BarcelonaCity – Гид из Барселоны

Готический квартал — это сердце Барселоны, с него начинался город 🏙️.



Здесь приветствовали Колумба, вернувшегося из путешествия в Америку.



Здесь Пикассо показал свои первые картины.



Вы увидите соборы и базилики, которым 700 лет, рядом с уютными ресторанами и ночными клубами.



Погуляете по самой знаменитой улице Испании — пешеходному бульвару Рамблас.



Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.