Мы остановимся у знаменитых зданий каталонского модерна, где крыши переливаются мозаикой.

Триумфальная арка и исторический район

Остановимся перед входом на Всемирную выставку 1888 года. Этот архитектурный памятник сохраняет атмосферу старой Барселоны.

Площадь Испании с великолепным видом на музыкальный фонтан Монжуика

Я расскажу об одном из крупнейших архитектурных ансамблей города и об эволюции Барселоны как культурной столицы во времена модерна.

Холм Монтжуик и панорама города

Олимпийский комплекс, гавань, площадь Испании и весь барселонский горизонт.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Peugeot 5008 с панорамной крышей. По запросу установлю детские кресла
  • Основная часть экскурсии проводится на автомобиле, но мы сделаем несколько остановок для фото и коротких прогулок
  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи. Если вы дополнительно хотите посетить Саграда Фамилия, вам необходимо самостоятельно заранее приобрести билеты
  • При желании я дополню программу другими интересными локациями (согласуем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Людмила, я — профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Я окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и
читать дальше

информация для посетителей». С 2001 года живу в этой удивительной стране, которая стала моей второй Родиной. Я искренне люблю Испанию, хорошо знаю её культуру и с радостью делюсь этим с гостями. С 2012 года я работаю лицензированным гидом, провожу групповые и индивидуальные экскурсии. По вашему желанию составлю индивидуальный маршрут — с учётом интересов и ритма. Для меня важно, чтобы каждый гость увидел то, о чём мечтал, и получил настоящее удовольствие от поездки. Добро пожаловать в Каталонию! Я буду рада стать вашим проводником в этом ярком и вдохновляющем регионе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
17 ноя 2025
Воспользовались услугами Милы при посещении Барселоны. Остались очень довольны! Мила профессиональный гид,очень много знает. Владеет информацией не только о достопримечательностях города, но и о обычной жизни каталонцев. Посещал Барселону уже не в первый раз,но гид смогла удивить и показать интересные места в городе, которые вряд ли найдешь при самостоятельной прогулке. Так что могу смело рекомендовать!

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Понять творения Гауди
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Узнайте о шедеврах Гауди и каталонском модерне, погрузитесь в символику Саграда Фамилия и насладитесь атмосферой Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Погрузитесь в мир Антони Гауди за 3 часа! Увидите дом Бальо, Саграду Фамилию и парк Гуэль, узнав о новаторских идеях и символизме великого архитектора
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Узнать о судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне