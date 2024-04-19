Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍

Мы путешествуем с 5 детьми и это очень непросто! Брали у Марии экскурсию по Готическому кварталу, и все дети прекрасно выдержали и все было очень интересно. Легенды, драконы, горгульи. Мария умеет рассказать так, что это впечатляет. Спасибо вам.

Мне и моим детям 10 и 8 лет все очень понравилось! Спасибо огромное, Валерию! Экскурсия была легкой и интересной. Валерий рассказывал

много интересных нюансов, и мы с удовольствием прошли 3 часа пешком, и даже не сразу это заметили))) Теперь мы знаем о Барселоне больше! Это прекрасный и очень разный город!

P Ponomareva

Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа

Экскурсия интересная и отвечает всем задачам которые на нее были возложены дает направления для ориентирование в Барселоне так как объять за один приезд все не возможно после этой экскурсии можно расставить приоритеты