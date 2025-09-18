Вас ждёт путешествие в каталонскую деревню Желиду, где средневековый замок с видом на Монтсеррат и бар с местными винами расскажут о жизни и традициях региона. Узнайте, как живут каталонцы, что едят и какие праздники отмечают. Прогулка по старому городу и поездка на историческом фуникулёре добавят атмосферности. Завтрак из местных продуктов и камерная атмосфера сделают это путешествие незабываемым

за 1–2 человек или €80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы увидите:

Замок Желиды — средневековую крепость с потрясающим видом на гору Монтсеррат. За бокалом кавы и сыром вы узнаете историю замка и познакомитесь с его легендарными привидениями

— средневековую крепость с потрясающим видом на гору Монтсеррат. За бокалом кавы и сыром вы узнаете историю замка и познакомитесь с его легендарными привидениями Старый город — лабиринт узких улочек и старинных домов. Я расскажу, как здесь жили и живут, что едят, во что верят и какие праздники ждут весь год

— лабиринт узких улочек и старинных домов. Я расскажу, как здесь жили и живут, что едят, во что верят и какие праздники ждут весь год Исторический фуникулёр — символ города. Деревянный вагончик, соединяющий станцию с центром, стал настоящей находкой для любителей атмосферных деталей

— символ города. Деревянный вагончик, соединяющий станцию с центром, стал настоящей находкой для любителей атмосферных деталей Бар с местными винами — попробуем тихое и игристое вино, поговорим о винных традициях региона и секретах каталонской кухни

Вы узнаете:

Как живёт каталонская провинция

Что расскажет о стране обычный рынок

Какие рецепты, обычаи и винодельческие секреты до сих пор бережно хранят местные жители

Что любят сами каталонцы, где они отдыхают, чем гордятся и что передают детям

Детали, которые делают эту прогулку особенной

Завтрак как у местных. Попробуем сыр с фермы по соседству, хлеб из деревенской пекарни, домашние колбасы и вино

Бар, где знают всех по имени. Зайдём в заведение — не для туристов, а для своих. Здесь подают вино от соседних виноделен и обсуждают последние новости у стойки, как много лет назад

Фото, которых нет в путеводителях. Покажу вам редкие старинные снимки города — живые кадры прошлого, помогающие понять, как здесь жили раньше

Памятный подарок каждому участнику экскурсии

Камерная атмосфера — прогулка проходит в небольших группах, где можно задать любой вопрос о жизни в Каталонии

Почему со мной

Я живу в Желиде уже 7 лет и знаю этот город до мельчайших деталей. Рассказываю не как гид, а как человек, влюблённый в это место. Поделюсь с вами любимыми улочками, вкусами и историями — так, как если бы я показывал город хорошему другу.

Организационные детали

До Желиды легко добраться на электричке из Барселоны: время в пути — около 1 часа, стоимость билета туда/обратно — €11 евро за чел.

По запросу возможен трансфер из Барселоны — детали уточняйте в переписке

Дети до 12 лет — бесплатно (в сопровождении взрослых)

Если у вас есть особые пожелания — с радостью подстрою маршрут. Всё должно быть душевно и в удовольствие

В стоимость экскурсии входит: завтрак (сыры, колбасы, хлеб, вино или кава), бокал вина в баре, небольшой сувенир, трансфер от станции.

Дополнительно оплачивается обед и напитки по желанию — €25-40. Пожалуйста, сообщите заранее о вашем желании пообедать.