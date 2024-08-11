Изучить каталонскую столицу через истории о великом архитекторе и легендарном художнике
Маршрут этой экскурсии пройдёт по местам, связанным с двумя именитыми творцами. Поговорим о том, как Гауди и Пикассо удалось изменить город, и как город влиял на их творчество. Обсудим исторический контекст и современную жизни Барселоны.
Старая часть города. Вы увидите ранние работы Гауди, городские фонари и дворец Гуэля, а также узнаете, где были студии Пикассо и почему он так любил селиться около бульвара Рамбла Самый знаменитый театр Барселоны. Театр, где работал Пикассо, существует до сих пор. Что он там делал и как художник был связан с русским балетом — выясните на экскурсии Бывший госпиталь. Мы зайдём в здание, где умер Гауди, и я расскажу, почему местные стыдятся этой истории Готический квартал. Пройдём по местам, где Пикассо устраивал первые экспозиции, а Гауди ежедневно ходил в маленькую церковь, за что однажды дорого заплатил Район Эшампле. Посетим модернистский район, куда в конце 19 века переехали местные богачи и где Гауди построил свои самые знаменитые шедевры
Эта экскурсия будет интересна тем, кто любит искусство, архитектуру и хочет познакомиться с Барселоной через призму жизни и работ Гауди и Пикассо.
Организационные детали
Во время экскурсии мы не посещаем Саграда Фамилия и другие архитектурные работы Гауди.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 21 туриста
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю:
— Нишевые темы
— 100% индивидуальный подход
— Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте одну из экскурсий и до скорой встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
11 авг 2024
Экскурсия превзошла все ожидания! Лиля - невероятно увлечённый человек. Её рассказы о жизни и творчестве художников буквально завораживали. Мы прогулялись по самым интересным местам, связанным с Гауди и Пикассо, и читать дальше
узнали столько нового!
Лилия с теплотой и любовью говорила о том, как два гения повлияли на облик Барселоны и как город вдохновлял их. Я услышала и увидела много того, о чём раньше не знала. Это был один из самых ярких моментов моей поездки в Барселону.