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Описание
Готовы отправиться на знакомство с самым стильным и сюрреалистичным городом Европы? Вас ждёт удивительная прогулка по Барселоне длиной в шесть километров — и это стоит того!
Пешеходная аудиоэкскурсия начнётся у церкви Саграда Фамилия, а закончится у берега Средиземного моря в районе старого порта. За время прогулки вы узнаете особенности развития Барселоны и познакомитесь с авторами планировки улиц и районов.
Вы прогуляетесь по центральному району Эшампле и затем по самой туристической улице города — бульвару Рамбла.
Вас ждут самые яркие достопримечательности: дома Батльо и Мила, здания вокруг Пласа-де-Каталунья и другие важные постройки, ставшие символами Барселоны. Вы познакомитесь с историями архитекторов Антонио Гауди, Пуч-и-Кадафалка и Доменек-и-Монтанера.
Живые скульптуры, фонтаны, невообразимые элементы декора и архитектуры, пальмы на площади Рейаль, тёплый морской бриз — всё это создаёт незабываемую атмосферу, в которую хочется погрузиться с головой.
Надевайте наушники и отправляйтесь в незабываемое путешествие по удивительным местам Барселоны!
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Спланированный маршрут по Барселоне с офлайн-картой для удобной навигации
Рекомендации кафе, которые стоит посетить в Барселоне
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Carrer de Sardenya, 314 (Саграда Фамилия)
Завершение: Avinguda de les Drassanes, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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