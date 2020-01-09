11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю вас совершить небольшое путешествие сквозь века и встретиться с разными лицами и эпохами Барселоны! Вы пройдете улочками старинного Готического квартала, где в каждой постройке сохранилась частица многовековой истории Каталонии.

Вас ждут величественные фасады и темные переулки, легенды об инквизиции и истории о королях, средневековый колорит и эхо древних римлян, а самое главное – потрясающая атмосфера старой Барселоны!
От 91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе кафедрального собора
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Истории и легенды Готического квартала
Истории и легенды Готического квартала

Что вас ожидает

Кафедральный собор в деталях
Вы рассмотрите фасад и внутреннее убранство главной постройки готического квартала — Кафедрального собора Святого Креста и Святой Евлалии. Я расскажу вам, почему именно святая Евлалия является покровительницей города, проведу по роскошным капеллам, сохранившим захоронения графов Барселоны, настоятелей собора и городской знати, познакомлю с историей, святынями и реликвиями собора.

Мозаика архитектуры: от античности до каталонской готики
Мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы осмотрите колонны храма Августа, возведенного римлянами, увидите римский некрополь и пройдете по площади, где находился римский Форум. А совсем рядом, на площади Короля, спрятался большой королевский дворец, бывший когда-то резиденции Королей-Католиков. Вы узнаете, как принимали и чествовали здесь Колумба после долгих плаваний, а также познакомитесь с двумя шедеврами каталонской готики: часовней Святой Агаты и зала Тинель.

Истории еврейского квартала
Обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Окунувшись в лабиринт узких таинственных переулков, в которых обитала одна из богатейших в Средние века еврейских общин, вы познакомитесь с бытом и традициями каталонских евреев, а также посетите недавно отреставрированную большую синагогу.

Легенды и атмосфера средневековой Барселоны
Готический квартал интересен не только архитектурными достопримечательностями, но и потрясающей атмосферой, которую вы прочувствуете атмосферу, рассматривая красивые дома и церкви, скрывающиеся в тени старинных улочек. А по дороге я расскажу вам интереснейшие городские легенды и предания, истории о святых города, о повседневной жизни и быте жителей средневековой Барселоны.

Истории и легенды Готического квартала
Истории и легенды Готического квартала
Истории и легенды Готического квартала
Истории и легенды Готического квартала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия и я русский гид в Барселоне — городе, в который я влюбилась с первого взгляда, переехав сюда в 2000 году. Я хочу, чтобы с моей помощью вы познакомились со столицей Каталонии, с ее гениями и сумасшедшими, с ее неповторимой архитектурой — покорившей не одно сердце путешественника. С детства люблю историю, но годы обучения я посвятила другому своему увлечению — языкам. Знание языков помогает мне находить интересные факты в истории Барселоны и Каталонии из оригинальных источников.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Спасибо большое замечательному гиду Юлии! Очень познавательная и интересная экскурсия, удалось увидеть укромные закоулочки города и узнать много неожиданного.
6 мая 2019
Экскурсия по готическому кварталу с Юлей пролетела очень быстро, думаю там можно ходить и ходить, но время- деньги, пришлось и нам расстаться (но мы потом вернулись). Идите гулять и слушать Юлин рассказ, получите и удовольствие и полезные советы. Нам даже дождь не помешал насладиться!
10 апреля 2019
Экскурсия былв замечательная, Юлия внимательный и доброжелательный гид.
11 марта 2019
Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Без нее мы бы вряд ли нашла и увидели разные скрытые уголки старого города.
30 января 2019
Экскурсия понравилась! Юлия отлично спланировала маршрут и много с интересом рассказывала. Мы были с палеотемпература ребёнком (5 мес), готова была делать остановки и подстроиться под нас.
9 ноября 2018
Экскурсия понравилась, спасибо Юлии, что учла наш состав )) и пыталась заинтересовать именно детей.
Все остались довольны!
6 ноября 2018
Мы с мужем остались недовольны только тем, что 2 часа экскурсии так быстро прошли, просто пролетели на одном дыхании.
Юля интересный и много знающий рассказчик. Поведала нам все: и байки, и легенды, и исторические факты. Мы заглянули в такие уголки, о которых даже не догадывались. Юля дала нам несколько ценных рекомендаций, например по времени посещения собора, куда стояла очередь. Все-таки кто сомневается, гулять самим или с гидом, мы б рекомендовали с гидом. Бронируйте экскурсии с Юлей, будет интересно.
Татьяна и Сергей
19 июля 2018
Мне очень понравилась данная экскурсия. Она была как легкая прогулка в которой ты узнаешь много интересной информации. Я бывала уже в готическом квартале, но и не подозревала, что там столько укромных мест которые не видно с улицы. Спасибо.
22 июня 2018
Большое спасибо Юлии за прекрасно проведённую экскурсию. За время прогулки по готическому кварталу получили массу очень интересной информации и прекрасно провели время.
10 декабря 2017
Отличный экскурсовод. Получили огромное удовольствие.
Ещё 1 отзыв

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