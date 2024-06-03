Обзорные и познавательные экскурсии Барселоны

Найдено 42 экскурсии в категории «Обзорные» в Барселоне на русском языке, цены от €23, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
«Приглашаю прогуляться пешком по основным достопримечательностям города»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
«Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«Гуляя по Пасеч де Грасия, вы посетим Дом Баттло и Каса Мила, и познакомитесь с историей этих выдающихся творений каталонских архитекторов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Моя экскурсия — не просто обзорная прогулка по основным локациям Барселоны»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
«А если на велосипеде, то удовольствие будет двойным: и на обзорной экскурсии побываете, и всласть покатаетесь по одному из самых удивительных европейских городов»
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
«Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«Обзорная экскурсия немыслима без знакомства с культовой достопримечательностью Барселоны — храмом Святого Семейства, которому всемирно известный архитектор Антонио Гауди посвятил всю свою жизнь»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
«С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Барселоной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
133 отзыва
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
«Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
27 за человека
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
«И после обзорной экскурсии по городу я отвезу вас на шоу, где вы будете уже не обычными зрителями, а более осознанными исследователями представления, в котором заложен дух Испании»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
249 за всё до 6 чел.
10 самых древних мест Старой Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
10 самых древних мест Старой Барселоны
Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
от 80 за всё до 10 чел.
Рандеву с каталонской столицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
160 за всё до 8 чел.
Велокалейдоскоп в Барселоне
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Старт вело-знакомства с Барселоной — у ее символа, храма Саграда Фамилия»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 169 за всё до 8 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 10 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
«Знакомство с «закулисной» Барселоной мы начнем с площади Каталонии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
107 за всё до 4 чел.
Что скрывает Готический квартал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Что скрывает Готический квартал
Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным массивом Монтсень
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Знакомство с горным массивом Монтсень
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«Завершить обзорную экскурсию лучше всего на другой знаковой горе Барселоны — Монтжуик»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 3 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
95 отзывов
Панорамная экскурсия по Барселоне в мини-группе: увидеть все за 3,5 часа
Забудьте о путеводителях и картах! Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть лучшее из Барселоны, не беспокоясь о деталях
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Самая полная обзорная экскурсия по Барселоне на автобусе/автомобиле с остановками у главных достопримечательностей»
Расписание: По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
Завтра в 10:00
13 июня в 15:00
45 за человека
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
«Предлагаю Вам уникальную экскурсию, позволяющее увидеть все главные достопримечательности за одну экскурсию на автомобиле»
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
«Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город»
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
«Знакомство с Каталонией Каталония — отдельная страна внутри Испании»
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Пешком по улочкам великого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Пешком по улочкам великого города
Начало: Carrer de la Marina 255
«Никакой другой способ знакомства с городом, не сравнится с этим»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Знакомство с Коста Бравой
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
«Вы увидите прекрасные сады Санта Клотильда, разбитые в классическом итальянском стиле, познакомитесь с историей побережья и его центрального курорта Льорет де Мар, попробуете местные вина и деликатесы в старой бодеге»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
70 за человека
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
«Я предлагаю вам взглянуть на главные достопримечательности и сохранить приятное послевкусие от встречи с Барселоной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
Начало: Пассаж де Грасия 36
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«Мы начнём нашу обзорную прогулку в центре города, где мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
380 за всё до 3 чел.
Знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Мы начнём экскурсию с храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) — главной достопримечательности города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    3 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
  • П
    Петр
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Барселону
    Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
    читать дальше

    форме познакомил нас с шедеврами Гауди-Сограда Фамилия,Домами Бальё и Мила! рассказал интересную и известную только ему информацию! Потом мы отправились в Готический район и прикоснулись к тысячелетней истории в прямом смысле этого слова! Спасибо,Евгений за глубокие знания и непринуждённую атмосферу!

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, сеньорита Барселона
    Мила, спасибо большое за сегодняшний день. Благодаря Вам многое успели увидеть и узнать, полюбить Барселону. Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Еще раз большое спасибо!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Барселоне
    Была замечательная экскурсия, нам было очень интересно и время пролетело незаметно. Благодарим🙂👨‍👩‍👦
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • S
    Svetlana
    20 мая 2024
    Знакомьтесь, сеньорита Барселона
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Огромное удовольствие погулять по городу,узнать много нового и интересного с профессионалом своё дела! Все ожидания оправдались и даже больше! 🫶
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Первый раз в Барселоне
    Замечательная экскурсия для всех возрастов! Рекомендуем однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Первый раз в Барселоне
  2. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
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  4. Обзорная Барселона: детская версия
  5. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Обзорные" можно забронировать 42 экскурсии от 23 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1970 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Барселоны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Барселоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
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