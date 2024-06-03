1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
«Приглашаю прогуляться пешком по основным достопримечательностям города»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
«Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«Гуляя по Пасеч де Грасия, вы посетим Дом Баттло и Каса Мила, и познакомитесь с историей этих выдающихся творений каталонских архитекторов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Моя экскурсия — не просто обзорная прогулка по основным локациям Барселоны»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
«А если на велосипеде, то удовольствие будет двойным: и на обзорной экскурсии побываете, и всласть покатаетесь по одному из самых удивительных европейских городов»
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
«Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«Обзорная экскурсия немыслима без знакомства с культовой достопримечательностью Барселоны — храмом Святого Семейства, которому всемирно известный архитектор Антонио Гауди посвятил всю свою жизнь»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
«С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Барселоной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за человека
Мини-группа
2 часа
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
«Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€27 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«И после обзорной экскурсии по городу я отвезу вас на шоу, где вы будете уже не обычными зрителями, а более осознанными исследователями представления, в котором заложен дух Испании»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
10 самых древних мест Старой Барселоны
Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Старт вело-знакомства с Барселоной — у ее символа, храма Саграда Фамилия»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
«Знакомство с «закулисной» Барселоной мы начнем с площади Каталонии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что скрывает Готический квартал
Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с горным массивом Монтсень
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«Завершить обзорную экскурсию лучше всего на другой знаковой горе Барселоны — Монтжуик»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Самая полная обзорная экскурсия по Барселоне на автобусе/автомобиле с остановками у главных достопримечательностей»
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
«Предлагаю Вам уникальную экскурсию, позволяющее увидеть все главные достопримечательности за одну экскурсию на автомобиле»
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
«Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город»
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
«Знакомство с Каталонией Каталония — отдельная страна внутри Испании»
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по улочкам великого города
Начало: Carrer de la Marina 255
«Никакой другой способ знакомства с городом, не сравнится с этим»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Групповая
5 часов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
«Вы увидите прекрасные сады Санта Клотильда, разбитые в классическом итальянском стиле, познакомитесь с историей побережья и его центрального курорта Льорет де Мар, попробуете местные вина и деликатесы в старой бодеге»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
«Я предлагаю вам взглянуть на главные достопримечательности и сохранить приятное послевкусие от встречи с Барселоной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
Начало: Пассаж де Грасия 36
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«Мы начнём нашу обзорную прогулку в центре города, где мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Мы начнём экскурсию с храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) — главной достопримечательности города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana3 июня 2024Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
- ППетр27 мая 2024Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- ККристина27 мая 2024Мила, спасибо большое за сегодняшний день. Благодаря Вам многое успели увидеть и узнать, полюбить Барселону. Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Еще раз большое спасибо!
- ММария27 мая 2024Была замечательная экскурсия, нам было очень интересно и время пролетело незаметно. Благодарим🙂👨👩👦
- ТТатьяна26 мая 2024Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
- SSvetlana20 мая 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Огромное удовольствие погулять по городу,узнать много нового и интересного с профессионалом своё дела! Все ожидания оправдались и даже больше! 🫶
- ННаталья18 мая 2024Замечательная экскурсия для всех возрастов! Рекомендуем однозначно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Обзорные»
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