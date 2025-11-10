Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия - погружение в винодельческую культуру Испании, Каталунии.



При желании совмещаем с посещением местных, и всемирно знаменитых исторических и культурных памятников и достопримечательностей. Любуемся природными красотами и ландшафтами Каталунии. Наслаждаемся вкусами и ароматами винодельческого искусства и гастрономии. Познаём историю, традиции, обычаи, образ жизни. Получаем гамму самых положительных эмоций и впечатлений! Не вижу повода не выпить!

Описание экскурсии Мы отправляемся в путешествие по одному из самых именитых винодельческих регионов Испании! Нас ждут старинные винодельни и виноградники, отборные испанские вина, особенности и секреты их изготовления и производства! А так же местные культурные и исторические памятники и достопримечательности, в сочетании с наслаждением прелестями и нюансами местной кухни! Не вижу повода не выпить! Важная информация: Экскурсия по своей продолжительности занимает полный день.

