Давайте окунёмся в магический мир Антонио Гауди и фантазийной архитектуры Барселоны. Вы увидите, как как природа, вера и творчество преображают и одухотворяют город. А я расскажу удивительные истории, раскрою смыслы и объясню символику знаменитых зданий.
В поездке на авто с панорамной крышей вы насладитесь энергией и эстетикой самого необычного города Европы.
Описание экскурсии
Величественный храм Святого Семейства — Саграда Фамилия
Вы увидите самый известный символ Барселоны — и самый посещаемый памятник Испании. Я расскажу об истории его создания, символике и о том, как в нём отразились религиозные взгляды и философия Антонио Гауди.
Проспект Грасиа и дома Гауди: Батльо и Мила
Вы полюбуетесь сказочной архитектурой, которая словно соткана из ветра, света и морских волн. Мы остановимся у знаменитых зданий каталонского модерна, где крыши переливаются мозаикой.
Триумфальная арка и исторический район
Остановимся перед входом на Всемирную выставку 1888 года. Этот архитектурный памятник сохраняет атмосферу старой Барселоны.
Площадь Испании с великолепным видом на музыкальный фонтан Монжуика
Я расскажу об одном из крупнейших архитектурных ансамблей города и об эволюции Барселоны как культурной столицы во времена модерна.
Холм Монтжуик и панорама города
Олимпийский комплекс, гавань, площадь Испании и весь барселонский горизонт.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Peugeot 5008 с панорамной крышей. По запросу установлю детские кресла
- Основная часть экскурсии проводится на автомобиле, но мы сделаем несколько остановок для фото и коротких прогулок
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи. Если вы дополнительно хотите посетить Саграда Фамилия, вам необходимо самостоятельно заранее приобрести билеты
- При желании я дополню программу другими интересными локациями (согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Людмила, я — профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Я окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
17 ноя 2025
Воспользовались услугами Милы при посещении Барселоны. Остались очень довольны! Мила профессиональный гид,очень много знает. Владеет информацией не только о достопримечательностях города, но и о обычной жизни каталонцев. Посещал Барселону уже не в первый раз,но гид смогла удивить и показать интересные места в городе, которые вряд ли найдешь при самостоятельной прогулке. Так что могу смело рекомендовать!
