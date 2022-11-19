Готовы отправиться на знакомство с самым стильным и сюрреалистичным городом Европы? Вас ждёт удивительная прогулка по Барселоне длиной в шесть километров — и это стоит того!

Пешеходная аудиоэкскурсия начнётся у церкви Саграда Фамилия, а закончится у берега Средиземного моря в районе старого порта. За время прогулки вы узнаете особенности развития Барселоны и познакомитесь с авторами планировки улиц и районов.

Вы прогуляетесь по центральному району Эшампле и затем по самой туристической улице города — бульвару Рамбла.

Вас ждут самые яркие достопримечательности: дома Батльо и Мила, здания вокруг Пласа-де-Каталунья и другие важные постройки, ставшие символами Барселоны. Вы познакомитесь с историями архитекторов Антонио Гауди, Пуч-и-Кадафалка и Доменек-и-Монтанера.

Живые скульптуры, фонтаны, невообразимые элементы декора и архитектуры, пальмы на площади Рейаль, тёплый морской бриз — всё это создаёт незабываемую атмосферу, в которую хочется погрузиться с головой.

Надевайте наушники и отправляйтесь в незабываемое путешествие по удивительным местам Барселоны!

Как проходит аудиоэкскурсия: