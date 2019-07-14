20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка посвящена загадочным табличкам и мозаикам Барселоны, которые напоминают местным жителям о событиях прошлых столетий, но ничего не скажут обычному туристу. Я расскажу, с какими персонажами и легендами связаны «секретные знаки» Готического квартала, научу вас ориентироваться в старинных фресках и вывесках и помогу увидеть Барселону глазами истинного каталонца!

Что вас ожидает

Прогулка по Готическому кварталу

На экскурсии вам откроются главные достопримечательности Готического квартала с необычного ракурса. Мы увидим старейшую церковь Барселоны и величественный Кафедральный собор. Заглянем в замки с необычной планировкой, посетим Еврейский квартал, поймем, что делает мозаика собора Саграда Фамилия на площади, где кладбище соседствует с торговыми центрами. А в древнеримской части Барсино вы узнаете о мрачных временах римского правления и Средневековья.

Истории города в знаках и деталях

Я помогу вам разглядеть интересные акценты и детали, на которые не обратят внимания обычные туристы. Вы рассмотрите старинные фрески, где изображены выдающиеся личности Барселоны и проиллюстрированы истории из жизни горожан. Найдете неприметную, но яркую вывеску на Королевской площади, посвященную неизвестному художнику и его нелепой смерти. А еще узнаете историю об охотнике за славой, который превратился из чистильщика обуви в иллюзиониста с мировым именем!

Атмосферные уголки «для своих»

Несмотря на популярность у туристов, Готический квартал живет и своей собственной жизнью, в которую мы с вами погрузимся на прогулке. Вы увидите местную библиотеку, прогуляетесь по площади Джорджа Оруэлла, главному месту сбора каталонской молодежи. Я покажу вам тихий сад на крыше жилого дома, проведу по атмосферной улице с люстрами, больше похожей на холл гостиницы. А по пути расскажу о самых интересных странностях архитектуры Барселоны!