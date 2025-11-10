Экскурсия - погружение в винодельческую культуру Испании, Каталунии.
При желании совмещаем с посещением местных, и всемирно знаменитых исторических и культурных памятников и достопримечательностей. Любуемся природными красотами и ландшафтами Каталунии. Наслаждаемся вкусами и ароматами винодельческого искусства и гастрономии. Познаём историю, традиции, обычаи, образ жизни. Получаем гамму самых положительных эмоций и впечатлений! Не вижу повода не выпить!
Описание экскурсииМы отправляемся в путешествие по одному из самых именитых винодельческих регионов Испании! Нас ждут старинные винодельни и виноградники, отборные испанские вина, особенности и секреты их изготовления и производства! А так же местные культурные и исторические памятники и достопримечательности, в сочетании с наслаждением прелестями и нюансами местной кухни! Не вижу повода не выпить! Важная информация: Экскурсия по своей продолжительности занимает полный день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельческие хозяйства
- Виноградники
- Природные ландшафты Каталунии
- Исторические и культурные памятники - по желанию
Что включено
- Услуги гида, стоимость посещения винодельни, транспортное средство
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов, в том числе - посещение ресторанов
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия без расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия по своей продолжительности занимает полный день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
