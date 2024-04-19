Рамбла – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Рамбла» в Барселоне на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона: секреты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 130 за всё до 3 чел.
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
5 отзывов
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
Расписание: воскресенье, среда 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
48 за человека
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Нетипичная Барселона за один день
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
260 за человека
Знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 апреля 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Мы путешествуем с 5 детьми и это очень непросто! Брали у Марии экскурсию по Готическому кварталу, и все дети прекрасно выдержали и все было очень интересно. Легенды, драконы, горгульи. Мария умеет рассказать так, что это впечатляет. Спасибо вам.
  • Я
    Яна
    13 января 2024
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Мне и моим детям 10 и 8 лет все очень понравилось! Спасибо огромное, Валерию! Экскурсия была легкой и интересной. Валерий рассказывал
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    много интересных нюансов, и мы с удовольствием прошли 3 часа пешком, и даже не сразу это заметили))) Теперь мы знаем о Барселоне больше! Это прекрасный и очень разный город!

  • n
    nromerov
    9 сентября 2019
    Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
    Отлично, очень понравилось, гиды были великолепные!
  • P
    Ponomareva
    11 мая 2019
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа
    Экскурсия интересная и отвечает всем задачам которые на нее были возложены дает направления для ориентирование в Барселоне так как объять за один приезд все не возможно после этой экскурсии можно расставить приоритеты
  • О
    Оксана
    7 января 2019
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа
    Огромное спасибо Дарье за общение! Было очень интересно и время пролетело незаметно…)) Мы узнали много интересного о городе, его истории.
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    Дарья терпеливо) отвечала на все наши многочисленные вопросы) спасибо. Эта экскурсия действительно помогает сориентироваться в незнакомом городе, узнать о достопримечательностях. Дарья очень позитивный и общительный человек)

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Рамбла»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Барселона: секреты и легенды
  2. Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
  3. Барселона римская, средневековая, модернистская
  4. Нетипичная Барселона за один день
  5. Знакомство с Барселоной
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Рамбла" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 48 до 260. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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