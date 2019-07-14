20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Готическому кварталу На экскурсии вам откроются главные достопримечательности Готического квартала с необычного ракурса. Мы увидим старейшую церковь Барселоны и величественный Кафедральный собор. Заглянем в замки с необычной планировкой, посетим Еврейский квартал, поймем, что делает мозаика собора Саграда Фамилия на площади, где кладбище соседствует с торговыми центрами. А в древнеримской части Барсино вы узнаете о мрачных временах римского правления и Средневековья.
Истории города в знаках и деталях Я помогу вам разглядеть интересные акценты и детали, на которые не обратят внимания обычные туристы. Вы рассмотрите старинные фрески, где изображены выдающиеся личности Барселоны и проиллюстрированы истории из жизни горожан. Найдете неприметную, но яркую вывеску на Королевской площади, посвященную неизвестному художнику и его нелепой смерти. А еще узнаете историю об охотнике за славой, который превратился из чистильщика обуви в иллюзиониста с мировым именем!
Атмосферные уголки «для своих» Несмотря на популярность у туристов, Готический квартал живет и своей собственной жизнью, в которую мы с вами погрузимся на прогулке. Вы увидите местную библиотеку, прогуляетесь по площади Джорджа Оруэлла, главному месту сбора каталонской молодежи. Я покажу вам тихий сад на крыше жилого дома, проведу по атмосферной улице с люстрами, больше похожей на холл гостиницы. А по пути расскажу о самых интересных странностях архитектуры Барселоны!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
Огромное спасибо Егору за прекрасную экскурсию. Много интересной информации. Егор показал нам многогранность Барселоны. Всем рекомендую эту экскурсию.
Ольга
11 июля 2019
Интересная экскурсия для всей семьи.
Вероника
8 мая 2019
Как ознакомительная экскурсия не плохо)
Наталия
8 мая 2019
Спасибо за экскурсию «Готический квартал в деталях». Егор действительно показал достопримечательности и обратил наше внимание на детали, которые бы мы пропустили при самостоятельной прогулке. Отдельная благодарность Егору за рекомендацию посетить Дворец Гуэля.
Татьяна
20 апреля 2019
Побывали с дочерью на экскурсии в готическом квартале с Егором. Очень понравилось. Экскурсия прошла очень легко. Узнали много много интересного по теме экскурсии и не только. Егор интересный собеседник, будем рекомендовать его нашим друзьям. Подсказал некоторые тонкости для наших дальнейших прогулок по Барселоне.
Алла
27 марта 2019
Нам повезло ,Егор встретил нас у нашего отеля,провел интереснейшую экскурсию по вечерней Барселоне,много и интересно рассказывал о городе,его истории и о самой Испании.
Александр
9 марта 2019
Интереснейшая экскурсия от Егора!!
Спасибо огромное за экскурсию!!
Максим
16 января 2019
Спасибо Егору! Действительно экскурсия оказалась очень атмосферной и интересной. После ещё долго гуляли по этим улочкам самостоятельно..
Андрей
11 мая 2018
Егор провёл нас по неизвестным и скрытым от глаз переулкам готического квартала, рассказал историю многих зданий. Гуляя самостоятельно, мы бы не увидели многих деталей, и уж точно не узнали бы, что в Барселоне так много домов, перенесённых с одного места на другое буквально по кирпичику.
Экскурсия вполне комфортна даже для путешественников с детьми (мы были с сыном полутора лет).
Спасибо Егору за интересно и полезно проведённое время!
Никита
2 мая 2018
Редко встречаешь человека, влюблённого в город и его Истрию. Столь интересные впечатления от прогулки по нетуристическим улочкам со своей историей, с переходом к наиболее значимым достопримечательностям создают ощущение местного жителя. Прекрасные рекомендации по местам наиболее интересных дальнейших путешествий. Огромное спасибо Егору!!!
Путешествие в бенедектинский монастырь и легенды о Чёрной Мадонне в Святой пещере
Монтсеррат, она же «распиленная гора», по праву считается главной святыней каталонцев. Всего за час на скоростной электричке мы доберемся из центра Барселоны к горному массиву и поднимемся к бенедиктинскому монастырю по захватывающей канатной дороге. Вы обойдете всю деревню, окружающую монастырь, увидите постройки работы Пуч-Кадафалка и Гауди, познакомитесь с живописными окрестностями Монтсеррат и спуститесь в Святую пещеру, где, согласно легенде, была найдена Чёрная Мадонна.
Познакомиться с шедеврами великого экспериментатора и погулять по каталонской глубинке
Вы посетите музей гения сюрреализма, раскроете смысл его неоднозначных творений и услышите историю жизни художника. После погружения в глубинный мир картин погуляете по уютному Фигерасу и увидите дом, где Дали провел детские годы.
Узнать, как производят знаменитую каталонскую каву по старинным технологиям
Испания занимает третье место в мире по производству вина и первое по сбору урожая винограда. Каталония же лидирующий регион по выращиванию белого винограда и изготовлению игристого вина — кавы. В семейном хозяйстве вы прикоснетесь к исконным винодельческим традициям и продегустируете высококачественное вино, редкое даже в магазинах Барселоны.
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Если вас восхищают причудливые формы и архитектурные решения каталонского модерна, давайте прогуляемся по новой Барселоне — району Эщампле. Вы пройдете от Саграды Фамилии до Старого города, рассмотрите нетипичные образцы каталонского модерна, познакомитесь с творениями Гауди и его не менее талантливых коллег по цеху. А по дороге проследите, как менялся модерн с течением времени и что привнес в этот стиль каждый из его лучших представителей.
Прогуляться по модной "Новой деревне" Побленоу и посетить старейшее городское кладбище
Район Побленоу, он же «Новая деревня», прошел путь от центра городской промышленности до модного района Барселоны с лучшими пляжами. Вы пройдете по самым интересным местам каталонского Манчестера, рассмотрите удивительные здания в стилях от модерна до хай-тека. А затем побываете на старейшем городском кладбище Барселоны с потрясающими скульптурами и знаменитым памятником «Поцелуй смерти».
Исследовать Старый город и зайти в интересные каталонские пабы
Каталония на весь мир славится своим вином, но вот любители пива приходят здесь в замешательство. Моя экскурсия создана для тех, кто не хочет тратить время на поиски добротного паба в Барселоне. Мы пройдем по самым живописным улицам и площадям Старого города, а по пути заглянем в самые оригинальные бары, где вы найдете десятки сортов пива и попробуете отличный каталонский крафт.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Знакомство со знаковыми городскими памятниками и малоизвестными историческими фактами
Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами. Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!