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Готический квартал и Рамблас

4.6
0 отзывов
BarcelonaCity
BarcelonaCity – Гид из Барселоны
Готический квартал — это сердце Барселоны, с него начинался город 🏙️.

Здесь приветствовали Колумба, вернувшегося из путешествия в Америку.

Здесь Пикассо показал свои первые картины.

Вы увидите соборы и базилики, которым 700 лет, рядом с уютными ресторанами и ночными клубами.

Погуляете по самой знаменитой улице Испании — пешеходному бульвару Рамблас.

Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €15 за человека

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Готический квартал и Рамблас

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор
  • Еврейский квартал
  • Лас Рамблас
  • рынок Бокерия.
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Готическому кварталу и Рамблас.
Готический Квартал хранит в своих узеньких улочках множество секретов и тайн. Его каменные стены дышат пикантными историями и интересными подробностями.
Мы прогуляемся по этим узким каменным мостовым, увидим шпили Кафедрального Собора, пройдем по Старому Еврейскому Кварталу, погрузимся в суету жизни на бульваре Лас Рамблас, вдохнем ароматы на знаменитом рынке Бокерия. Мы расскажем вам о Барселоне то, чего не знают даже некоторые местные жители.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Дегустация на рынке Бокерия
  • Осмотр достопримечательностей изнутри
  • Посещение соборов, музеев или кафе
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BarcelonaCity
BarcelonaCity
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