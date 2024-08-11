Маршрут этой экскурсии пройдёт по местам, связанным с двумя именитыми творцами. Поговорим о том, как Гауди и Пикассо удалось изменить город, и как город влиял на их творчество. Обсудим исторический контекст и современную жизни Барселоны.

Описание экскурсии

Старая часть города. Вы увидите ранние работы Гауди, городские фонари и дворец Гуэля, а также узнаете, где были студии Пикассо и почему он так любил селиться около бульвара Рамбла

Самый знаменитый театр Барселоны. Театр, где работал Пикассо, существует до сих пор. Что он там делал и как художник был связан с русским балетом — выясните на экскурсии

Бывший госпиталь. Мы зайдём в здание, где умер Гауди, и я расскажу, почему местные стыдятся этой истории

Готический квартал. Пройдём по местам, где Пикассо устраивал первые экспозиции, а Гауди ежедневно ходил в маленькую церковь, за что однажды дорого заплатил

Район Эшампле. Посетим модернистский район, куда в конце 19 века переехали местные богачи и где Гауди построил свои самые знаменитые шедевры

Эта экскурсия будет интересна тем, кто любит искусство, архитектуру и хочет познакомиться с Барселоной через призму жизни и работ Гауди и Пикассо.

Организационные детали

Во время экскурсии мы не посещаем Саграда Фамилия и другие архитектурные работы Гауди.