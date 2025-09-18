Вас ждёт путешествие в каталонскую деревню Желиду, где средневековый замок с видом на Монтсеррат и бар с местными винами расскажут о жизни и традициях региона. Узнайте, как живут каталонцы, что едят и какие праздники отмечают. Прогулка по старому городу и поездка на историческом фуникулёре добавят атмосферности. Завтрак из местных продуктов и камерная атмосфера сделают это путешествие незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековый замок и легенды
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🚶 Узкие улочки старого города
- 🚌 Исторический фуникулёр
- 🎁 Памятный сувенир каждому
- 👨👩👧👦 Бесплатно для детей до 12 лет
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Замок Желиды
- Старый город
- Исторический фуникулёр
- Бар с местными винами
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Желиды — средневековую крепость с потрясающим видом на гору Монтсеррат. За бокалом кавы и сыром вы узнаете историю замка и познакомитесь с его легендарными привидениями
- Старый город — лабиринт узких улочек и старинных домов. Я расскажу, как здесь жили и живут, что едят, во что верят и какие праздники ждут весь год
- Исторический фуникулёр — символ города. Деревянный вагончик, соединяющий станцию с центром, стал настоящей находкой для любителей атмосферных деталей
- Бар с местными винами — попробуем тихое и игристое вино, поговорим о винных традициях региона и секретах каталонской кухни
Вы узнаете:
- Как живёт каталонская провинция
- Что расскажет о стране обычный рынок
- Какие рецепты, обычаи и винодельческие секреты до сих пор бережно хранят местные жители
- Что любят сами каталонцы, где они отдыхают, чем гордятся и что передают детям
Детали, которые делают эту прогулку особенной
- Завтрак как у местных. Попробуем сыр с фермы по соседству, хлеб из деревенской пекарни, домашние колбасы и вино
- Бар, где знают всех по имени. Зайдём в заведение — не для туристов, а для своих. Здесь подают вино от соседних виноделен и обсуждают последние новости у стойки, как много лет назад
- Фото, которых нет в путеводителях. Покажу вам редкие старинные снимки города — живые кадры прошлого, помогающие понять, как здесь жили раньше
- Памятный подарок каждому участнику экскурсии
- Камерная атмосфера — прогулка проходит в небольших группах, где можно задать любой вопрос о жизни в Каталонии
Почему со мной
Я живу в Желиде уже 7 лет и знаю этот город до мельчайших деталей. Рассказываю не как гид, а как человек, влюблённый в это место. Поделюсь с вами любимыми улочками, вкусами и историями — так, как если бы я показывал город хорошему другу.
Организационные детали
- До Желиды легко добраться на электричке из Барселоны: время в пути — около 1 часа, стоимость билета туда/обратно — €11 евро за чел.
- По запросу возможен трансфер из Барселоны — детали уточняйте в переписке
- Дети до 12 лет — бесплатно (в сопровождении взрослых)
- Если у вас есть особые пожелания — с радостью подстрою маршрут. Всё должно быть душевно и в удовольствие
В стоимость экскурсии входит: завтрак (сыры, колбасы, хлеб, вино или кава), бокал вина в баре, небольшой сувенир, трансфер от станции.
Дополнительно оплачивается обед и напитки по желанию — €25-40. Пожалуйста, сообщите заранее о вашем желании пообедать.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции электричек Gelida
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 209 туристов
Я — Вероника. Живу в Каталонии. Открываю дверь в удивительный мир виноделия. Присоединяйтесь, и вы узнаете много интересного!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
18 сен 2025
Вероника, огромное спасибо за отличное мероприятие полный релакс! Потрясающие виды. Красивая деревенька. Кава - прекрасна.
Всем рекомендую ❤️
А как все вкусно 🤩🤩🤩🤩❤️
Ирина
31 июл 2025
Я забронировала эту экскурсию, как подарок на день рождения своему мужу. Пикник на вершине горы, в тени старинной крепости, где не было никого кроме нас и гида Вероники превзошёл все ожидания по красоте и вкусноте!! Вероника сама (!!) испекла очень вкусный киш (каталанский), дети и мы съели его без остатка. Очень приятная, расслабления и, вместе с тем,познавательная гастрономическая экскурсия. Рекомендуем!
Н
Никита
19 июл 2025
Незабываемое путешествие по маленькому городку расскажет очень много нового о гастрономии, истории и быте каталонцев. Веро невероятна!
О
Ольга
3 июл 2025
Время пролетело незаметно! Как будто мы встретились со старыми друзьями, устроили пикник, зашли в бар. Все это за душевными разговорами о жизни в Каталонии. Просто потрясающе!
Лев
23 июн 2025
Спасибо большое, Веронике, все очень понравилось, с радостью бы снова сходили на экскурсию. Когда будем в Барселоне обязательно сходим ещё раз. Было вкусно, красиво и интересно. Очень рекомендуем.
И
Ирина
20 июн 2025
Завершите свое путешествие в Барселону на высокой ноте! Прекрасная возможность, посмотрев все жемчужины волшебной Барселоны, окунуться в уют и тишину маленького городка в часе езды от большого города. Вера окружит
О
Ольга
11 мая 2025
Классная, необычная экскурсия с вином и вкусными закусками. Веро нас встретила, провела по деревушке, угостила Кавой, отвезла в красивый ресторан на обед и помогла попасть в монастырь Монсеррат, организовала билеты и трансфер.
Спасибо большое за чудесный день ❤️
