90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старым кварталам Барселоны

Маршрут экскурсии пройдет по главным историческим районам города, где каждый закоулок сможет поведать вам о том или ином периоде истории Каталонии:

Вы прикоснетесь к эпохе Древнего Рима, глядя на колонны храма Августа.

Пройдете по колоритному Готическому кварталу, увидите Кафедральный собор в стиле классической готики и нетипичный готический храм Санта Мария дель Пи.

Побываете на городском рынке Бокерия и прогуляетесь по знаменитой Ла Рамбле.

Посетите исторический Еврейский квартал, где находится одна из старейших синагог Европы.

Рассмотрите Дворец Короля, куда прибыл Колумб с известием об открытии Эспаньелы.

Погрузитесь в гущу политических событий Каталонии на главной муниципальной площади.

И отыщете еще много интереснейших нетуристических мест Старого города.

Шедевры гениального Гауди

После чашечки ароматного кофе в кафе, куда любят заглядывать горожане, мы отправимся по «дороге каталонского модернизма» к иконе Барселоны — собору Саграда Фамилия. Здесь я расскажу о тайнах творческой лаборатории легендарного Гауди, главных символах храма и библейских сюжетах его фасадов. А после рассмотрим два других творения великого маэстро — Дом Балье и Дом Мила, — окунувшись в бурлящий поток жителей Барселоны на фешенебельной улице Пасседж де Грасия.