Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Готическому кварталу и Рамблас.
Готический Квартал хранит в своих узеньких улочках множество секретов и тайн. Его каменные стены дышат пикантными историями и интересными подробностями.
Мы прогуляемся по этим узким каменным мостовым, увидим шпили Кафедрального Собора, пройдем по Старому Еврейскому Кварталу, погрузимся в суету жизни на бульваре Лас Рамблас, вдохнем ароматы на знаменитом рынке Бокерия. Мы расскажем вам о Барселоне то, чего не знают даже некоторые местные жители.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Еда и напитки
Дегустация на рынке Бокерия
Осмотр достопримечательностей изнутри
Посещение соборов, музеев или кафе
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.