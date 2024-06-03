за всё до 4 чел.

€ 140 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы

за всё до 4 чел.

от € 230 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны

за всё до 3 чел.

167 € 134 за всё до 3 чел.

Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s

Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы

за всё до 6 чел.

€ 134 за всё до 6 чел.

Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны

за всё до 6 чел.

€ 250 за всё до 6 чел.

Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе

за всё до 5 чел.

€ 160 за всё до 5 чел.

Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа

за всё до 10 чел.

от € 267 за всё до 10 чел.

Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой

за всё до 3 чел.

€ 100 за всё до 3 чел.

Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма

за всё до 20 чел.

от € 400 за всё до 20 чел.

9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город

Узнать и полюбить город за 2 часа

Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья

Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15

Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида

Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00

Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии

за всё до 10 чел.

от € 209 за всё до 10 чел.

Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика

Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое

Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

за всё до 6 чел.

€ 249 за всё до 6 чел.

Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу

за всё до 10 чел.

от € 80 за всё до 10 чел.

за всё до 8 чел.

€ 160 за всё до 8 чел.

Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными

за всё до 8 чел.

от € 169 за всё до 8 чел.

Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер

за всё до 10 чел.

€ 130 за всё до 10 чел.

Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами

за всё до 10 чел.

от € 400 за всё до 10 чел.

Начало: в месте по договоренности

Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу

за всё до 6 чел.

€ 135 за всё до 6 чел.

Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями

за всё до 4 чел.

€ 107 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

за всё до 6 чел.

€ 130 за всё до 6 чел.

Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого

за всё до 4 чел.

€ 220 за всё до 4 чел.

Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности

Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.

за всё до 3 чел.

€ 240 за всё до 3 чел.

за всё до 3 чел.

€ 170 за всё до 3 чел.

Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00

Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу

Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях

🚗 На машине

Индивидуальная

5 часов 29 отзывов

Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день Начало: От вашего отеля «Предлагаю Вам уникальную экскурсию, позволяющее увидеть все главные достопримечательности за одну экскурсию на автомобиле»

Расписание: каждый день в удобное для Вас время