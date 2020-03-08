90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по старым кварталам Барселоны Маршрут экскурсии пройдет по главным историческим районам города, где каждый закоулок сможет поведать вам о том или ином периоде истории Каталонии:
Вы прикоснетесь к эпохе Древнего Рима, глядя на колонны храма Августа.
Пройдете по колоритному Готическому кварталу, увидите Кафедральный собор в стиле классической готики и нетипичный готический храм Санта Мария дель Пи.
Побываете на городском рынке Бокерия и прогуляетесь по знаменитой Ла Рамбле.
Посетите исторический Еврейский квартал, где находится одна из старейших синагог Европы.
Рассмотрите Дворец Короля, куда прибыл Колумб с известием об открытии Эспаньелы.
Погрузитесь в гущу политических событий Каталонии на главной муниципальной площади.
И отыщете еще много интереснейших нетуристических мест Старого города.
Шедевры гениального Гауди После чашечки ароматного кофе в кафе, куда любят заглядывать горожане, мы отправимся по «дороге каталонского модернизма» к иконе Барселоны — собору Саграда Фамилия. Здесь я расскажу о тайнах творческой лаборатории легендарного Гауди, главных символах храма и библейских сюжетах его фасадов. А после рассмотрим два других творения великого маэстро — Дом Балье и Дом Мила, — окунувшись в бурлящий поток жителей Барселоны на фешенебельной улице Пасседж де Грасия.
Организационные детали
По желанию продолжительность экскурсии можно увеличить (+ 25 евро за каждый дополнительный час).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура PASEIG DE GRACIA,1, APPLE STORE.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов в моей жизни стала Испания. Вот уже многие годы я живу в Барселоне и занимаюсь своим любимым делом: рассказываю о богатейшей истории, культуре и обычаях этого края, тем более, что мое образование историка делает эти рассказы убедительнее. Ведь все, что происходило на территории Таракии во времена правления Римской Империи, или события средних веков, неразрывно связаны с историей становления всей Европы. Те или иные факты, имевшие место в Мадриде, Барселоне или в любом другом городе Испании, всегда тесно переплетаются с историческими событиями европейских государств. Как мне кажется, человек, приехавший на отдых, должен получить максимум удовольствия и положительных эмоций от увиденного, и моя задача - обеспечить вам это. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Барселоне и Каталонии!
Эта экскурсия - то, что нужно человеку, который ни разу не был в Барселоне. Гид сориентирует Вас в городе, расскажет очень много интересного и необычного, заставит прочувствовать город, его дух и просто обеспечит Вам интересный досуг и отличное настроение! Рекомендую!
Александр
1 марта 2020
Сегодня гуляли с Евгением по Барселоне. Маршрут составлен отлично, Евгений учел все наши пожелания. Рассказал как и исторические факты, так и интересные истории. Показал места с вкусным кофе и вином, поделился адресами ресторанов, магазинов, составил маршрут на карте. Раскрыл свои тонкости и фишечки пребывания в Барселоне. Евгений, спасибо за впечатления!!!
Руслан
25 февраля 2020
Нормальный, грамотно построена экскурсия рынок хамон вино все как надо. Историю знает, притом что мне не один гид не нравится потому как большинство из них плохо ориентируется в истории, наш гид историю знал хорошо, мне гид понравился, при том что я дотошный зануда.
Спасибо этому гиду.
Екатерина
17 февраля 2020
Экскурсия понравилась . У Евгения прекрасно получается раскрывать исторические события в очень легкой юмористический , и поэтому , очень легко воспринимающейся форме. Нам было одновременно и очень интересно и весело !!! Рекомендуем !!
Марина
12 февраля 2020
Мне, как работнику сферы туризма, экскурсия принесла огромное удовольствие! Понравился хорошо продуманный маршрут, отсутсвие лишней ненужной формальной информации и присутствие информации, которую не расскажет ни один толковый путеводитель по Барселоне! Евгений отлично знает то, о чем он говорит. Много истории, много фактов, несколько часов приятного общения с интересным человеком. Даже обладая информацией, для себя я узнала много нового и интересного. Всем, кто хочет познать Барселону обширно и ёмко в рамках одной экскурсии, настоятельно рекомендую!
Марина
3 февраля 2020
Благодарим Евгения за проведённые экскурсии по Барселоне и в Монтсеррат. Евгений отлично знает город, исторические факты, показал нам много интересных мест и ресторанов, порекомендовал много вкусных блюд, отличный кофе и вермут. Очень увлекательно прошло знакомство с творениями Гауди, где Евгений подробно рассказал много интересного. Желаем Евгению успехов!
Тамара
29 января 2020
Были проездом в ноябре 2019г. в Барселоне. Времени на то, чтобы познать город было не много. Воспользовались общей экскурсий по городу. Были с ребёнком 12 лет. Евгений прирождённый рассказчик, чувствуется, что знает город со всех сторон. Великолепная, познавательная и совершенно не утомительная экскурсия с приятным рассказчиком доставили нам массу положительных эмоций. Сын сказал, что это был самый лучший день!
Дмитрий
14 декабря 2019
Евгений провёл интереснейшую экскурсию ,показал где купить вкусный хамон и порекомендовал замечательный ресторан! Интересный и интеллигентный человек! Благодарим за интересную экскурсию! Вы сделали наш день! Дмитрий и Юлия.
Екатерина
9 декабря 2019
Если Вы приверженцев сухих цифр и привычного « посмотрите на право, посмотрите на лево» - Вам точно не сюда. Евгений - экскурсовод собеседник!! Информация подаётся легко и нанизывается как бусины. Ну, а за « сдачу явок и пополней» отдельное спасибо!!! Фламенко - незабываем, ужин - великолепен! Спасибо, что показали свою Барселону!
Анна
29 ноября 2019
Очень довольны экскурсией, не банально, прониклись атмосферой города, попробовали местных деликатесов на рынке, очень рекомендуем Евгения!
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Прогуляться по городу и увидеть главные достопримечательности недостаточно для того, чтобы прочувствовать местный колорит и атмосферу. Секретными улочками я выведу вас к любимым заведениям местных, где можно будет попробовать самый вкусный хамон, превосходные сыры и другие изюминки испанской кухни.
Прогулка по Готическому Кварталу с профессиональным историком
Неспешно гуляя по старинным районам Барселоны, мы вместе постараемся разобраться в его истории со времен Римской Империи до периода «католических королей». Важные исторические события выстроятся в логический ряд, и вы станете лучше понимать характер и душу этого удивительного города. А помогут в этом не только рассказы о великих судьбах и эпохах, но и весьма необычные «гиды» – монеты из коллекции знаменитого нумизмата Барселоны. Вы удивитесь, как много тайн они могут открыть, если знать мир их символики.
Увидеть главные шедевры зодчего и открыть их секреты
Вы познакомитесь с самыми великолепными постройками Гауди в Барселоне — храмом Саграда Фамилия, парком Гуэль, Домами Мила и Бальо — и с моей помощью рассмотрите в них то, что можно прочесть в их причудливых формах. Я помогу вам понять замыслы зодчего и различить ту тонкую грань между религиозным, мистическим, модернистским и природным началами в его архитектуре — вы не только увидите, но и почувствуете, насколько это прекрасно.
Погрузиться в разные эпохи сооружения и разгадать его секреты
Магия и божественность, история и вымыслы — всё это переплетено в судьбе Монтсеррат. На экскурсии вы изучите его прошлое через людей, артефакты, события и легенды. Узнаете, как Христофор Колумб был связан со священной горой и какие секреты хранят картины и алтарь монастыря. Я открою вам религиозное сердце Каталонии с неизведанной стороны.
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды. Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.