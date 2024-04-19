1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
Расписание: воскресенье, среда 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
€48 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 апреля 2024Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
- ТТатьяна17 марта 2024Мы путешествуем с 5 детьми и это очень непросто! Брали у Марии экскурсию по Готическому кварталу, и все дети прекрасно выдержали и все было очень интересно. Легенды, драконы, горгульи. Мария умеет рассказать так, что это впечатляет. Спасибо вам.
- ЯЯна13 января 2024Мне и моим детям 10 и 8 лет все очень понравилось! Спасибо огромное, Валерию! Экскурсия была легкой и интересной. Валерий рассказывал
- nnromerov9 сентября 2019Отлично, очень понравилось, гиды были великолепные!
- PPonomareva11 мая 2019Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часаЭкскурсия интересная и отвечает всем задачам которые на нее были возложены дает направления для ориентирование в Барселоне так как объять за один приезд все не возможно после этой экскурсии можно расставить приоритеты
- ООксана7 января 2019Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часаОгромное спасибо Дарье за общение! Было очень интересно и время пролетело незаметно…)) Мы узнали много интересного о городе, его истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Рамбла»
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