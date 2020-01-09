11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас совершить небольшое путешествие сквозь века и встретиться с разными лицами и эпохами Барселоны! Вы пройдете улочками старинного Готического квартала, где в каждой постройке сохранилась частица многовековой истории Каталонии. Вас ждут величественные фасады и темные переулки, легенды об инквизиции и истории о королях, средневековый колорит и эхо древних римлян, а самое главное – потрясающая атмосфера старой Барселоны!

Что вас ожидает

Кафедральный собор в деталях

Вы рассмотрите фасад и внутреннее убранство главной постройки готического квартала — Кафедрального собора Святого Креста и Святой Евлалии. Я расскажу вам, почему именно святая Евлалия является покровительницей города, проведу по роскошным капеллам, сохранившим захоронения графов Барселоны, настоятелей собора и городской знати, познакомлю с историей, святынями и реликвиями собора.

Мозаика архитектуры: от античности до каталонской готики

Мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы осмотрите колонны храма Августа, возведенного римлянами, увидите римский некрополь и пройдете по площади, где находился римский Форум. А совсем рядом, на площади Короля, спрятался большой королевский дворец, бывший когда-то резиденции Королей-Католиков. Вы узнаете, как принимали и чествовали здесь Колумба после долгих плаваний, а также познакомитесь с двумя шедеврами каталонской готики: часовней Святой Агаты и зала Тинель.

Истории еврейского квартала

Обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Окунувшись в лабиринт узких таинственных переулков, в которых обитала одна из богатейших в Средние века еврейских общин, вы познакомитесь с бытом и традициями каталонских евреев, а также посетите недавно отреставрированную большую синагогу.

Легенды и атмосфера средневековой Барселоны

Готический квартал интересен не только архитектурными достопримечательностями, но и потрясающей атмосферой, которую вы прочувствуете атмосферу, рассматривая красивые дома и церкви, скрывающиеся в тени старинных улочек. А по дороге я расскажу вам интереснейшие городские легенды и предания, истории о святых города, о повседневной жизни и быте жителей средневековой Барселоны.